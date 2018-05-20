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يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...المزيد >>
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تطور حجم الاستثمارات الفلاحية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018
سجّل حجم الاستثمارات الفلاحية الخاصة بولاية زغوان خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2018 تطوّرا بحوالي 2.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بزغوان، سمير مرزوق.
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تطور حجم الاستثمارات الفلاحية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018
سجّل حجم الاستثمارات الفلاحية الخاصة بولاية زغوان خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2018 تطوّرا بحوالي 2.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بزغوان، سمير مرزوق.
قاعدة بيانات وطنية
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعلن مدير عام القطب الأمني لمكافحة الإرهاب خلال جلسة استماع بلجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أول أمس أن...المزيد >>
ضخ 80940 لترا من الزيت المدعم
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكد المدير الجهوي للتجارة بتونس، ياسر بن خليفة ،أنه تمّ ضخ 80940 لترا من الزيت المدعم أي 6745 صندوقا داخل جميع...المزيد >>
إعادة شكل ولون
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعادة شكل ولون بطاقة الاقتراع الخاصة بالانتخابات البلدية...المزيد >>
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018
خالد الحدّادسياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة