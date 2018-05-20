تدخل عاجل وفوري

حمّل الفرع الجامعي للنقل بتونس، المنضوي تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره أمس، كلا من وزارة النقل و الإدارة العامة لشركة نقل تونس، المسؤولية الكاملة إزاء الاعتداءات المتكررة على وسائل النقل التابعة لها، مطالبا إيّاهما (وزارة النقل وشركة نقل تونس)، بالتدخل العاجل والفوري واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.