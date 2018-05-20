البنك المركزي يوضّح

شدّد البنك المركزي التونسي، أول أمس، انه ملزم بعدم إفشاء المعلومات حول تحويلات الأموال لفائدة المؤسسات الإعلامية إلاّ في الصور التي ينصّ فيها القانون بشكل صريح على وجوبية مدّ هياكل أو سلطات معينة بتلك المعلومات أو بترخيص من المعنيين بهذه المعلومات. وهو ما لا يتوفر في حالة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي طلبت هذه البيانات.