إعادة شكل ولون

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعادة شكل ولون بطاقة الاقتراع الخاصة بالانتخابات البلدية الجزئية في دائرة المظيلة، يوم الـ27 من ماي الجاري، فيما سيحسم في الإبقاء على أعضاء مكاتب ومراكز الاقتراع من عدمه خلال اجتماع أعضائه يوم الاثنين القادم، حسب تصريح رئيس الهيئة محمد التليلي منصري.