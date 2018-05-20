ضخ 80940 لترا من الزيت المدعم

أكد المدير الجهوي للتجارة بتونس، ياسر بن خليفة ،أنه تمّ ضخ 80940 لترا من الزيت المدعم أي 6745 صندوقا داخل جميع المعتمديات التابعة لولاية تونس، علاوة على توزيع كميات إضافية من الزيت المدعم بعدد من المناطق الشعبية.