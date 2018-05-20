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يوم الأحد 20 ماي 2018
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ضخ 80940 لترا من الزيت المدعم
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الأخبار السياسية
ضخ 80940 لترا من الزيت المدعم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

أكد المدير الجهوي للتجارة بتونس، ياسر بن خليفة ،أنه تمّ ضخ 80940 لترا من الزيت المدعم أي 6745 صندوقا داخل جميع المعتمديات التابعة لولاية تونس، علاوة على توزيع كميات إضافية من الزيت المدعم بعدد من المناطق الشعبية.

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الأخبار السياسية
ضخ 80940 لترا من الزيت المدعم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

أكد المدير الجهوي للتجارة بتونس، ياسر بن خليفة ،أنه تمّ ضخ 80940 لترا من الزيت المدعم أي 6745 صندوقا داخل جميع المعتمديات التابعة لولاية تونس، علاوة على توزيع كميات إضافية من الزيت المدعم بعدد من المناطق الشعبية.

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20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعلن مدير عام القطب الأمني لمكافحة الإرهاب خلال جلسة استماع بلجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أول أمس أن...
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ضخ 80940 لترا من الزيت المدعم
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكد المدير الجهوي للتجارة بتونس، ياسر بن خليفة ،أنه تمّ ضخ 80940 لترا من الزيت المدعم أي 6745 صندوقا داخل جميع...
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إعادة شكل ولون
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعادة شكل ولون بطاقة الاقتراع الخاصة بالانتخابات البلدية...
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توقف عمل
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
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يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
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الأخبار الأكثر قراءة
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