بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب والنهضة في "شالوم""

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أكد الإعلامي وليد الزريبي السبت 19 ماي 2018 أنه مصدوم من مواقف بعض الضيوف التي وقعت في فخ برنامج 'شالوم' الذي ستبث أولى حلقاته غدا الأحد على قناة تونسنا بعد أن رفضت قناة التاسعة عرضه، وفق قوله.
وأشار في تصريح لـ"موزاييك" إلى أن إدارة قناة التاسعة أرادت توريط سليم شيبوب وقيادات حركة النهضة في برنامج 'شالوم' في علاقة بمواقفهم حول التطبيع مع الكيان الصهيوني.
واعتبر أن تصريحات بعض الضيوف في البرنامج كانت خطيرة، كاشفا أن سليم شيبوب لم يطلب موعدا سريا للتفاوض مع الإسرائيليين وأن القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم لم يتحصل على المال مثلما يتم الترويج لذلك. وقال مقابل ذلك 'أرى في عادل العلمي تناقضا كبيرا بين ما حدث وبين ما يصرح به ..'
ولفت بالمناسبة إلى أن البرنامج يضم 22 حلقة وستبث جميعها على قناة تونسنا، قائلا إن من يشكك في تلاعب المشرفين على البرنامج فإن القضاء سيكون الفيصل بينهم.
وقال الزيبي إن بيان قناة التاسعة تضمن عديد المغالطات وأنها اختارت أن تكون في صف بعض المستشهرين لعدد من العلامات التجارية المملوكة للإسرائيليين الذين هددوا بسحب ترسانتهم الإعلانية في حال بث 'شالوم'، مشيرا إلى أنّ تصريح إدارة القناة بأنها تحصلت على المنتوج قبل شهر رمضان بيوم كذب وتزييف للحقائق لأنه يستحيل تقنيا مشاهدة المادة المصورة إلا بعد تنزيلها في المونتاج وتتطلب هذه العملية حوالي عشر ساعات كخطوة أولى ثم تنظيم المادة المصورة كخطوة ثانية مما يعني تقنيا استحالة مشاهدة حلقة كاملة أو حتى أجزاء منها.
كما أبرز أن ممثلين عن قناة التاسعة واكبا أيام التصوير وهما عبد الحق التومي مدير الانتاج ووائل رجيبة المدير العام للقناة .
أكد الإعلامي وليد الزريبي السبت 19 ماي 2018 أنه مصدوم من مواقف بعض الضيوف التي وقعت في فخ برنامج 'شالوم' الذي ستبث أولى حلقاته غدا الأحد على قناة تونسنا بعد أن رفضت قناة التاسعة عرضه، وفق قوله.
وأشار في تصريح لـ"موزاييك" إلى أن إدارة قناة التاسعة أرادت توريط سليم شيبوب وقيادات حركة النهضة في برنامج 'شالوم' في علاقة بمواقفهم حول التطبيع مع الكيان الصهيوني.
واعتبر أن تصريحات بعض الضيوف في البرنامج كانت خطيرة، كاشفا أن سليم شيبوب لم يطلب موعدا سريا للتفاوض مع الإسرائيليين وأن القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم لم يتحصل على المال مثلما يتم الترويج لذلك. وقال مقابل ذلك 'أرى في عادل العلمي تناقضا كبيرا بين ما حدث وبين ما يصرح به ..'
ولفت بالمناسبة إلى أن البرنامج يضم 22 حلقة وستبث جميعها على قناة تونسنا، قائلا إن من يشكك في تلاعب المشرفين على البرنامج فإن القضاء سيكون الفيصل بينهم.
وقال الزيبي إن بيان قناة التاسعة تضمن عديد المغالطات وأنها اختارت أن تكون في صف بعض المستشهرين لعدد من العلامات التجارية المملوكة للإسرائيليين الذين هددوا بسحب ترسانتهم الإعلانية في حال بث 'شالوم'، مشيرا إلى أنّ تصريح إدارة القناة بأنها تحصلت على المنتوج قبل شهر رمضان بيوم كذب وتزييف للحقائق لأنه يستحيل تقنيا مشاهدة المادة المصورة إلا بعد تنزيلها في المونتاج وتتطلب هذه العملية حوالي عشر ساعات كخطوة أولى ثم تنظيم المادة المصورة كخطوة ثانية مما يعني تقنيا استحالة مشاهدة حلقة كاملة أو حتى أجزاء منها.
كما أبرز أن ممثلين عن قناة التاسعة واكبا أيام التصوير وهما عبد الحق التومي مدير الانتاج ووائل رجيبة المدير العام للقناة .
-
01:03بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب والنهضة في "شالوم""
20 ماي 2018
-
00:56لمن يعاني الأرق .. نصائح لنوم عميق
20 ماي 2018
-
00:37النيجر.. مقتل 17 مدنيا بمجزرة ارتكبها مسلحون قدموا من مالي
20 ماي 2018
-
00:17750 يورو غرامة التصفير في شوارع باريس!
20 ماي 2018
-
23:29قفصة: مسيرة غاضبة لأحباء القوافل
19 ماي 2018
-
23:02المنتخب التونسي لكرة القدم يستانف غدا الاحد تحضيراته للمونديال
19 ماي 2018
-
-
22:23دار شعبان: إيقاف شاب من أجل التحرش بأستاذة داخل محل عملها
19 ماي 2018
-
22:13رئيس مجلس نواب الشعب ينعى المناضلة مية الجريبي
19 ماي 2018
-
21:47فتح 5 نقاط لبيع الزيت النباتي المدعم بولاية تونس
19 ماي 2018
-
21:14منع بث الكاميرا الخفية "شالوم": قناة التاسعة توضّح
19 ماي 2018
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018