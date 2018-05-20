بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب والنهضة في "شالوم""

أكد الإعلامي وليد الزريبي السبت 19 ماي 2018 أنه مصدوم من مواقف بعض الضيوف التي وقعت في فخ برنامج 'شالوم' الذي ستبث أولى حلقاته غدا الأحد على قناة تونسنا بعد أن رفضت قناة التاسعة عرضه، وفق قوله.

وأشار في تصريح لـ"موزاييك" إلى أن إدارة قناة التاسعة أرادت توريط سليم شيبوب وقيادات حركة النهضة في برنامج 'شالوم' في علاقة بمواقفهم حول التطبيع مع الكيان الصهيوني.

واعتبر أن تصريحات بعض الضيوف في البرنامج كانت خطيرة، كاشفا أن سليم شيبوب لم يطلب موعدا سريا للتفاوض مع الإسرائيليين وأن القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم لم يتحصل على المال مثلما يتم الترويج لذلك. وقال مقابل ذلك 'أرى في عادل العلمي تناقضا كبيرا بين ما حدث وبين ما يصرح به ..'

ولفت بالمناسبة إلى أن البرنامج يضم 22 حلقة وستبث جميعها على قناة تونسنا، قائلا إن من يشكك في تلاعب المشرفين على البرنامج فإن القضاء سيكون الفيصل بينهم.

وقال الزيبي إن بيان قناة التاسعة تضمن عديد المغالطات وأنها اختارت أن تكون في صف بعض المستشهرين لعدد من العلامات التجارية المملوكة للإسرائيليين الذين هددوا بسحب ترسانتهم الإعلانية في حال بث 'شالوم'، مشيرا إلى أنّ تصريح إدارة القناة بأنها تحصلت على المنتوج قبل شهر رمضان بيوم كذب وتزييف للحقائق لأنه يستحيل تقنيا مشاهدة المادة المصورة إلا بعد تنزيلها في المونتاج وتتطلب هذه العملية حوالي عشر ساعات كخطوة أولى ثم تنظيم المادة المصورة كخطوة ثانية مما يعني تقنيا استحالة مشاهدة حلقة كاملة أو حتى أجزاء منها.

كما أبرز أن ممثلين عن قناة التاسعة واكبا أيام التصوير وهما عبد الحق التومي مدير الانتاج ووائل رجيبة المدير العام للقناة .