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يوم الأحد 20 ماي 2018
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لمن يعاني الأرق .. نصائح لنوم عميق
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الأولى
لمن يعاني الأرق .. نصائح لنوم عميق
20 ماي 2018 | 00:56

يشكو كثيرون من الأرق الذي يعكر ليلهم ويمنعهم من الاستمتاع بنوم عميق. ويرجع خبراء هذه المشكلة إلى الأنشطة التي يمارسها الشخص قبل أن يأوي إلى الفراش، والتي يمكن تعديلها بحيث يستمتع الشخص بنوم هانئ.

وتشير دراسات إلى أن 50 في المئة من البالغين ببريطانيا لا يحظون بنوم كاف في الليل، فيما يقول واحد من كل أربعة إنهم سيكونون أسعد فيما لو نالوا ساعات نوم أكثر.

ويقدم خبير النوم الدكتور نيل ستانلي 6 اقتراحات ونصائح يجب أن يفعلها الإنسان ليحظى بنوم عميق خال من القلق والتوتر، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، السبت.

1. مهام سريعة قبل النوم: يمكن أن ينفذ المرء سلسلة نشاطات في آخر 30 دقيقة قبل النوم، مثل كتابة الأمور التي سينفذها في الغد، واستند ستانلي في ذلك إلى دراسة تقول إن الذين يخصصون دقائق من وقتهم قبل النوم للكتابة، يحصلون على فرصة أفضل للنوم.

2. إبتعد عن الضوء الأزرق: على الشخص أن يقلل من تعرضه للضوء الصادر عن الأجهزة الذكية والذي يعرف بـ"الضوء الأزرق"، إذ إنها تخمد هرمون الميلاتونين التي يصدره الجسم لتنظيم عملية النوم.

3. غسل الأسنان وإزالة المكياج: القيام بهذين الأمرين لن يستغرق وقتا طويلا، لكن ذلك سيريح الجسم من القلق.

4. الحمام الساخن: تساعد المياه الدافئة في استرخاء الجسد وتؤدي عمليا إلى تخفيض درجة حرارته إلى مدى يساعده على النوم السريع.

 

5. قضاء الحاجة: قال 43 في المئة من المشاركين في استطلاع طبي، إنهم لا يحصلون على نوم هانئ، لأنهم يماطلون في الذهاب إلى الحمام وقضاء حاجتهم.

6. الهدوء  والصمت: عندما يأوي الشخص إلى السرير فعليه التوقف عن أي نشاط بما في ذلك الحديث مع الشريك، ذلك أن السرير يجب أن يكون لغرض النوم فقط.

سكاي نيوز
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يشكو كثيرون من الأرق الذي يعكر ليلهم ويمنعهم من الاستمتاع بنوم عميق. ويرجع خبراء هذه المشكلة إلى الأنشطة...
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الأولى
لمن يعاني الأرق .. نصائح لنوم عميق
20 ماي 2018 | 00:56

يشكو كثيرون من الأرق الذي يعكر ليلهم ويمنعهم من الاستمتاع بنوم عميق. ويرجع خبراء هذه المشكلة إلى الأنشطة التي يمارسها الشخص قبل أن يأوي إلى الفراش، والتي يمكن تعديلها بحيث يستمتع الشخص بنوم هانئ.

وتشير دراسات إلى أن 50 في المئة من البالغين ببريطانيا لا يحظون بنوم كاف في الليل، فيما يقول واحد من كل أربعة إنهم سيكونون أسعد فيما لو نالوا ساعات نوم أكثر.

ويقدم خبير النوم الدكتور نيل ستانلي 6 اقتراحات ونصائح يجب أن يفعلها الإنسان ليحظى بنوم عميق خال من القلق والتوتر، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، السبت.

1. مهام سريعة قبل النوم: يمكن أن ينفذ المرء سلسلة نشاطات في آخر 30 دقيقة قبل النوم، مثل كتابة الأمور التي سينفذها في الغد، واستند ستانلي في ذلك إلى دراسة تقول إن الذين يخصصون دقائق من وقتهم قبل النوم للكتابة، يحصلون على فرصة أفضل للنوم.

2. إبتعد عن الضوء الأزرق: على الشخص أن يقلل من تعرضه للضوء الصادر عن الأجهزة الذكية والذي يعرف بـ"الضوء الأزرق"، إذ إنها تخمد هرمون الميلاتونين التي يصدره الجسم لتنظيم عملية النوم.

3. غسل الأسنان وإزالة المكياج: القيام بهذين الأمرين لن يستغرق وقتا طويلا، لكن ذلك سيريح الجسم من القلق.

4. الحمام الساخن: تساعد المياه الدافئة في استرخاء الجسد وتؤدي عمليا إلى تخفيض درجة حرارته إلى مدى يساعده على النوم السريع.

 

5. قضاء الحاجة: قال 43 في المئة من المشاركين في استطلاع طبي، إنهم لا يحصلون على نوم هانئ، لأنهم يماطلون في الذهاب إلى الحمام وقضاء حاجتهم.

6. الهدوء  والصمت: عندما يأوي الشخص إلى السرير فعليه التوقف عن أي نشاط بما في ذلك الحديث مع الشريك، ذلك أن السرير يجب أن يكون لغرض النوم فقط.

سكاي نيوز
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