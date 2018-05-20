لمن يعاني الأرق .. نصائح لنوم عميق

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يشكو كثيرون من الأرق الذي يعكر ليلهم ويمنعهم من الاستمتاع بنوم عميق. ويرجع خبراء هذه المشكلة إلى الأنشطة التي يمارسها الشخص قبل أن يأوي إلى الفراش، والتي يمكن تعديلها بحيث يستمتع الشخص بنوم هانئ.
وتشير دراسات إلى أن 50 في المئة من البالغين ببريطانيا لا يحظون بنوم كاف في الليل، فيما يقول واحد من كل أربعة إنهم سيكونون أسعد فيما لو نالوا ساعات نوم أكثر.
ويقدم خبير النوم الدكتور نيل ستانلي 6 اقتراحات ونصائح يجب أن يفعلها الإنسان ليحظى بنوم عميق خال من القلق والتوتر، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، السبت.
1. مهام سريعة قبل النوم: يمكن أن ينفذ المرء سلسلة نشاطات في آخر 30 دقيقة قبل النوم، مثل كتابة الأمور التي سينفذها في الغد، واستند ستانلي في ذلك إلى دراسة تقول إن الذين يخصصون دقائق من وقتهم قبل النوم للكتابة، يحصلون على فرصة أفضل للنوم.
2. إبتعد عن الضوء الأزرق: على الشخص أن يقلل من تعرضه للضوء الصادر عن الأجهزة الذكية والذي يعرف بـ"الضوء الأزرق"، إذ إنها تخمد هرمون الميلاتونين التي يصدره الجسم لتنظيم عملية النوم.
3. غسل الأسنان وإزالة المكياج: القيام بهذين الأمرين لن يستغرق وقتا طويلا، لكن ذلك سيريح الجسم من القلق.
4. الحمام الساخن: تساعد المياه الدافئة في استرخاء الجسد وتؤدي عمليا إلى تخفيض درجة حرارته إلى مدى يساعده على النوم السريع.
5. قضاء الحاجة: قال 43 في المئة من المشاركين في استطلاع طبي، إنهم لا يحصلون على نوم هانئ، لأنهم يماطلون في الذهاب إلى الحمام وقضاء حاجتهم.
6. الهدوء والصمت: عندما يأوي الشخص إلى السرير فعليه التوقف عن أي نشاط بما في ذلك الحديث مع الشريك، ذلك أن السرير يجب أن يكون لغرض النوم فقط.
يشكو كثيرون من الأرق الذي يعكر ليلهم ويمنعهم من الاستمتاع بنوم عميق. ويرجع خبراء هذه المشكلة إلى الأنشطة التي يمارسها الشخص قبل أن يأوي إلى الفراش، والتي يمكن تعديلها بحيث يستمتع الشخص بنوم هانئ.
وتشير دراسات إلى أن 50 في المئة من البالغين ببريطانيا لا يحظون بنوم كاف في الليل، فيما يقول واحد من كل أربعة إنهم سيكونون أسعد فيما لو نالوا ساعات نوم أكثر.
ويقدم خبير النوم الدكتور نيل ستانلي 6 اقتراحات ونصائح يجب أن يفعلها الإنسان ليحظى بنوم عميق خال من القلق والتوتر، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، السبت.
1. مهام سريعة قبل النوم: يمكن أن ينفذ المرء سلسلة نشاطات في آخر 30 دقيقة قبل النوم، مثل كتابة الأمور التي سينفذها في الغد، واستند ستانلي في ذلك إلى دراسة تقول إن الذين يخصصون دقائق من وقتهم قبل النوم للكتابة، يحصلون على فرصة أفضل للنوم.
2. إبتعد عن الضوء الأزرق: على الشخص أن يقلل من تعرضه للضوء الصادر عن الأجهزة الذكية والذي يعرف بـ"الضوء الأزرق"، إذ إنها تخمد هرمون الميلاتونين التي يصدره الجسم لتنظيم عملية النوم.
3. غسل الأسنان وإزالة المكياج: القيام بهذين الأمرين لن يستغرق وقتا طويلا، لكن ذلك سيريح الجسم من القلق.
4. الحمام الساخن: تساعد المياه الدافئة في استرخاء الجسد وتؤدي عمليا إلى تخفيض درجة حرارته إلى مدى يساعده على النوم السريع.
5. قضاء الحاجة: قال 43 في المئة من المشاركين في استطلاع طبي، إنهم لا يحصلون على نوم هانئ، لأنهم يماطلون في الذهاب إلى الحمام وقضاء حاجتهم.
6. الهدوء والصمت: عندما يأوي الشخص إلى السرير فعليه التوقف عن أي نشاط بما في ذلك الحديث مع الشريك، ذلك أن السرير يجب أن يكون لغرض النوم فقط.
-
01:03بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب والنهضة في "شالوم""
20 ماي 2018
-
00:56لمن يعاني الأرق .. نصائح لنوم عميق
20 ماي 2018
-
00:37النيجر.. مقتل 17 مدنيا بمجزرة ارتكبها مسلحون قدموا من مالي
20 ماي 2018
-
00:17750 يورو غرامة التصفير في شوارع باريس!
20 ماي 2018
-
23:29قفصة: مسيرة غاضبة لأحباء القوافل
19 ماي 2018
-
23:02المنتخب التونسي لكرة القدم يستانف غدا الاحد تحضيراته للمونديال
19 ماي 2018
-
-
22:23دار شعبان: إيقاف شاب من أجل التحرش بأستاذة داخل محل عملها
19 ماي 2018
-
22:13رئيس مجلس نواب الشعب ينعى المناضلة مية الجريبي
19 ماي 2018
-
21:47فتح 5 نقاط لبيع الزيت النباتي المدعم بولاية تونس
19 ماي 2018
-
21:14منع بث الكاميرا الخفية "شالوم": قناة التاسعة توضّح
19 ماي 2018
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018