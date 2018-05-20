النيجر.. مقتل 17 مدنيا بمجزرة ارتكبها مسلحون قدموا من مالي

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قُتل 17 مدنيا نيجيريا على الأقل في اعتداء على مخيم لبدو قبيلة الفولاني شنّه أشخاص مدججون بالأسلحة قدموا من مالي على متن دراجات نارية، بحسب ما أعلن السبت مصدر حكومي لـ"فرانس برس".
وأكد المصدر، اليوم السبت، أن المهاجمين وصلوا "نحو الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (16:00 ت غ)"، يوم الجمعة، وتوجهوا "مباشرة إلى المسجد" حيث "قتلوا بواسطة رشاشات أوتوماتيكية نحو عشرة أشخاص".
وتابع المصدر أن المهاجمين توجهوا بعدها إلى داخل المخيم "حيث أطلقوا النار على من صادفهم".
وأضاف أن مدنيا أصيب بجروح بالغة جراء الهجوم الذي استهدف المخيم الواقع في منطقة إينات النيجيرية على بعد عشرة كيلومترات من الحدود مع مالي.
وقال مصدر أمني نيجيري لـ"فرانس برس": "إنها بالتأكيد عملية انتقامية، بعد أسبوعين على هجوم أدى إلى مقتل 18 شخصا من الطوارق الماليين".
وأعلنت وزارة الداخلية النيجيرية أن وزير الداخلية محمد بازوم شارك في مراسم دفن الضحايا ونقل تعازي الرئيس النيجيري محمد يوسفو إلى ذوي القتلى.
قُتل 17 مدنيا نيجيريا على الأقل في اعتداء على مخيم لبدو قبيلة الفولاني شنّه أشخاص مدججون بالأسلحة قدموا من مالي على متن دراجات نارية، بحسب ما أعلن السبت مصدر حكومي لـ"فرانس برس".
وأكد المصدر، اليوم السبت، أن المهاجمين وصلوا "نحو الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (16:00 ت غ)"، يوم الجمعة، وتوجهوا "مباشرة إلى المسجد" حيث "قتلوا بواسطة رشاشات أوتوماتيكية نحو عشرة أشخاص".
وتابع المصدر أن المهاجمين توجهوا بعدها إلى داخل المخيم "حيث أطلقوا النار على من صادفهم".
وأضاف أن مدنيا أصيب بجروح بالغة جراء الهجوم الذي استهدف المخيم الواقع في منطقة إينات النيجيرية على بعد عشرة كيلومترات من الحدود مع مالي.
وقال مصدر أمني نيجيري لـ"فرانس برس": "إنها بالتأكيد عملية انتقامية، بعد أسبوعين على هجوم أدى إلى مقتل 18 شخصا من الطوارق الماليين".
وأعلنت وزارة الداخلية النيجيرية أن وزير الداخلية محمد بازوم شارك في مراسم دفن الضحايا ونقل تعازي الرئيس النيجيري محمد يوسفو إلى ذوي القتلى.
-
01:03بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب والنهضة في "شالوم""
20 ماي 2018
-
00:56لمن يعاني الأرق .. نصائح لنوم عميق
20 ماي 2018
-
00:37النيجر.. مقتل 17 مدنيا بمجزرة ارتكبها مسلحون قدموا من مالي
20 ماي 2018
-
00:17750 يورو غرامة التصفير في شوارع باريس!
20 ماي 2018
-
23:29قفصة: مسيرة غاضبة لأحباء القوافل
19 ماي 2018
-
23:02المنتخب التونسي لكرة القدم يستانف غدا الاحد تحضيراته للمونديال
19 ماي 2018
-
-
22:23دار شعبان: إيقاف شاب من أجل التحرش بأستاذة داخل محل عملها
19 ماي 2018
-
22:13رئيس مجلس نواب الشعب ينعى المناضلة مية الجريبي
19 ماي 2018
-
21:47فتح 5 نقاط لبيع الزيت النباتي المدعم بولاية تونس
19 ماي 2018
-
21:14منع بث الكاميرا الخفية "شالوم": قناة التاسعة توضّح
19 ماي 2018
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018