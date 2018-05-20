750 يورو غرامة التصفير في شوارع باريس!

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أصدرت فرنسا قانونا يغرم الشباب والشابات الذين يصفرون أو يقومون بإشارات غير مرغوبة من الجنس الآخر للفت الانتباه.
وذكرت القناة التلفزيونية الفرنسية "فرنسا 24" أن العقوبة عبارة عن غرامة تصل لمبلغ 750 يورو.
ويهدف القانون، وفقا لرئيس الدولة الفرنسية إيمانويل ماكرون، إلى ضمان شعور النساء بالأمان. وستتراوح غرامة المتحرش لفظيا أو بالتصفير أو أية إيحاءات أخرى، بين 90 إلى 750 يورو تطبق على ممثلي الجنسين الذين يقومون بالتصفير أو إطلاق كلمات وتعليقات ذات إيحاءات جنسية.
ويرى نقاد القانون الجديد أن هذا من شأنه أن يضع نهاية لما يسمى بـ "الرومانسية الفرنسية".
وقالت إيمانويل مينار السياسية الفرنسية اليمينية إن "مثل هذا الإجراء يعد بمثابة مطاردة الساحرات (الرجال)". وأشارت وزيرة المساواة بين الجنسين مارلين شيابا إلى أن القانون لا يهدف إلى حرمان المواطنين من فرص المغازلة ولا "يقتل صورة العشيق الفرنسي"، بل يمنح النساء فرصة الموافقة أو الرفض بهدوء لأي علاقة تطرح عليهن.
أصدرت فرنسا قانونا يغرم الشباب والشابات الذين يصفرون أو يقومون بإشارات غير مرغوبة من الجنس الآخر للفت الانتباه.
وذكرت القناة التلفزيونية الفرنسية "فرنسا 24" أن العقوبة عبارة عن غرامة تصل لمبلغ 750 يورو.
ويهدف القانون، وفقا لرئيس الدولة الفرنسية إيمانويل ماكرون، إلى ضمان شعور النساء بالأمان. وستتراوح غرامة المتحرش لفظيا أو بالتصفير أو أية إيحاءات أخرى، بين 90 إلى 750 يورو تطبق على ممثلي الجنسين الذين يقومون بالتصفير أو إطلاق كلمات وتعليقات ذات إيحاءات جنسية.
ويرى نقاد القانون الجديد أن هذا من شأنه أن يضع نهاية لما يسمى بـ "الرومانسية الفرنسية".
وقالت إيمانويل مينار السياسية الفرنسية اليمينية إن "مثل هذا الإجراء يعد بمثابة مطاردة الساحرات (الرجال)". وأشارت وزيرة المساواة بين الجنسين مارلين شيابا إلى أن القانون لا يهدف إلى حرمان المواطنين من فرص المغازلة ولا "يقتل صورة العشيق الفرنسي"، بل يمنح النساء فرصة الموافقة أو الرفض بهدوء لأي علاقة تطرح عليهن.
-
01:03بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب والنهضة في "شالوم""
20 ماي 2018
-
00:56لمن يعاني الأرق .. نصائح لنوم عميق
20 ماي 2018
-
00:37النيجر.. مقتل 17 مدنيا بمجزرة ارتكبها مسلحون قدموا من مالي
20 ماي 2018
-
00:17750 يورو غرامة التصفير في شوارع باريس!
20 ماي 2018
-
23:29قفصة: مسيرة غاضبة لأحباء القوافل
19 ماي 2018
-
23:02المنتخب التونسي لكرة القدم يستانف غدا الاحد تحضيراته للمونديال
19 ماي 2018
-
-
22:23دار شعبان: إيقاف شاب من أجل التحرش بأستاذة داخل محل عملها
19 ماي 2018
-
22:13رئيس مجلس نواب الشعب ينعى المناضلة مية الجريبي
19 ماي 2018
-
21:47فتح 5 نقاط لبيع الزيت النباتي المدعم بولاية تونس
19 ماي 2018
-
21:14منع بث الكاميرا الخفية "شالوم": قناة التاسعة توضّح
19 ماي 2018
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018