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يوم الأحد 20 ماي 2018
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750 يورو غرامة التصفير في شوارع باريس!
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الأولى
750 يورو غرامة التصفير في شوارع باريس!
20 ماي 2018 | 00:17

أصدرت فرنسا قانونا يغرم الشباب والشابات الذين يصفرون أو يقومون بإشارات غير مرغوبة من الجنس الآخر للفت الانتباه.

وذكرت القناة التلفزيونية الفرنسية "فرنسا 24" أن العقوبة عبارة عن غرامة تصل لمبلغ 750 يورو.

ويهدف القانون، وفقا لرئيس الدولة الفرنسية إيمانويل ماكرون، إلى ضمان شعور النساء بالأمان. وستتراوح غرامة المتحرش لفظيا أو بالتصفير أو أية إيحاءات أخرى، بين 90 إلى 750 يورو تطبق على ممثلي الجنسين الذين يقومون بالتصفير أو إطلاق كلمات وتعليقات ذات إيحاءات جنسية.

 ويرى نقاد القانون الجديد أن هذا من شأنه أن يضع نهاية لما يسمى بـ "الرومانسية الفرنسية".

وقالت إيمانويل مينار السياسية الفرنسية اليمينية إن "مثل هذا الإجراء يعد بمثابة مطاردة الساحرات (الرجال)". وأشارت وزيرة المساواة بين الجنسين مارلين شيابا إلى أن القانون لا يهدف إلى حرمان المواطنين من فرص المغازلة ولا "يقتل صورة العشيق الفرنسي"، بل يمنح النساء فرصة الموافقة أو الرفض بهدوء لأي علاقة تطرح عليهن.

 

المصدر: لينتا. رو
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الأولى
750 يورو غرامة التصفير في شوارع باريس!
20 ماي 2018 | 00:17

أصدرت فرنسا قانونا يغرم الشباب والشابات الذين يصفرون أو يقومون بإشارات غير مرغوبة من الجنس الآخر للفت الانتباه.

وذكرت القناة التلفزيونية الفرنسية "فرنسا 24" أن العقوبة عبارة عن غرامة تصل لمبلغ 750 يورو.

ويهدف القانون، وفقا لرئيس الدولة الفرنسية إيمانويل ماكرون، إلى ضمان شعور النساء بالأمان. وستتراوح غرامة المتحرش لفظيا أو بالتصفير أو أية إيحاءات أخرى، بين 90 إلى 750 يورو تطبق على ممثلي الجنسين الذين يقومون بالتصفير أو إطلاق كلمات وتعليقات ذات إيحاءات جنسية.

 ويرى نقاد القانون الجديد أن هذا من شأنه أن يضع نهاية لما يسمى بـ "الرومانسية الفرنسية".

وقالت إيمانويل مينار السياسية الفرنسية اليمينية إن "مثل هذا الإجراء يعد بمثابة مطاردة الساحرات (الرجال)". وأشارت وزيرة المساواة بين الجنسين مارلين شيابا إلى أن القانون لا يهدف إلى حرمان المواطنين من فرص المغازلة ولا "يقتل صورة العشيق الفرنسي"، بل يمنح النساء فرصة الموافقة أو الرفض بهدوء لأي علاقة تطرح عليهن.

 

المصدر: لينتا. رو
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