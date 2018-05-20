الكشف عن الفساد في الكرة العالمية متواصل .. بلاتيني يعترف بالتلاعب في قرعة كأس العالـم 98

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اعترف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سابقًا ونجم منتخب فرنسا في الثمانينات ميشال بلاتيني بوجود تلاعب في قرعة كأس العالم 1998 والذي أقيم في فرنسا التي فازت به، حيث جنّبت القرعة فرنسا مواجهة البرازيل قبل المباراة النهائية. وأكد بلاتيني أنه بعدما أقيمت القرعة في ملعب فيلودروم في مارسيليا، تم إجراء بعض التعديلات عليها بحيث يتم تنحية مسار الفريقين عن بعضهما حتى يصلا إلى النهائي، بمعنى أنه في حال فاز الفريقان بكل مبارياتهما فإنهما سيتقابلان في النهائي لا قبل ذلك. الفريقان فازا بمجموعتهما وحافظا على موعدهما المحدد في ملعب فرنسا الدولي، حيث فازت فرنسا 3 - 0. المباراة النهائية أسالت الكثير من الحبر حول مهاجم البرازيل رونالدو الذي سحب اسمه من المجموعة قبل المباراة قبل ان يعيدوه في اللحظات الاخيرة. ويأتي هذا ضمن سيل من الاعترافات بوجود تلاعب في البطولات المتعلقة بالفيفا، حيث تم الاعتراف من قبل مسؤولين في اتحاد بلاتر أن كأس العالم 2010 تم إعطائه لجنوب أفريقيا بالاتفاق وألمانيا في نسخة 2006 كذلك، والكثير من التلاعب الذي أظهرته اتهامات الفساد.
اعترف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سابقًا ونجم منتخب فرنسا في الثمانينات ميشال بلاتيني بوجود تلاعب في قرعة كأس العالم 1998 والذي أقيم في فرنسا التي فازت به، حيث جنّبت القرعة فرنسا مواجهة البرازيل قبل المباراة النهائية. وأكد بلاتيني أنه بعدما أقيمت القرعة في ملعب فيلودروم في مارسيليا، تم إجراء بعض التعديلات عليها بحيث يتم تنحية مسار الفريقين عن بعضهما حتى يصلا إلى النهائي، بمعنى أنه في حال فاز الفريقان بكل مبارياتهما فإنهما سيتقابلان في النهائي لا قبل ذلك. الفريقان فازا بمجموعتهما وحافظا على موعدهما المحدد في ملعب فرنسا الدولي، حيث فازت فرنسا 3 - 0. المباراة النهائية أسالت الكثير من الحبر حول مهاجم البرازيل رونالدو الذي سحب اسمه من المجموعة قبل المباراة قبل ان يعيدوه في اللحظات الاخيرة. ويأتي هذا ضمن سيل من الاعترافات بوجود تلاعب في البطولات المتعلقة بالفيفا، حيث تم الاعتراف من قبل مسؤولين في اتحاد بلاتر أن كأس العالم 2010 تم إعطائه لجنوب أفريقيا بالاتفاق وألمانيا في نسخة 2006 كذلك، والكثير من التلاعب الذي أظهرته اتهامات الفساد.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018