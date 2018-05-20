الكشف عن الفساد في الكرة العالمية متواصل .. بلاتيني يعترف بالتلاعب في قرعة كأس العالـم 98

اعترف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سابقًا ونجم منتخب فرنسا في الثمانينات ميشال بلاتيني بوجود تلاعب في قرعة كأس العالم 1998 والذي أقيم في فرنسا التي فازت به، حيث جنّبت القرعة فرنسا مواجهة البرازيل قبل المباراة النهائية. وأكد بلاتيني أنه بعدما أقيمت القرعة في ملعب فيلودروم في مارسيليا، تم إجراء بعض التعديلات عليها بحيث يتم تنحية مسار الفريقين عن بعضهما حتى يصلا إلى النهائي، بمعنى أنه في حال فاز الفريقان بكل مبارياتهما فإنهما سيتقابلان في النهائي لا قبل ذلك. الفريقان فازا بمجموعتهما وحافظا على موعدهما المحدد في ملعب فرنسا الدولي، حيث فازت فرنسا 3 - 0. المباراة النهائية أسالت الكثير من الحبر حول مهاجم البرازيل رونالدو الذي سحب اسمه من المجموعة قبل المباراة قبل ان يعيدوه في اللحظات الاخيرة. ويأتي هذا ضمن سيل من الاعترافات بوجود تلاعب في البطولات المتعلقة بالفيفا، حيث تم الاعتراف من قبل مسؤولين في اتحاد بلاتر أن كأس العالم 2010 تم إعطائه لجنوب أفريقيا بالاتفاق وألمانيا في نسخة 2006 كذلك، والكثير من التلاعب الذي أظهرته اتهامات الفساد.