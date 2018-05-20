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يوم الأحد 20 ماي 2018
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أخبار الترجي الرياضي .. عرض بـ8 مليارات لـ«كوليبالي»
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كرة القدم
أخبار الترجي الرياضي .. عرض بـ8 مليارات لـ«كوليبالي»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

دخل الفريق كما معروف في إجازة للتمتّع بقسط من الراحة بعد موسم مُرهق وفي الأثناء تُواصل الهيئة المديرة للفريق بالتنسيق مع الفنيين مَساعيها لمعالجة ملف الزاد البشري للجمعية.
ويطمح الترجي الرياضي إلى استغلال هذه الفترة لدراسة ملفات بعض المرشحين لتقمّص الأزياء الذهبية في الفترة المُقبلة علاوة على حسم موضوع «الكوارجية» المُنتهية عقودهم كما هو شأن ابن الجمعية منتصر الطالبي.
في انتظار التأكيد
آخر المعلومات التي تهمّ ملف منتصر الطالبي تفيد بأن مدافع الفريق إلتقى مؤخرا رئيس الجمعية حمدي المدب الذي يكن له الكثير من المودّة خاصّة أنه من خرّيجي مركب المرحوم حسان بلخوجة ومن اللاعبين المنضبطين والذين استطاعوا نسبيا التّوفيق بين مُمارسة الرياضة والتّحصيل العلمي.
مَصادرنا تؤكد أنّ هذا اللّقاء كان إيجابيا وقد يُعبّد الطريق أمام منتصر ليوقّع مع فريقه الأم عقدا بموسمين هذا طبعا بعد الاتّفاق بصفة نهائية على كلّ التفاصيل. ومن غير المستبعد أن يكون الإمضاء خلال الأيام القليلة القادمة.
انتداب مهمّ
اتّفاق الطالبي مع فريقه على التجديد يُمثّل في حدّ ذاته انتدابا مُهمّا في المنطقة الخلفية خاصّة في ظلّ صغر سنّه واتّساع هامش التطوّر لديه (منتصر من مواليد عام 1998).
تَجدر الإشارة إلى أن منتصر عاش مؤخرا أوقاتا صعبة جراء «أزمة» التجديد وقد طالب اللاّعب كما هو متداول في الكواليس بالترفيع في الامتيازات التي يتحصّل عليها بشكل يَتماشى ومكانته في التشكيلة الترجية. وكان خالد بن يحيى مثلما أشرنا في أعداد سابقة قد شجّعه على التوقيع ليقينه بأنه الخيار الأمثل للجميع.
النهاية السعيدة لـ»أزمة» الطالبي (في انتظار الحسم) لن تُغلق ملف الدفاع الذي يريد أهل الدار تعزيزه بأسماء إضافية من خارج الحديقة بحثا عن الصلابة المطلوبة في المُنافسات القارية. ومن المعلوم أنه وقع تداول عدة لاعبين كمرشحين للعب في «باب سويقة» منهم صيام بن يوسف وبلال المحسني وياسين مرياح وأيمن بن محمود...وغيرهم.
عرض مغر لـ «كوليبالي»
بعد العروض التركية والخليجية التي وصلت إلى البلايلي والذوادي تُفيد بعض المعلومات بأن الإيفواري «فوسيني كوليبالي» تلقّى بدوره عرضا سعوديا مُغريا يقدّر بـ 8 مليارات: أي أرفع من صفة التفريط في الفرجاني ساسي لفائدة «النّصر» والتي ناهزت الستة مليارات. الأنباء المتداولة تفيد بأن إتّحاد جدّة هو الفريق المهتمّ بتوقيع «كوليبالي» بداية من الصائفة الحالية.
الجدير بالذّكر أن الإطار الفني للفريق بقيادة بن يحيى كان قد أعلن عن رغبته في عدم التفريط في أيّ لاعب لحاجة الجمعية إلى كل أبنائها لمجابهة ضغوطات المقابلات المحلية والقارية والتي ستنضاف إليها المنافسات العربية.

سامي حمّاني
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كرة القدم
أخبار الترجي الرياضي .. عرض بـ8 مليارات لـ«كوليبالي»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

دخل الفريق كما معروف في إجازة للتمتّع بقسط من الراحة بعد موسم مُرهق وفي الأثناء تُواصل الهيئة المديرة للفريق بالتنسيق مع الفنيين مَساعيها لمعالجة ملف الزاد البشري للجمعية.
ويطمح الترجي الرياضي إلى استغلال هذه الفترة لدراسة ملفات بعض المرشحين لتقمّص الأزياء الذهبية في الفترة المُقبلة علاوة على حسم موضوع «الكوارجية» المُنتهية عقودهم كما هو شأن ابن الجمعية منتصر الطالبي.
في انتظار التأكيد
آخر المعلومات التي تهمّ ملف منتصر الطالبي تفيد بأن مدافع الفريق إلتقى مؤخرا رئيس الجمعية حمدي المدب الذي يكن له الكثير من المودّة خاصّة أنه من خرّيجي مركب المرحوم حسان بلخوجة ومن اللاعبين المنضبطين والذين استطاعوا نسبيا التّوفيق بين مُمارسة الرياضة والتّحصيل العلمي.
مَصادرنا تؤكد أنّ هذا اللّقاء كان إيجابيا وقد يُعبّد الطريق أمام منتصر ليوقّع مع فريقه الأم عقدا بموسمين هذا طبعا بعد الاتّفاق بصفة نهائية على كلّ التفاصيل. ومن غير المستبعد أن يكون الإمضاء خلال الأيام القليلة القادمة.
انتداب مهمّ
اتّفاق الطالبي مع فريقه على التجديد يُمثّل في حدّ ذاته انتدابا مُهمّا في المنطقة الخلفية خاصّة في ظلّ صغر سنّه واتّساع هامش التطوّر لديه (منتصر من مواليد عام 1998).
تَجدر الإشارة إلى أن منتصر عاش مؤخرا أوقاتا صعبة جراء «أزمة» التجديد وقد طالب اللاّعب كما هو متداول في الكواليس بالترفيع في الامتيازات التي يتحصّل عليها بشكل يَتماشى ومكانته في التشكيلة الترجية. وكان خالد بن يحيى مثلما أشرنا في أعداد سابقة قد شجّعه على التوقيع ليقينه بأنه الخيار الأمثل للجميع.
النهاية السعيدة لـ»أزمة» الطالبي (في انتظار الحسم) لن تُغلق ملف الدفاع الذي يريد أهل الدار تعزيزه بأسماء إضافية من خارج الحديقة بحثا عن الصلابة المطلوبة في المُنافسات القارية. ومن المعلوم أنه وقع تداول عدة لاعبين كمرشحين للعب في «باب سويقة» منهم صيام بن يوسف وبلال المحسني وياسين مرياح وأيمن بن محمود...وغيرهم.
عرض مغر لـ «كوليبالي»
بعد العروض التركية والخليجية التي وصلت إلى البلايلي والذوادي تُفيد بعض المعلومات بأن الإيفواري «فوسيني كوليبالي» تلقّى بدوره عرضا سعوديا مُغريا يقدّر بـ 8 مليارات: أي أرفع من صفة التفريط في الفرجاني ساسي لفائدة «النّصر» والتي ناهزت الستة مليارات. الأنباء المتداولة تفيد بأن إتّحاد جدّة هو الفريق المهتمّ بتوقيع «كوليبالي» بداية من الصائفة الحالية.
الجدير بالذّكر أن الإطار الفني للفريق بقيادة بن يحيى كان قد أعلن عن رغبته في عدم التفريط في أيّ لاعب لحاجة الجمعية إلى كل أبنائها لمجابهة ضغوطات المقابلات المحلية والقارية والتي ستنضاف إليها المنافسات العربية.

سامي حمّاني
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خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
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