أخبار الترجي الرياضي .. عرض بـ8 مليارات لـ«كوليبالي»

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دخل الفريق كما معروف في إجازة للتمتّع بقسط من الراحة بعد موسم مُرهق وفي الأثناء تُواصل الهيئة المديرة للفريق بالتنسيق مع الفنيين مَساعيها لمعالجة ملف الزاد البشري للجمعية.
ويطمح الترجي الرياضي إلى استغلال هذه الفترة لدراسة ملفات بعض المرشحين لتقمّص الأزياء الذهبية في الفترة المُقبلة علاوة على حسم موضوع «الكوارجية» المُنتهية عقودهم كما هو شأن ابن الجمعية منتصر الطالبي.
في انتظار التأكيد
آخر المعلومات التي تهمّ ملف منتصر الطالبي تفيد بأن مدافع الفريق إلتقى مؤخرا رئيس الجمعية حمدي المدب الذي يكن له الكثير من المودّة خاصّة أنه من خرّيجي مركب المرحوم حسان بلخوجة ومن اللاعبين المنضبطين والذين استطاعوا نسبيا التّوفيق بين مُمارسة الرياضة والتّحصيل العلمي.
مَصادرنا تؤكد أنّ هذا اللّقاء كان إيجابيا وقد يُعبّد الطريق أمام منتصر ليوقّع مع فريقه الأم عقدا بموسمين هذا طبعا بعد الاتّفاق بصفة نهائية على كلّ التفاصيل. ومن غير المستبعد أن يكون الإمضاء خلال الأيام القليلة القادمة.
انتداب مهمّ
اتّفاق الطالبي مع فريقه على التجديد يُمثّل في حدّ ذاته انتدابا مُهمّا في المنطقة الخلفية خاصّة في ظلّ صغر سنّه واتّساع هامش التطوّر لديه (منتصر من مواليد عام 1998).
تَجدر الإشارة إلى أن منتصر عاش مؤخرا أوقاتا صعبة جراء «أزمة» التجديد وقد طالب اللاّعب كما هو متداول في الكواليس بالترفيع في الامتيازات التي يتحصّل عليها بشكل يَتماشى ومكانته في التشكيلة الترجية. وكان خالد بن يحيى مثلما أشرنا في أعداد سابقة قد شجّعه على التوقيع ليقينه بأنه الخيار الأمثل للجميع.
النهاية السعيدة لـ»أزمة» الطالبي (في انتظار الحسم) لن تُغلق ملف الدفاع الذي يريد أهل الدار تعزيزه بأسماء إضافية من خارج الحديقة بحثا عن الصلابة المطلوبة في المُنافسات القارية. ومن المعلوم أنه وقع تداول عدة لاعبين كمرشحين للعب في «باب سويقة» منهم صيام بن يوسف وبلال المحسني وياسين مرياح وأيمن بن محمود...وغيرهم.
عرض مغر لـ «كوليبالي»
بعد العروض التركية والخليجية التي وصلت إلى البلايلي والذوادي تُفيد بعض المعلومات بأن الإيفواري «فوسيني كوليبالي» تلقّى بدوره عرضا سعوديا مُغريا يقدّر بـ 8 مليارات: أي أرفع من صفة التفريط في الفرجاني ساسي لفائدة «النّصر» والتي ناهزت الستة مليارات. الأنباء المتداولة تفيد بأن إتّحاد جدّة هو الفريق المهتمّ بتوقيع «كوليبالي» بداية من الصائفة الحالية.
الجدير بالذّكر أن الإطار الفني للفريق بقيادة بن يحيى كان قد أعلن عن رغبته في عدم التفريط في أيّ لاعب لحاجة الجمعية إلى كل أبنائها لمجابهة ضغوطات المقابلات المحلية والقارية والتي ستنضاف إليها المنافسات العربية.
دخل الفريق كما معروف في إجازة للتمتّع بقسط من الراحة بعد موسم مُرهق وفي الأثناء تُواصل الهيئة المديرة للفريق بالتنسيق مع الفنيين مَساعيها لمعالجة ملف الزاد البشري للجمعية.
ويطمح الترجي الرياضي إلى استغلال هذه الفترة لدراسة ملفات بعض المرشحين لتقمّص الأزياء الذهبية في الفترة المُقبلة علاوة على حسم موضوع «الكوارجية» المُنتهية عقودهم كما هو شأن ابن الجمعية منتصر الطالبي.
في انتظار التأكيد
آخر المعلومات التي تهمّ ملف منتصر الطالبي تفيد بأن مدافع الفريق إلتقى مؤخرا رئيس الجمعية حمدي المدب الذي يكن له الكثير من المودّة خاصّة أنه من خرّيجي مركب المرحوم حسان بلخوجة ومن اللاعبين المنضبطين والذين استطاعوا نسبيا التّوفيق بين مُمارسة الرياضة والتّحصيل العلمي.
مَصادرنا تؤكد أنّ هذا اللّقاء كان إيجابيا وقد يُعبّد الطريق أمام منتصر ليوقّع مع فريقه الأم عقدا بموسمين هذا طبعا بعد الاتّفاق بصفة نهائية على كلّ التفاصيل. ومن غير المستبعد أن يكون الإمضاء خلال الأيام القليلة القادمة.
انتداب مهمّ
اتّفاق الطالبي مع فريقه على التجديد يُمثّل في حدّ ذاته انتدابا مُهمّا في المنطقة الخلفية خاصّة في ظلّ صغر سنّه واتّساع هامش التطوّر لديه (منتصر من مواليد عام 1998).
تَجدر الإشارة إلى أن منتصر عاش مؤخرا أوقاتا صعبة جراء «أزمة» التجديد وقد طالب اللاّعب كما هو متداول في الكواليس بالترفيع في الامتيازات التي يتحصّل عليها بشكل يَتماشى ومكانته في التشكيلة الترجية. وكان خالد بن يحيى مثلما أشرنا في أعداد سابقة قد شجّعه على التوقيع ليقينه بأنه الخيار الأمثل للجميع.
النهاية السعيدة لـ»أزمة» الطالبي (في انتظار الحسم) لن تُغلق ملف الدفاع الذي يريد أهل الدار تعزيزه بأسماء إضافية من خارج الحديقة بحثا عن الصلابة المطلوبة في المُنافسات القارية. ومن المعلوم أنه وقع تداول عدة لاعبين كمرشحين للعب في «باب سويقة» منهم صيام بن يوسف وبلال المحسني وياسين مرياح وأيمن بن محمود...وغيرهم.
عرض مغر لـ «كوليبالي»
بعد العروض التركية والخليجية التي وصلت إلى البلايلي والذوادي تُفيد بعض المعلومات بأن الإيفواري «فوسيني كوليبالي» تلقّى بدوره عرضا سعوديا مُغريا يقدّر بـ 8 مليارات: أي أرفع من صفة التفريط في الفرجاني ساسي لفائدة «النّصر» والتي ناهزت الستة مليارات. الأنباء المتداولة تفيد بأن إتّحاد جدّة هو الفريق المهتمّ بتوقيع «كوليبالي» بداية من الصائفة الحالية.
الجدير بالذّكر أن الإطار الفني للفريق بقيادة بن يحيى كان قد أعلن عن رغبته في عدم التفريط في أيّ لاعب لحاجة الجمعية إلى كل أبنائها لمجابهة ضغوطات المقابلات المحلية والقارية والتي ستنضاف إليها المنافسات العربية.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018