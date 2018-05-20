رمضان الرياضيين.. مع المدرب جلال القادري لا علاقة لي بالمطبخ والسهرات موزعة بين الأصدقاء والعائلة

نجح المدرب جلال القادري الذي يعد أحد أبرز المدربين على المستوى المحلي في إخراج النادي البنزرتي سريعا من دائرة الشك وأنهى معه السباق في المرتبة الخامسة دون هزيمة طيلة اللقاءات التي مسك فيها بزمام الأمور كما حصد خمسة انتصارات متتالية... القادري ينزل اليوم ضيفا في هذا الركن الرمضاني.

قبل كل شيء متى انطلقت رحلتك مع فريضة الصيام؟

- نحن عائلة محافظة تحرص على القيام بواجباتها الدينية وفي هذا الإطار أتذكر أنني بدأت أصوم تقريبا في سن 13أو 14عام وقبل ذلك كنت أصوم نصف يوم واربط الخيط مثل بقية الأطفال .

هل انت ممن يستيقظون باكرا في رمضان؟

صراحة لا... أنا من هواة السهر وافضل الاستيقاظ بصفة متأخرة عن العادة.

كيف تقضي يومك الرمضاني؟

نظرا لالتزامات أبنائي الدراسية فإنني ارافقهم إلى المدرسة في جزء من الوقت واذهب الى السوق لقضاء لوازم المنزل وفي أغلب الوقت اشاهد التلفزة .

هل تمارس الرياضة في رمضان؟

قبل الافطار امارس رياضة المشي صحبة الأصدقاء

أين تقضي سهرات رمضان؟

جزء من السهرة مع الاصدقاء في المقهى وجزء آخر مع الاهل في البيت.

ماذا يمثل بالنسبة إليكم رمضان؟

-هو شهر العبادة والرحمة ومناسبة للم شمل العائلة

علاقتك بالمطبخ في هذا الشهر الفضيل؟

صراحة ليست لي علاقة بالمطبخ

ألا تساعد زوجتك؟

اكتفي بالمساعدة في إعداد الطاولة ووالسلاطة لا غير

أنت وحشيشة رمضان؟

لست ممن يزداد غضبهم في رمضان بل بالعكس احرص على التماسك واميل للهدوء وهذا مهم في شهر التسامح والهدوء وحب الغير وعمل الخير.

ماذا يشدك في البرامج التلفزية؟

احرص على متابعة الإنتاجات التلفزية التونسي عموما واريد ان تكون لي فكرة عن أغلب البرامج.





حاوره مراد الدلاجي