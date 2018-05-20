الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 20 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
رمضان الرياضيين.. مع المدرب جلال القادري لا علاقة لي بالمطبخ والسهرات موزعة بين الأصدقاء والعائلة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب... سفيان طوبال: "منذ تعيين السالمي تونس كاملة تعرف شكون باش... حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي جريدة الشروق ليوم الأحد 20 ماي 2018
كرة القدم
رمضان الرياضيين.. مع المدرب جلال القادري لا علاقة لي بالمطبخ والسهرات موزعة بين الأصدقاء والعائلة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

نجح المدرب جلال القادري الذي يعد أحد أبرز المدربين على المستوى المحلي في إخراج النادي البنزرتي سريعا من دائرة الشك وأنهى معه السباق في المرتبة الخامسة دون هزيمة طيلة اللقاءات التي مسك فيها بزمام الأمور كما حصد خمسة انتصارات متتالية... القادري ينزل اليوم ضيفا في هذا الركن الرمضاني.
قبل كل شيء متى انطلقت رحلتك مع فريضة الصيام؟
- نحن عائلة محافظة تحرص على القيام بواجباتها الدينية وفي هذا الإطار أتذكر أنني بدأت أصوم تقريبا في سن 13أو 14عام وقبل ذلك كنت أصوم نصف يوم واربط الخيط مثل بقية الأطفال .
هل انت ممن يستيقظون باكرا في رمضان؟
صراحة لا... أنا من هواة السهر وافضل الاستيقاظ بصفة متأخرة عن العادة.
كيف تقضي يومك الرمضاني؟
نظرا لالتزامات أبنائي الدراسية فإنني ارافقهم إلى المدرسة في جزء من الوقت واذهب الى السوق لقضاء لوازم المنزل وفي أغلب الوقت اشاهد التلفزة .
هل تمارس الرياضة في رمضان؟
قبل الافطار امارس رياضة المشي صحبة الأصدقاء
أين تقضي سهرات رمضان؟
جزء من السهرة مع الاصدقاء في المقهى وجزء آخر مع الاهل في البيت.
ماذا يمثل بالنسبة إليكم رمضان؟
-هو شهر العبادة والرحمة ومناسبة للم شمل العائلة
علاقتك بالمطبخ في هذا الشهر الفضيل؟
صراحة ليست لي علاقة بالمطبخ
ألا تساعد زوجتك؟
اكتفي بالمساعدة في إعداد الطاولة ووالسلاطة لا غير
أنت وحشيشة رمضان؟
لست ممن يزداد غضبهم في رمضان بل بالعكس احرص على التماسك واميل للهدوء وهذا مهم في شهر التسامح والهدوء وحب الغير وعمل الخير.
ماذا يشدك في البرامج التلفزية؟
احرص على متابعة الإنتاجات التلفزية التونسي عموما واريد ان تكون لي فكرة عن أغلب البرامج.

حاوره مراد الدلاجي
تقرؤون أيضا
وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018 السّاعة 22:22
اختارت مجلة فرونس فوتبول الدولي التونسي وهبي الخزري سابع أحسن لاعب في البطولة الفرنسية لموسم 2017/2018 متقاسما...
المزيد >>
باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018 السّاعة 22:14
ألمح رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي اليوم الأحد إلى أنه لن يقف في طريق أي لاعب يريد الرحيل...
المزيد >>
توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018 السّاعة 22:04
قال المدير الفني الجديد لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، توماس توخيل، إنه لا يخشى من أسماء النجوم المتواجدة...
المزيد >>
بعد النهاية الدموية في رادس .. «كرة العار»... العرض متواصل
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أبت بطولتنا المحلية إلاّ أن تلفظ أنفاسها الأخيرة على طريقة الأفلام الهُوليودية القائمة على المشاهد الدموية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
رمضان الرياضيين.. مع المدرب جلال القادري لا علاقة لي بالمطبخ والسهرات موزعة بين الأصدقاء والعائلة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

نجح المدرب جلال القادري الذي يعد أحد أبرز المدربين على المستوى المحلي في إخراج النادي البنزرتي سريعا من دائرة الشك وأنهى معه السباق في المرتبة الخامسة دون هزيمة طيلة اللقاءات التي مسك فيها بزمام الأمور كما حصد خمسة انتصارات متتالية... القادري ينزل اليوم ضيفا في هذا الركن الرمضاني.
قبل كل شيء متى انطلقت رحلتك مع فريضة الصيام؟
- نحن عائلة محافظة تحرص على القيام بواجباتها الدينية وفي هذا الإطار أتذكر أنني بدأت أصوم تقريبا في سن 13أو 14عام وقبل ذلك كنت أصوم نصف يوم واربط الخيط مثل بقية الأطفال .
هل انت ممن يستيقظون باكرا في رمضان؟
صراحة لا... أنا من هواة السهر وافضل الاستيقاظ بصفة متأخرة عن العادة.
كيف تقضي يومك الرمضاني؟
نظرا لالتزامات أبنائي الدراسية فإنني ارافقهم إلى المدرسة في جزء من الوقت واذهب الى السوق لقضاء لوازم المنزل وفي أغلب الوقت اشاهد التلفزة .
هل تمارس الرياضة في رمضان؟
قبل الافطار امارس رياضة المشي صحبة الأصدقاء
أين تقضي سهرات رمضان؟
جزء من السهرة مع الاصدقاء في المقهى وجزء آخر مع الاهل في البيت.
ماذا يمثل بالنسبة إليكم رمضان؟
-هو شهر العبادة والرحمة ومناسبة للم شمل العائلة
علاقتك بالمطبخ في هذا الشهر الفضيل؟
صراحة ليست لي علاقة بالمطبخ
ألا تساعد زوجتك؟
اكتفي بالمساعدة في إعداد الطاولة ووالسلاطة لا غير
أنت وحشيشة رمضان؟
لست ممن يزداد غضبهم في رمضان بل بالعكس احرص على التماسك واميل للهدوء وهذا مهم في شهر التسامح والهدوء وحب الغير وعمل الخير.
ماذا يشدك في البرامج التلفزية؟
احرص على متابعة الإنتاجات التلفزية التونسي عموما واريد ان تكون لي فكرة عن أغلب البرامج.

حاوره مراد الدلاجي
تقرؤون أيضا
وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018 السّاعة 22:22
اختارت مجلة فرونس فوتبول الدولي التونسي وهبي الخزري سابع أحسن لاعب في البطولة الفرنسية لموسم 2017/2018 متقاسما...
المزيد >>
باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018 السّاعة 22:14
ألمح رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي اليوم الأحد إلى أنه لن يقف في طريق أي لاعب يريد الرحيل...
المزيد >>
توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018 السّاعة 22:04
قال المدير الفني الجديد لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، توماس توخيل، إنه لا يخشى من أسماء النجوم المتواجدة...
المزيد >>
بعد النهاية الدموية في رادس .. «كرة العار»... العرض متواصل
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أبت بطولتنا المحلية إلاّ أن تلفظ أنفاسها الأخيرة على طريقة الأفلام الهُوليودية القائمة على المشاهد الدموية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب... سفيان طوبال: "منذ تعيين السالمي تونس كاملة تعرف شكون باش... حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي جريدة الشروق ليوم الأحد 20 ماي 2018
﻿