رمضان الرياضيين.. مع المدرب جلال القادري لا علاقة لي بالمطبخ والسهرات موزعة بين الأصدقاء والعائلة

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نجح المدرب جلال القادري الذي يعد أحد أبرز المدربين على المستوى المحلي في إخراج النادي البنزرتي سريعا من دائرة الشك وأنهى معه السباق في المرتبة الخامسة دون هزيمة طيلة اللقاءات التي مسك فيها بزمام الأمور كما حصد خمسة انتصارات متتالية... القادري ينزل اليوم ضيفا في هذا الركن الرمضاني.
قبل كل شيء متى انطلقت رحلتك مع فريضة الصيام؟
- نحن عائلة محافظة تحرص على القيام بواجباتها الدينية وفي هذا الإطار أتذكر أنني بدأت أصوم تقريبا في سن 13أو 14عام وقبل ذلك كنت أصوم نصف يوم واربط الخيط مثل بقية الأطفال .
هل انت ممن يستيقظون باكرا في رمضان؟
صراحة لا... أنا من هواة السهر وافضل الاستيقاظ بصفة متأخرة عن العادة.
كيف تقضي يومك الرمضاني؟
نظرا لالتزامات أبنائي الدراسية فإنني ارافقهم إلى المدرسة في جزء من الوقت واذهب الى السوق لقضاء لوازم المنزل وفي أغلب الوقت اشاهد التلفزة .
هل تمارس الرياضة في رمضان؟
قبل الافطار امارس رياضة المشي صحبة الأصدقاء
أين تقضي سهرات رمضان؟
جزء من السهرة مع الاصدقاء في المقهى وجزء آخر مع الاهل في البيت.
ماذا يمثل بالنسبة إليكم رمضان؟
-هو شهر العبادة والرحمة ومناسبة للم شمل العائلة
علاقتك بالمطبخ في هذا الشهر الفضيل؟
صراحة ليست لي علاقة بالمطبخ
ألا تساعد زوجتك؟
اكتفي بالمساعدة في إعداد الطاولة ووالسلاطة لا غير
أنت وحشيشة رمضان؟
لست ممن يزداد غضبهم في رمضان بل بالعكس احرص على التماسك واميل للهدوء وهذا مهم في شهر التسامح والهدوء وحب الغير وعمل الخير.
ماذا يشدك في البرامج التلفزية؟
احرص على متابعة الإنتاجات التلفزية التونسي عموما واريد ان تكون لي فكرة عن أغلب البرامج.
نجح المدرب جلال القادري الذي يعد أحد أبرز المدربين على المستوى المحلي في إخراج النادي البنزرتي سريعا من دائرة الشك وأنهى معه السباق في المرتبة الخامسة دون هزيمة طيلة اللقاءات التي مسك فيها بزمام الأمور كما حصد خمسة انتصارات متتالية... القادري ينزل اليوم ضيفا في هذا الركن الرمضاني.
قبل كل شيء متى انطلقت رحلتك مع فريضة الصيام؟
- نحن عائلة محافظة تحرص على القيام بواجباتها الدينية وفي هذا الإطار أتذكر أنني بدأت أصوم تقريبا في سن 13أو 14عام وقبل ذلك كنت أصوم نصف يوم واربط الخيط مثل بقية الأطفال .
هل انت ممن يستيقظون باكرا في رمضان؟
صراحة لا... أنا من هواة السهر وافضل الاستيقاظ بصفة متأخرة عن العادة.
كيف تقضي يومك الرمضاني؟
نظرا لالتزامات أبنائي الدراسية فإنني ارافقهم إلى المدرسة في جزء من الوقت واذهب الى السوق لقضاء لوازم المنزل وفي أغلب الوقت اشاهد التلفزة .
هل تمارس الرياضة في رمضان؟
قبل الافطار امارس رياضة المشي صحبة الأصدقاء
أين تقضي سهرات رمضان؟
جزء من السهرة مع الاصدقاء في المقهى وجزء آخر مع الاهل في البيت.
ماذا يمثل بالنسبة إليكم رمضان؟
-هو شهر العبادة والرحمة ومناسبة للم شمل العائلة
علاقتك بالمطبخ في هذا الشهر الفضيل؟
صراحة ليست لي علاقة بالمطبخ
ألا تساعد زوجتك؟
اكتفي بالمساعدة في إعداد الطاولة ووالسلاطة لا غير
أنت وحشيشة رمضان؟
لست ممن يزداد غضبهم في رمضان بل بالعكس احرص على التماسك واميل للهدوء وهذا مهم في شهر التسامح والهدوء وحب الغير وعمل الخير.
ماذا يشدك في البرامج التلفزية؟
احرص على متابعة الإنتاجات التلفزية التونسي عموما واريد ان تكون لي فكرة عن أغلب البرامج.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018