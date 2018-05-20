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يوم الأحد 20 ماي 2018
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أخبار النادي الصفاقسي.. عـرض سعــودي لمريــاح واتصالات بفراس بلعربي
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كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي.. عـرض سعــودي لمريــاح واتصالات بفراس بلعربي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

شعورا منه بالخطر سعى النادي الصفاقسي جاهدا لتمكين اللاعبين من مستحقاتهم المالية بمجهود كبير من رئيس النادي المنصف خماخم وهكذا تخلص النادي من مخلفات هذا الملف خاصة ان احد اللاعبين لوح بتقديم شكوى للجنة النزاعات كما فكرر لاعب اخر في فسخ عقده من جانب واحد.
وبخلاص اللاعبين اغلقت الهيئة نهائيا الباب أمام كل المفاجآت غير السارة واصبح مفتاح خروج اللاعبين المتعاقدين بيدها وفي هذا الصدد وبعد ان تسرب خبر الاتصالات الجارية بين ياسين مرياح والترجي الرياضي علمنا ان المعني بالامر تلقى عرضا مغريا من الاهلي السعودي قيمته 5،2 مليون اورو كما تاكد لدينا ان ديجون الفرنسي مازال راغبا في خدماته وكذلك الشان بالنسبة لعرض لنادي ليل الفرنسي الذي دخل هو الآخر على الخط مؤخرا.
اتصالات ببلعربي
بالرغم من عدم وضوح الرؤية بالنسبة للهيئة المديرة الحالية بعد ان لوح رئيس النادي المنصف خماخم في احدى تصريحاته بعدم رغبته في تجديد ترشحه لفترة نيابية ثانية فإن مسؤولي الـ«سي آس آس» لم يلقوا المنديل وواصلو نشاطهم بكل جدية خاصة على مستوى الانتدابات حيث علمنا انه تم الاتصال بلاعب النادي البنزرتي فراس بلعربي وكذلك بمسؤولي نادي عاصمة الجلاء باعتبار ان مدة عقد اللاعب مع فريقه الام تنتهي في جوان 2019 ويذكر ان النجم الساحلي دخل هو الاخر على الخط.
الجزيري مرة أخرى
كان اللاعب لسعد الجزيري قاب قوسين او ادنى من الانضمام للنادي الصفاقسي في الموسم الماضي لكن ذلك لم يحصل لكن هذا لم يمنع نادي عاصمة الجنوب من تجديد اتصالاته بهذا اللاعب الذي انطلقت مفاوضاته مع الـ«سي آس آس» بصفة رسمية في الايام القليلة الماضية.
القسط الاول
تم رسميا تحويل القسط الاول من الديون المتخلدة بذمة النادي والمتعلقة بمناب نادي لوبي ستارز النجيري من صفقة اللاعب كينغسلاي ايديو وهكذا يتجنب النادي الصفاقسي الدخول في معركة جديدة مع الـ»فيفا» ويكسب ود الفريق النيجيري الذي عدل عن تقديم شكوى الى لجنة النزعات التابعة للجامعة الدولية لكرة القدم وقد علمنا ان المبلغ الذي تم تحويله لفريق لوبي ستارز قدره 100 ألف دولار والقسط الثاني الذي يوازي القسط الاول سيتم تحويله في شهر اوت القادم.

نورالدين البكوش
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كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي.. عـرض سعــودي لمريــاح واتصالات بفراس بلعربي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

شعورا منه بالخطر سعى النادي الصفاقسي جاهدا لتمكين اللاعبين من مستحقاتهم المالية بمجهود كبير من رئيس النادي المنصف خماخم وهكذا تخلص النادي من مخلفات هذا الملف خاصة ان احد اللاعبين لوح بتقديم شكوى للجنة النزاعات كما فكرر لاعب اخر في فسخ عقده من جانب واحد.
وبخلاص اللاعبين اغلقت الهيئة نهائيا الباب أمام كل المفاجآت غير السارة واصبح مفتاح خروج اللاعبين المتعاقدين بيدها وفي هذا الصدد وبعد ان تسرب خبر الاتصالات الجارية بين ياسين مرياح والترجي الرياضي علمنا ان المعني بالامر تلقى عرضا مغريا من الاهلي السعودي قيمته 5،2 مليون اورو كما تاكد لدينا ان ديجون الفرنسي مازال راغبا في خدماته وكذلك الشان بالنسبة لعرض لنادي ليل الفرنسي الذي دخل هو الآخر على الخط مؤخرا.
اتصالات ببلعربي
بالرغم من عدم وضوح الرؤية بالنسبة للهيئة المديرة الحالية بعد ان لوح رئيس النادي المنصف خماخم في احدى تصريحاته بعدم رغبته في تجديد ترشحه لفترة نيابية ثانية فإن مسؤولي الـ«سي آس آس» لم يلقوا المنديل وواصلو نشاطهم بكل جدية خاصة على مستوى الانتدابات حيث علمنا انه تم الاتصال بلاعب النادي البنزرتي فراس بلعربي وكذلك بمسؤولي نادي عاصمة الجلاء باعتبار ان مدة عقد اللاعب مع فريقه الام تنتهي في جوان 2019 ويذكر ان النجم الساحلي دخل هو الاخر على الخط.
الجزيري مرة أخرى
كان اللاعب لسعد الجزيري قاب قوسين او ادنى من الانضمام للنادي الصفاقسي في الموسم الماضي لكن ذلك لم يحصل لكن هذا لم يمنع نادي عاصمة الجنوب من تجديد اتصالاته بهذا اللاعب الذي انطلقت مفاوضاته مع الـ«سي آس آس» بصفة رسمية في الايام القليلة الماضية.
القسط الاول
تم رسميا تحويل القسط الاول من الديون المتخلدة بذمة النادي والمتعلقة بمناب نادي لوبي ستارز النجيري من صفقة اللاعب كينغسلاي ايديو وهكذا يتجنب النادي الصفاقسي الدخول في معركة جديدة مع الـ»فيفا» ويكسب ود الفريق النيجيري الذي عدل عن تقديم شكوى الى لجنة النزعات التابعة للجامعة الدولية لكرة القدم وقد علمنا ان المبلغ الذي تم تحويله لفريق لوبي ستارز قدره 100 ألف دولار والقسط الثاني الذي يوازي القسط الاول سيتم تحويله في شهر اوت القادم.

نورالدين البكوش
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