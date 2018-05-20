حكايتنا مع المونديال .. حاتم الطرابلسي .. ثلاث مشاركــات عالمية للغزال الاسمر

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ولد حاتم الطرابلسي في 25 جانفي 1977 وبدأ مسيرته في النادي الصفاقسي الذي تكوّن فيه وتدرج داخله إلى صنف الأكابر. ثم احترف في نادي أجاكس أمستردام سنة 2001 بصفقة كانت الأغلى في تاريخ كرة القدم التونسية في ذلك الوقت. قضى في نادي أجاكس 5 سنوات كان خلال نجما ولاعبا أساسيّا، وقد رغبت عدّة أندية أوروبية في انتدابه فانتقل إلى مانشستر سيتي في 2006.
أحسن معوض لطارق ثابت
كان طارق ثابت خلال مسيرته افضل ظهير ايمن وفي مونديال 1998 لعب كل المقابلات ولم يشارك حاتم الطرابلسي سوى في مباراة واحدة امام انجلترا ولكن مسيرة الطرابلسي مع المنتخب بدأت منذ ذلك المونديال حيث تألق بعده واستطاع ان يصبح النجم الاول في مركزه ومن ثمة نحت مسيرة رائعة.
من فرنسا الى ألمانيا
انتمى حاتم الطرابلسي للمنتخب الوطني بين سنتي 1998 و2006، وهي احدى الفترات الذهبية لكرة القدم التونسية وشارك في كأس العالم لسنوات 1998 بفرنسا و2002 بكوريا واليابان و2006 بألمانيا واصبح الغزال الاسمر للمنتخب عنصرا اساسيا لا يمكن التخلي عنه خاصة بعد ان عانق الابداع في تجربته الاحترافية في اجاكس ومانشستر سيتي.
لعب الطرابلسي كل المقابلات في مونديال 2002 ضد اليابان وبلجيكا وروسيا كما خاض كل المقابلات في مونديال 2006 ضد السعودية واسبانيا واكرانيا.
والجدير بالذكر ايضا ان حاتم الطرابلسي خاض كأس القارات 2005 مع المنتخب الوطني وحمل شارة القيادة.
كأس افريقيا اللقب الأغلى
يبقى كأس أمم افريقيا 2004 اللقب الاغلى للطرابلسي حيث كان نجما في تلك الدورة بامتياز. وقد اعتزل حاتم كرة القدم نهائيا سنة 2007 ليبدأ مشوارا جديدا في عالم التحليل الرياضي من خلال «بي إن سبور».
الإنجازات
جمع حاتم الطرابلسي في رصيده عدة القاب اهمها كأس الاتحاد الأفريقي 1998 والبطولة العربية للأندية سنة 2000 مع النادي الصفاقسي ثم البطولة الهولندية مع اجاكس سنتي 2002 و2004 وكأس هولندا في مناسبتين ايضا 2002 و2006 اضافة لكأس السوبر الهولندي: 2002 و2005 وكأس أمم افريقيا 2004 مع المنتخب الوطني.
محلل بارع
نجومية حاتم الطرابلسي انتقلت من ميادين كرة القدم الى بلاتوهات التحليل التلفزي اين نجح في شد الانظار واصبح من ابرز المحللين في قنوات «بي.ان.سبورت» وعرف بصراحته ونقده اللاذع للمكتب الجامعي.
ولد حاتم الطرابلسي في 25 جانفي 1977 وبدأ مسيرته في النادي الصفاقسي الذي تكوّن فيه وتدرج داخله إلى صنف الأكابر. ثم احترف في نادي أجاكس أمستردام سنة 2001 بصفقة كانت الأغلى في تاريخ كرة القدم التونسية في ذلك الوقت. قضى في نادي أجاكس 5 سنوات كان خلال نجما ولاعبا أساسيّا، وقد رغبت عدّة أندية أوروبية في انتدابه فانتقل إلى مانشستر سيتي في 2006.
أحسن معوض لطارق ثابت
كان طارق ثابت خلال مسيرته افضل ظهير ايمن وفي مونديال 1998 لعب كل المقابلات ولم يشارك حاتم الطرابلسي سوى في مباراة واحدة امام انجلترا ولكن مسيرة الطرابلسي مع المنتخب بدأت منذ ذلك المونديال حيث تألق بعده واستطاع ان يصبح النجم الاول في مركزه ومن ثمة نحت مسيرة رائعة.
من فرنسا الى ألمانيا
انتمى حاتم الطرابلسي للمنتخب الوطني بين سنتي 1998 و2006، وهي احدى الفترات الذهبية لكرة القدم التونسية وشارك في كأس العالم لسنوات 1998 بفرنسا و2002 بكوريا واليابان و2006 بألمانيا واصبح الغزال الاسمر للمنتخب عنصرا اساسيا لا يمكن التخلي عنه خاصة بعد ان عانق الابداع في تجربته الاحترافية في اجاكس ومانشستر سيتي.
لعب الطرابلسي كل المقابلات في مونديال 2002 ضد اليابان وبلجيكا وروسيا كما خاض كل المقابلات في مونديال 2006 ضد السعودية واسبانيا واكرانيا.
والجدير بالذكر ايضا ان حاتم الطرابلسي خاض كأس القارات 2005 مع المنتخب الوطني وحمل شارة القيادة.
كأس افريقيا اللقب الأغلى
يبقى كأس أمم افريقيا 2004 اللقب الاغلى للطرابلسي حيث كان نجما في تلك الدورة بامتياز. وقد اعتزل حاتم كرة القدم نهائيا سنة 2007 ليبدأ مشوارا جديدا في عالم التحليل الرياضي من خلال «بي إن سبور».
الإنجازات
جمع حاتم الطرابلسي في رصيده عدة القاب اهمها كأس الاتحاد الأفريقي 1998 والبطولة العربية للأندية سنة 2000 مع النادي الصفاقسي ثم البطولة الهولندية مع اجاكس سنتي 2002 و2004 وكأس هولندا في مناسبتين ايضا 2002 و2006 اضافة لكأس السوبر الهولندي: 2002 و2005 وكأس أمم افريقيا 2004 مع المنتخب الوطني.
محلل بارع
نجومية حاتم الطرابلسي انتقلت من ميادين كرة القدم الى بلاتوهات التحليل التلفزي اين نجح في شد الانظار واصبح من ابرز المحللين في قنوات «بي.ان.سبورت» وعرف بصراحته ونقده اللاذع للمكتب الجامعي.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
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22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
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22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018