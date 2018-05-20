حكايتنا مع المونديال .. حاتم الطرابلسي .. ثلاث مشاركــات عالمية للغزال الاسمر

ولد حاتم الطرابلسي في 25 جانفي 1977 وبدأ مسيرته في النادي الصفاقسي الذي تكوّن فيه وتدرج داخله إلى صنف الأكابر. ثم احترف في نادي أجاكس أمستردام سنة 2001 بصفقة كانت الأغلى في تاريخ كرة القدم التونسية في ذلك الوقت. قضى في نادي أجاكس 5 سنوات كان خلال نجما ولاعبا أساسيّا، وقد رغبت عدّة أندية أوروبية في انتدابه فانتقل إلى مانشستر سيتي في 2006.

أحسن معوض لطارق ثابت

كان طارق ثابت خلال مسيرته افضل ظهير ايمن وفي مونديال 1998 لعب كل المقابلات ولم يشارك حاتم الطرابلسي سوى في مباراة واحدة امام انجلترا ولكن مسيرة الطرابلسي مع المنتخب بدأت منذ ذلك المونديال حيث تألق بعده واستطاع ان يصبح النجم الاول في مركزه ومن ثمة نحت مسيرة رائعة.

من فرنسا الى ألمانيا

انتمى حاتم الطرابلسي للمنتخب الوطني بين سنتي 1998 و2006، وهي احدى الفترات الذهبية لكرة القدم التونسية وشارك في كأس العالم لسنوات 1998 بفرنسا و2002 بكوريا واليابان و2006 بألمانيا واصبح الغزال الاسمر للمنتخب عنصرا اساسيا لا يمكن التخلي عنه خاصة بعد ان عانق الابداع في تجربته الاحترافية في اجاكس ومانشستر سيتي.

لعب الطرابلسي كل المقابلات في مونديال 2002 ضد اليابان وبلجيكا وروسيا كما خاض كل المقابلات في مونديال 2006 ضد السعودية واسبانيا واكرانيا.

والجدير بالذكر ايضا ان حاتم الطرابلسي خاض كأس القارات 2005 مع المنتخب الوطني وحمل شارة القيادة.

كأس افريقيا اللقب الأغلى

يبقى كأس أمم افريقيا 2004 اللقب الاغلى للطرابلسي حيث كان نجما في تلك الدورة بامتياز. وقد اعتزل حاتم كرة القدم نهائيا سنة 2007 ليبدأ مشوارا جديدا في عالم التحليل الرياضي من خلال «بي إن سبور».

الإنجازات

جمع حاتم الطرابلسي في رصيده عدة القاب اهمها كأس الاتحاد الأفريقي 1998 والبطولة العربية للأندية سنة 2000 مع النادي الصفاقسي ثم البطولة الهولندية مع اجاكس سنتي 2002 و2004 وكأس هولندا في مناسبتين ايضا 2002 و2006 اضافة لكأس السوبر الهولندي: 2002 و2005 وكأس أمم افريقيا 2004 مع المنتخب الوطني.

محلل بارع

نجومية حاتم الطرابلسي انتقلت من ميادين كرة القدم الى بلاتوهات التحليل التلفزي اين نجح في شد الانظار واصبح من ابرز المحللين في قنوات «بي.ان.سبورت» وعرف بصراحته ونقده اللاذع للمكتب الجامعي.





منير الزوابي