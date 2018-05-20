الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 20 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
أخبار النجم الساحلي .. إجازة مطولة بعد موسم فاشل
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب... سفيان طوبال: "منذ تعيين السالمي تونس كاملة تعرف شكون باش... حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي جريدة الشروق ليوم الأحد 20 ماي 2018
كرة القدم
أخبار النجم الساحلي .. إجازة مطولة بعد موسم فاشل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

بعد خسارته لأكثر من رهان وخروج خالي الوفاض للموسم الثاني على التوالي يدخل فريق جوهرة الساحل بداية من اليوم في إجازة سنوية ستتواصل على امتداد ثلاثة أسابيع وستكون مجالا لإدارة النادي لإعادة ترتيب الأمور على المستويين الفني والإداري وتبعا لذلك فإن استئناف نشاط المجموعة سيكون يوم الاثنين 4 جوان القادم للاعداد للجولة الثالثة لدوري مجموعات رابطة الابطال الافريقية والرحلة المكوكية المرتقبة الى سويزيلاند.
تسريح الاجانب
في ظل توقف نشاط الفريق مكنت إدارة النجم اللاعبين الاجانب من مستحقاتهم المالية قبل التحاقهم ببلدانهم لنيل نصيب من الراحة، وفي هذا السياق علمنا أن عمرو مرعي والخليل بانغورا وعمر كوناتي قد غادروا تونس تباعا.
اجتماع حاسم
في ظل فشل الفريق في احراز المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة وفي احراز الكأس لإنقاذ موسمه ينتظر ان يعقد مسؤولو النجم اليوم جلسة تقييمية مع الاطار الفني للبحث في مسألة مصيره سواء بالاحتفاظ به او وضع حد للتجربة معه ولو أن عديد المؤشرات تدل على أن التخلي عن خير الدين مضوي وربما بعض مساعديه سيكون القرار الأقرب. عموما هيئة رضا شرف الدين اختارت مبدأ التريث قبل الحسم في مسألة الاطار الفني والقيام ببعض التحويرات في إطار اعادة ترتيب البيت.
الجويني يؤكد
في موضوع آخر أكد الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق ناجي الجويني في تحليله لمباراة الدور النهائي لكأس تونس بين النادي الافريقي والنجم ان الهدف الأول الذي سجله فريق باب الجديد في مرمى فريق جوهرة الساحل غير شرعي حيث كان على الحكم الدولي يوسف السرايري الاعلان عن تسلل واضح. مع العلم بان النجم تلقى هدفا ثانيا مسبوقا بمخالفة غير معلنة على الحارس أشرف كرير.

محمد باللطيفة
تقرؤون أيضا
وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018 السّاعة 22:22
اختارت مجلة فرونس فوتبول الدولي التونسي وهبي الخزري سابع أحسن لاعب في البطولة الفرنسية لموسم 2017/2018 متقاسما...
المزيد >>
باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018 السّاعة 22:14
ألمح رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي اليوم الأحد إلى أنه لن يقف في طريق أي لاعب يريد الرحيل...
المزيد >>
توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018 السّاعة 22:04
قال المدير الفني الجديد لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، توماس توخيل، إنه لا يخشى من أسماء النجوم المتواجدة...
المزيد >>
بعد النهاية الدموية في رادس .. «كرة العار»... العرض متواصل
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أبت بطولتنا المحلية إلاّ أن تلفظ أنفاسها الأخيرة على طريقة الأفلام الهُوليودية القائمة على المشاهد الدموية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
أخبار النجم الساحلي .. إجازة مطولة بعد موسم فاشل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

بعد خسارته لأكثر من رهان وخروج خالي الوفاض للموسم الثاني على التوالي يدخل فريق جوهرة الساحل بداية من اليوم في إجازة سنوية ستتواصل على امتداد ثلاثة أسابيع وستكون مجالا لإدارة النادي لإعادة ترتيب الأمور على المستويين الفني والإداري وتبعا لذلك فإن استئناف نشاط المجموعة سيكون يوم الاثنين 4 جوان القادم للاعداد للجولة الثالثة لدوري مجموعات رابطة الابطال الافريقية والرحلة المكوكية المرتقبة الى سويزيلاند.
تسريح الاجانب
في ظل توقف نشاط الفريق مكنت إدارة النجم اللاعبين الاجانب من مستحقاتهم المالية قبل التحاقهم ببلدانهم لنيل نصيب من الراحة، وفي هذا السياق علمنا أن عمرو مرعي والخليل بانغورا وعمر كوناتي قد غادروا تونس تباعا.
اجتماع حاسم
في ظل فشل الفريق في احراز المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة وفي احراز الكأس لإنقاذ موسمه ينتظر ان يعقد مسؤولو النجم اليوم جلسة تقييمية مع الاطار الفني للبحث في مسألة مصيره سواء بالاحتفاظ به او وضع حد للتجربة معه ولو أن عديد المؤشرات تدل على أن التخلي عن خير الدين مضوي وربما بعض مساعديه سيكون القرار الأقرب. عموما هيئة رضا شرف الدين اختارت مبدأ التريث قبل الحسم في مسألة الاطار الفني والقيام ببعض التحويرات في إطار اعادة ترتيب البيت.
الجويني يؤكد
في موضوع آخر أكد الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق ناجي الجويني في تحليله لمباراة الدور النهائي لكأس تونس بين النادي الافريقي والنجم ان الهدف الأول الذي سجله فريق باب الجديد في مرمى فريق جوهرة الساحل غير شرعي حيث كان على الحكم الدولي يوسف السرايري الاعلان عن تسلل واضح. مع العلم بان النجم تلقى هدفا ثانيا مسبوقا بمخالفة غير معلنة على الحارس أشرف كرير.

محمد باللطيفة
تقرؤون أيضا
وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018 السّاعة 22:22
اختارت مجلة فرونس فوتبول الدولي التونسي وهبي الخزري سابع أحسن لاعب في البطولة الفرنسية لموسم 2017/2018 متقاسما...
المزيد >>
باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018 السّاعة 22:14
ألمح رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي اليوم الأحد إلى أنه لن يقف في طريق أي لاعب يريد الرحيل...
المزيد >>
توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018 السّاعة 22:04
قال المدير الفني الجديد لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، توماس توخيل، إنه لا يخشى من أسماء النجوم المتواجدة...
المزيد >>
بعد النهاية الدموية في رادس .. «كرة العار»... العرض متواصل
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أبت بطولتنا المحلية إلاّ أن تلفظ أنفاسها الأخيرة على طريقة الأفلام الهُوليودية القائمة على المشاهد الدموية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب... سفيان طوبال: "منذ تعيين السالمي تونس كاملة تعرف شكون باش... حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي جريدة الشروق ليوم الأحد 20 ماي 2018
﻿