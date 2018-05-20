أخبار النجم الساحلي .. إجازة مطولة بعد موسم فاشل

بعد خسارته لأكثر من رهان وخروج خالي الوفاض للموسم الثاني على التوالي يدخل فريق جوهرة الساحل بداية من اليوم في إجازة سنوية ستتواصل على امتداد ثلاثة أسابيع وستكون مجالا لإدارة النادي لإعادة ترتيب الأمور على المستويين الفني والإداري وتبعا لذلك فإن استئناف نشاط المجموعة سيكون يوم الاثنين 4 جوان القادم للاعداد للجولة الثالثة لدوري مجموعات رابطة الابطال الافريقية والرحلة المكوكية المرتقبة الى سويزيلاند.

تسريح الاجانب

في ظل توقف نشاط الفريق مكنت إدارة النجم اللاعبين الاجانب من مستحقاتهم المالية قبل التحاقهم ببلدانهم لنيل نصيب من الراحة، وفي هذا السياق علمنا أن عمرو مرعي والخليل بانغورا وعمر كوناتي قد غادروا تونس تباعا.

اجتماع حاسم

في ظل فشل الفريق في احراز المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة وفي احراز الكأس لإنقاذ موسمه ينتظر ان يعقد مسؤولو النجم اليوم جلسة تقييمية مع الاطار الفني للبحث في مسألة مصيره سواء بالاحتفاظ به او وضع حد للتجربة معه ولو أن عديد المؤشرات تدل على أن التخلي عن خير الدين مضوي وربما بعض مساعديه سيكون القرار الأقرب. عموما هيئة رضا شرف الدين اختارت مبدأ التريث قبل الحسم في مسألة الاطار الفني والقيام ببعض التحويرات في إطار اعادة ترتيب البيت.

الجويني يؤكد

في موضوع آخر أكد الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق ناجي الجويني في تحليله لمباراة الدور النهائي لكأس تونس بين النادي الافريقي والنجم ان الهدف الأول الذي سجله فريق باب الجديد في مرمى فريق جوهرة الساحل غير شرعي حيث كان على الحكم الدولي يوسف السرايري الاعلان عن تسلل واضح. مع العلم بان النجم تلقى هدفا ثانيا مسبوقا بمخالفة غير معلنة على الحارس أشرف كرير.





محمد باللطيفة