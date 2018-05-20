أخبار النجم الساحلي .. إجازة مطولة بعد موسم فاشل

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20 ماي 2018
بعد خسارته لأكثر من رهان وخروج خالي الوفاض للموسم الثاني على التوالي يدخل فريق جوهرة الساحل بداية من اليوم في إجازة سنوية ستتواصل على امتداد ثلاثة أسابيع وستكون مجالا لإدارة النادي لإعادة ترتيب الأمور على المستويين الفني والإداري وتبعا لذلك فإن استئناف نشاط المجموعة سيكون يوم الاثنين 4 جوان القادم للاعداد للجولة الثالثة لدوري مجموعات رابطة الابطال الافريقية والرحلة المكوكية المرتقبة الى سويزيلاند.
تسريح الاجانب
في ظل توقف نشاط الفريق مكنت إدارة النجم اللاعبين الاجانب من مستحقاتهم المالية قبل التحاقهم ببلدانهم لنيل نصيب من الراحة، وفي هذا السياق علمنا أن عمرو مرعي والخليل بانغورا وعمر كوناتي قد غادروا تونس تباعا.
اجتماع حاسم
في ظل فشل الفريق في احراز المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة وفي احراز الكأس لإنقاذ موسمه ينتظر ان يعقد مسؤولو النجم اليوم جلسة تقييمية مع الاطار الفني للبحث في مسألة مصيره سواء بالاحتفاظ به او وضع حد للتجربة معه ولو أن عديد المؤشرات تدل على أن التخلي عن خير الدين مضوي وربما بعض مساعديه سيكون القرار الأقرب. عموما هيئة رضا شرف الدين اختارت مبدأ التريث قبل الحسم في مسألة الاطار الفني والقيام ببعض التحويرات في إطار اعادة ترتيب البيت.
الجويني يؤكد
في موضوع آخر أكد الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق ناجي الجويني في تحليله لمباراة الدور النهائي لكأس تونس بين النادي الافريقي والنجم ان الهدف الأول الذي سجله فريق باب الجديد في مرمى فريق جوهرة الساحل غير شرعي حيث كان على الحكم الدولي يوسف السرايري الاعلان عن تسلل واضح. مع العلم بان النجم تلقى هدفا ثانيا مسبوقا بمخالفة غير معلنة على الحارس أشرف كرير.
بعد خسارته لأكثر من رهان وخروج خالي الوفاض للموسم الثاني على التوالي يدخل فريق جوهرة الساحل بداية من اليوم في إجازة سنوية ستتواصل على امتداد ثلاثة أسابيع وستكون مجالا لإدارة النادي لإعادة ترتيب الأمور على المستويين الفني والإداري وتبعا لذلك فإن استئناف نشاط المجموعة سيكون يوم الاثنين 4 جوان القادم للاعداد للجولة الثالثة لدوري مجموعات رابطة الابطال الافريقية والرحلة المكوكية المرتقبة الى سويزيلاند.
تسريح الاجانب
في ظل توقف نشاط الفريق مكنت إدارة النجم اللاعبين الاجانب من مستحقاتهم المالية قبل التحاقهم ببلدانهم لنيل نصيب من الراحة، وفي هذا السياق علمنا أن عمرو مرعي والخليل بانغورا وعمر كوناتي قد غادروا تونس تباعا.
اجتماع حاسم
في ظل فشل الفريق في احراز المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة وفي احراز الكأس لإنقاذ موسمه ينتظر ان يعقد مسؤولو النجم اليوم جلسة تقييمية مع الاطار الفني للبحث في مسألة مصيره سواء بالاحتفاظ به او وضع حد للتجربة معه ولو أن عديد المؤشرات تدل على أن التخلي عن خير الدين مضوي وربما بعض مساعديه سيكون القرار الأقرب. عموما هيئة رضا شرف الدين اختارت مبدأ التريث قبل الحسم في مسألة الاطار الفني والقيام ببعض التحويرات في إطار اعادة ترتيب البيت.
الجويني يؤكد
في موضوع آخر أكد الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق ناجي الجويني في تحليله لمباراة الدور النهائي لكأس تونس بين النادي الافريقي والنجم ان الهدف الأول الذي سجله فريق باب الجديد في مرمى فريق جوهرة الساحل غير شرعي حيث كان على الحكم الدولي يوسف السرايري الاعلان عن تسلل واضح. مع العلم بان النجم تلقى هدفا ثانيا مسبوقا بمخالفة غير معلنة على الحارس أشرف كرير.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018