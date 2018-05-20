أخبار النادي البنزرتي.. الجلسة العامة الانتخابية في سبتمبر المقبل

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توقفت الحركة بصفة كلية داخل أسوار القلعة الصفراء بانتهاء الموسم الرياضي لاصناف أكابر كرة القدم والسلة واليد وخلود الجميع إلى الراحة دون اتضاح الرؤية بالنسبة للفترة القادمة.
وكان نائب رئيس النادي أيمن الزين قد أعلن عن اعتزام ادارة النادي تنظيم حفل استقبال على شرف اللاعبين والاطارات الفنية لتسليمهم مستحقاتهم وهذا ما لم يتم لحد اليوم.
وفي هذا الإطار علمت «الشروق» أن عدم الاعلان عن موعد حفل الاستقبال يرجع لتأخر وصول بقية مستحقات الفريق من صفقة بيع جاسم الحمدوني للنادي الصفاقسي وقيمتها حوالي 150 ألف دينار كان يفترض أن يتسلمها الفريق في الفترة الفارطة.
الجلسة العامة في سبتمبر
من جهة أخرى أكد مصدر مسؤول بادارة النادي ان الهيئة الحالية ستواصل مهامها إلى نهاية مدتها النيابية أي الى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر خلافا لما راج من إمكانية عقد الجلسة العامة الانتخابية في جويلية لفسح المجال امام الهيئة الجديدة للإعداد الموسم القادم وهي توقعات مبنية على تصريحات سابقة لرئيس النادي أكد فيها أنه سيسرع بعقد الجلسة العامة الانتخابية بمجرد انهاء التزامات الفريق الرياضية.
ايضاح الرؤية مطلوب
انطلاقا من هذا المعطى الجديد والمتمثل في امكانية عقد الجلسة العامة في مطلع سبتمبر يرى الأحباء أنه من الضروري أن تتضح الرؤية على مستوى عقود اللاعبين وتعيين الإطار الفني وإعداد برنامج التحضيرات وهذا مفروض ان يتم بالتشاور الواسع بين الهيئة الحالية والجهات المعنية بالترشح خلال الجلسة العامة حتى لا يجد الفريق نفسه في ورطة العقود والبرمجة والانتدابات.
توقفت الحركة بصفة كلية داخل أسوار القلعة الصفراء بانتهاء الموسم الرياضي لاصناف أكابر كرة القدم والسلة واليد وخلود الجميع إلى الراحة دون اتضاح الرؤية بالنسبة للفترة القادمة.
وكان نائب رئيس النادي أيمن الزين قد أعلن عن اعتزام ادارة النادي تنظيم حفل استقبال على شرف اللاعبين والاطارات الفنية لتسليمهم مستحقاتهم وهذا ما لم يتم لحد اليوم.
وفي هذا الإطار علمت «الشروق» أن عدم الاعلان عن موعد حفل الاستقبال يرجع لتأخر وصول بقية مستحقات الفريق من صفقة بيع جاسم الحمدوني للنادي الصفاقسي وقيمتها حوالي 150 ألف دينار كان يفترض أن يتسلمها الفريق في الفترة الفارطة.
الجلسة العامة في سبتمبر
من جهة أخرى أكد مصدر مسؤول بادارة النادي ان الهيئة الحالية ستواصل مهامها إلى نهاية مدتها النيابية أي الى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر خلافا لما راج من إمكانية عقد الجلسة العامة الانتخابية في جويلية لفسح المجال امام الهيئة الجديدة للإعداد الموسم القادم وهي توقعات مبنية على تصريحات سابقة لرئيس النادي أكد فيها أنه سيسرع بعقد الجلسة العامة الانتخابية بمجرد انهاء التزامات الفريق الرياضية.
ايضاح الرؤية مطلوب
انطلاقا من هذا المعطى الجديد والمتمثل في امكانية عقد الجلسة العامة في مطلع سبتمبر يرى الأحباء أنه من الضروري أن تتضح الرؤية على مستوى عقود اللاعبين وتعيين الإطار الفني وإعداد برنامج التحضيرات وهذا مفروض ان يتم بالتشاور الواسع بين الهيئة الحالية والجهات المعنية بالترشح خلال الجلسة العامة حتى لا يجد الفريق نفسه في ورطة العقود والبرمجة والانتدابات.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018