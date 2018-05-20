أخبار النادي البنزرتي.. الجلسة العامة الانتخابية في سبتمبر المقبل

توقفت الحركة بصفة كلية داخل أسوار القلعة الصفراء بانتهاء الموسم الرياضي لاصناف أكابر كرة القدم والسلة واليد وخلود الجميع إلى الراحة دون اتضاح الرؤية بالنسبة للفترة القادمة.

وكان نائب رئيس النادي أيمن الزين قد أعلن عن اعتزام ادارة النادي تنظيم حفل استقبال على شرف اللاعبين والاطارات الفنية لتسليمهم مستحقاتهم وهذا ما لم يتم لحد اليوم.

وفي هذا الإطار علمت «الشروق» أن عدم الاعلان عن موعد حفل الاستقبال يرجع لتأخر وصول بقية مستحقات الفريق من صفقة بيع جاسم الحمدوني للنادي الصفاقسي وقيمتها حوالي 150 ألف دينار كان يفترض أن يتسلمها الفريق في الفترة الفارطة.

الجلسة العامة في سبتمبر

من جهة أخرى أكد مصدر مسؤول بادارة النادي ان الهيئة الحالية ستواصل مهامها إلى نهاية مدتها النيابية أي الى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر خلافا لما راج من إمكانية عقد الجلسة العامة الانتخابية في جويلية لفسح المجال امام الهيئة الجديدة للإعداد الموسم القادم وهي توقعات مبنية على تصريحات سابقة لرئيس النادي أكد فيها أنه سيسرع بعقد الجلسة العامة الانتخابية بمجرد انهاء التزامات الفريق الرياضية.

ايضاح الرؤية مطلوب

انطلاقا من هذا المعطى الجديد والمتمثل في امكانية عقد الجلسة العامة في مطلع سبتمبر يرى الأحباء أنه من الضروري أن تتضح الرؤية على مستوى عقود اللاعبين وتعيين الإطار الفني وإعداد برنامج التحضيرات وهذا مفروض ان يتم بالتشاور الواسع بين الهيئة الحالية والجهات المعنية بالترشح خلال الجلسة العامة حتى لا يجد الفريق نفسه في ورطة العقود والبرمجة والانتدابات.





مراد الدلاجي