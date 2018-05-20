أخبار اتحاد بن قردان.. انجاز رائع للسليمي... وشندول يقاضي «المعتدين»

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نجح اتحاد بن قردان في ضمان بقائه بصفة نهائية بالرابطة الاولي بعد موسم متقلب وصعب وجاء ذلك بعد فوزه في لقاء الباراج امام قوافل قفصة اثر انسحاب هذا الأخير.
وقبل العودة إلى إحداث ملعب رادس نشير الى ان ابناء سمير السليمي وجدوا صعوبة كبيرة أمام القوافل حيث اصطدموا بفريق جاهز على كل المستويات درس منافسه جيدا وبعد شوط اول متعادل تمكن الاتحاد من أخذ الأسبقية بفضل الهداف لسعد الجزيري الذي جسم ضربة الجزاء التي اعلن عنها الحكم السالمي لكن المنافس عدل في اقل من دقيقة وبينما كانت المباراة تسير سجالا بين الفريقين يتفاجأ الجميع بانسحاب قوافل قفصة احتجاجا على قرارات الحكم الذي بقي ينتظر لمدة خمسة دقائق ثم أعلن عن نهاية المباراة.
وحسب لوائح الجامعة التونسية لكرة القدم فان الفوز سيكون حليف اتحاد بن قردان ليحقق الفريق المعجزة ويضمن بقاءه بعد أن قدم مرحلة ذهاب كارثية أنهاها بأربعة نقاط فقط ويتدارك في الإياب ويحقق نتائج فاقت التوقعات ويضمن بقاءه ضمن الكبار.
السليمي يكسب الرهان
النجاح الذي حققه اتحاد بن قردان هذا الموسم وذلك بضمان بقائه بالرابطة الاولى رغم البداية السلبية كان للمدرب سمير السليمي دور كبير فيه وهو الذي عرف كيف يحافظ على المجموعة وبفضل العمل في التمارين كسب الرهان وأنقذ الاتحاد من النزول.
شندول يرفع قضية عدلية
ما وقع بين شوطي اللقاء من عنف واعتداءات مجانية مرفوض وقد طال نائب رئيس اتحاد بن قردان ايمن شندول الذي تعرض الى كل انواع الضرب من طرف مرافقي القوافل وهو ما جعل شندول يقوم امس برفع قضية عدلية ضد المعتدين.
نجح اتحاد بن قردان في ضمان بقائه بصفة نهائية بالرابطة الاولي بعد موسم متقلب وصعب وجاء ذلك بعد فوزه في لقاء الباراج امام قوافل قفصة اثر انسحاب هذا الأخير.
وقبل العودة إلى إحداث ملعب رادس نشير الى ان ابناء سمير السليمي وجدوا صعوبة كبيرة أمام القوافل حيث اصطدموا بفريق جاهز على كل المستويات درس منافسه جيدا وبعد شوط اول متعادل تمكن الاتحاد من أخذ الأسبقية بفضل الهداف لسعد الجزيري الذي جسم ضربة الجزاء التي اعلن عنها الحكم السالمي لكن المنافس عدل في اقل من دقيقة وبينما كانت المباراة تسير سجالا بين الفريقين يتفاجأ الجميع بانسحاب قوافل قفصة احتجاجا على قرارات الحكم الذي بقي ينتظر لمدة خمسة دقائق ثم أعلن عن نهاية المباراة.
وحسب لوائح الجامعة التونسية لكرة القدم فان الفوز سيكون حليف اتحاد بن قردان ليحقق الفريق المعجزة ويضمن بقاءه بعد أن قدم مرحلة ذهاب كارثية أنهاها بأربعة نقاط فقط ويتدارك في الإياب ويحقق نتائج فاقت التوقعات ويضمن بقاءه ضمن الكبار.
السليمي يكسب الرهان
النجاح الذي حققه اتحاد بن قردان هذا الموسم وذلك بضمان بقائه بالرابطة الاولى رغم البداية السلبية كان للمدرب سمير السليمي دور كبير فيه وهو الذي عرف كيف يحافظ على المجموعة وبفضل العمل في التمارين كسب الرهان وأنقذ الاتحاد من النزول.
شندول يرفع قضية عدلية
ما وقع بين شوطي اللقاء من عنف واعتداءات مجانية مرفوض وقد طال نائب رئيس اتحاد بن قردان ايمن شندول الذي تعرض الى كل انواع الضرب من طرف مرافقي القوافل وهو ما جعل شندول يقوم امس برفع قضية عدلية ضد المعتدين.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018