أخبار اتحاد بن قردان.. انجاز رائع للسليمي... وشندول يقاضي «المعتدين»

نجح اتحاد بن قردان في ضمان بقائه بصفة نهائية بالرابطة الاولي بعد موسم متقلب وصعب وجاء ذلك بعد فوزه في لقاء الباراج امام قوافل قفصة اثر انسحاب هذا الأخير.

وقبل العودة إلى إحداث ملعب رادس نشير الى ان ابناء سمير السليمي وجدوا صعوبة كبيرة أمام القوافل حيث اصطدموا بفريق جاهز على كل المستويات درس منافسه جيدا وبعد شوط اول متعادل تمكن الاتحاد من أخذ الأسبقية بفضل الهداف لسعد الجزيري الذي جسم ضربة الجزاء التي اعلن عنها الحكم السالمي لكن المنافس عدل في اقل من دقيقة وبينما كانت المباراة تسير سجالا بين الفريقين يتفاجأ الجميع بانسحاب قوافل قفصة احتجاجا على قرارات الحكم الذي بقي ينتظر لمدة خمسة دقائق ثم أعلن عن نهاية المباراة.

وحسب لوائح الجامعة التونسية لكرة القدم فان الفوز سيكون حليف اتحاد بن قردان ليحقق الفريق المعجزة ويضمن بقاءه بعد أن قدم مرحلة ذهاب كارثية أنهاها بأربعة نقاط فقط ويتدارك في الإياب ويحقق نتائج فاقت التوقعات ويضمن بقاءه ضمن الكبار.

السليمي يكسب الرهان

النجاح الذي حققه اتحاد بن قردان هذا الموسم وذلك بضمان بقائه بالرابطة الاولى رغم البداية السلبية كان للمدرب سمير السليمي دور كبير فيه وهو الذي عرف كيف يحافظ على المجموعة وبفضل العمل في التمارين كسب الرهان وأنقذ الاتحاد من النزول.

شندول يرفع قضية عدلية

ما وقع بين شوطي اللقاء من عنف واعتداءات مجانية مرفوض وقد طال نائب رئيس اتحاد بن قردان ايمن شندول الذي تعرض الى كل انواع الضرب من طرف مرافقي القوافل وهو ما جعل شندول يقوم امس برفع قضية عدلية ضد المعتدين.





الطاهر الحمروني