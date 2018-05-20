الليلة الإفريقي ـ «الوئام».. الانتصار... لا كلام

أنهى النادي الإفريقي ليلة أمس تحضيراته لمواجهة الوئام الموريتاني ضمن الجولة الثانية من الدورة الترشيحية الخاصة بالكأس العربية.

نادي باب الجديد الذي فوت في انتصار كان في متناوله أمام الفيصلي السعودي سيكون الليلة أمام حتمية تحقيق الفوز لضمان النقاط الثلاث التي قد تكون مرفوقة بفارق مريح من الأهداف حتى يضمن زملاء وسام يحيى المرور إلى الجولة الثالثة والأخيرة بحظوظ وافرة للتأهل خصوصا أن منافسه الأخير النجمة اللبناني قد كشف عن مؤهلات فنية وبدنية محترمة.

وتدور تحضيرات الأحمر والأبيض في أجواء مريحة خصوصا أن نزل الإقامة قريب من ملعب التمارين كما أن ملعب الجوهرة بجدة لا يبعد سوى ربع ساعة أو عشرين دقيقة عن مقر الإقامة.

العيفة والعابدي خارج الحسابات

بعد البطاقة الحمراء التي أشهرها في وجهه حكم المباراة الافتتاحية أمام الفيصلي السعودي سيكون الظهير الأيسر علي العابدي خارج نطاق الخدمة في مواجهة الليلة أمام الوئام الموريتاني أما البديل فسيكون سليمان كشك.

من جهته لن يكون بلال العيفة ضمن حسابات المقابلة حتى بين العناصر الاحتياطية خصوصا بعد أن استبعدهم المدرب كمال القلصي عن التمارين في حصة ليلة أمس.

العيفة يعاني مشاكل بدنية واضحة بسبب الوزن الزائد ومع ذلك يرى أنه قادر على اللعب في التشكيلة الأساسية الأمر الذي لم يقنع الإطار الفني الذي يفضل أن يمنح الفرصة للذي يستحقها.

عودة العقربي وتثبيت الهمامي

رغم أنه كان سببا أساسيا في الهدف الافتتاحي للفريق السعودي خلال الجولة الماضية إلا أن سامي الهمامي سيكون أساسيا من جديد في مواجهة الليلة خصوصا أن الخيارات محدودة أمام الإطار الفني في غياب الجزيري وأوبوكو والتعويل على كشك كظهير أيسر فضلا عن المشاكل البدنية لبلال العيفة.

من جهة أخرى سيستعيد الظهير الأيمن حمزة العقربي مكانه في التشكيلة الأساسية عوضا عن الجزائري مختار بلخيثر الذي اختار كمال القلصي أن يتركه إلى جانبه كورقة بديلة في المراكز الثلاثة في الدفاع خصوصا مع الخيارات المحدودة على الظهيرين أو في المحور.

تغييرات مستمرة

لم يكتف الإطار الفني للنادي الإفريقي بتغييرين في الدفاع فقط بل أن كل الخطوط ستعرف بعض التحويرات حيث تقرر رسميا إعفاء وسام من مواجهة الوئام الموريتاني لمنحه قسطا من الراحة لالتقاط الأنفاس حتى يكون جاهزا لمواجهة النجمة اللبناني يوم 23 ماي الجاري.

معوض يحيى سيكون التيجاني بلعيد الذي سيبدأ مباراة الليلة ضمن التركيبة الأساسية وهو الذي احتج في آخر لقاءين على تركه بين العناصر البديلة. الخط الأمامي سيتجدد بشكل كلي تقريبا حيث سيبدأ ياسين الشماخي كقلب هجوم عوضا عن الجزائري منصور بن عثمان الذي لم يقنع أمام الفيصلي السعودي على أن يعاضده المنوبي الحداد يمينا عوضا عن بلال الخفيفي وزهير الذوادي يسارا.

وعليه ستكون التشكيلة على النحو الآتي:

غيث اليفرني – سيف تقا – سامي الهمامي – حمزة العقربي – سليمان كشك – مهدي الوذرفي – غازي العيادي – التيجاني بلعيد – المنوبي الحداد – زهير الذوادي وياسين الشماخي.

بلخيثر يعود إلى المنتخب الجزائري

وجه الناخب الجزائري رابح مادجر الدعوة إلى الظهير الأيمن للنادي الإفريقي مختار بلخيثر ليكون ضمن التربص القادم للخضر.

دعوة بلخيثر إلى المنتخب الجزائري أسعدت اللاعب وحفزته لكنها تبقى مهمة لنادي باب الجديد في صورة تفكير الهيئة القادمة في تسويق لاعبها فمنتخب الخضر يظل واجهة براقة تحظى بمتابعة عديد الأندية والوكلاء.

وبعودة بلخيثر إلى منتخب الجزائر يصبح ارتفع عدد لاعبي الإفريقي الدوليين إلى أربعة في وجود خليفة وخليل مع المنتخب التونسي وأوبوكو مع المنتخب الغاني وهو معطى في فريق بحجم الأحمر والأبيض.

محمد عبدلي