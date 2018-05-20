على مائدة أمك صنافة .. اعداد الشاف منال دلاعي

دبـــــــارة اليوم

سلاطة بتراف والبطاطة ـ

الكبكابو

سلطة «بتراف»

المكوّنات:

ـ بقدونس مفروم للزينة

ـ ملح حسب الرغبة

ـ ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض

ـ نصف كوب زيت زيتون

ـ بصلة صغيرة

ـ حبتا طماطم

ـ رطل بتراف

طريقة التّحضير:

اسلقي البتراف في ماء مملح لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج ثم قشريه وقطعيه إلى شرائح رقيقة.

ضعي البتراف في طبق واضيفي الزيت وعصير الليمون والملح واخلطيه ثم قشري الطماطم وقطعيها إلى شرائح

قطعي البصلة إلى شرائح

ضعي شرائح البتراف مرتبة في طبق التقديم ورتبي حولها شرائح الطماطم والبصل وانثري المعدنوس وقدميها.

سلطة بطاطة

المكوّنات:

ـ حبات بطاطا صغيرة الحجم او متوسطة

ـ حبات جزر

ـ زيتون اسود

ـ علبة تن

ـ 2 حبات بيض

ـ جبن ابيض

ـ معدنوس

ـ بصل اخضر

ـ جلبانة مفورة اختياري

طريقة التحضير:

نغسل حبات البطاطا والجزر جيدا بدون تقشير ثم نضعها في الماء+ملعقة صغيرة ملح ثم نصفيها ونقع دوائر البيض ثم نخلط معاه قليلا من البصل المقطع وورقات معدنوس مقطع رقيق نضيف حبات. الزيتون الاسود وعلبة التون وقطع من الجبن الابيض قبل أن تضيف التتبيلة بالخل وزيت الزيتون والموتارد والملح وتزيني بالمايوناز.

الكبكابو

المكوّنات:

ـ 750 غ حجم كبير مناني، قلعاية، البلميت

ـ 100 غ ليمون مملح

ـ 50 غ بصل

ـ 50 غ كبار

ـ 4 ملاعق زيت للطهو

ـ ملعقة معجون طماطم

ـ نصف ملعقة هريسة

ـ نصف ملعقة فلفل زينة

ـ ملعقة خل

ـ زيت للقلي

ـ فلفل أسود وملح

طريقة التحضير:

ننظف السمك نقطعه إلى أجزاء متساوية ونفرك بالفلفل الأسود، التابل والملح

ـ نقلي السمك في الزيت الساخن، نحفضها جانبا.

ـ ننظف الكبار: نقشر البصل ونفرمه. ننضف الليمون المملح ونقطعه دون تقشير.

ـ نحمر زيت الطهو ونقلي فيه البصل المفروم، نضيف إليه الطماطم والهريسة وفلفل الزينة ثم تمرق نصف لتر من الماء. نضعها على نار هادئة مدة ربع ساعة ثم نضيف قطع السمك المقلي مع الكبار وقطع الليمون ونواصل الطهي مدة 10 دقائق.

ـ ضيف أنذاك الخل ونعدل التمليح.