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يوم الأحد 20 ماي 2018
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متقاعدون في رمضان .. عبدالمجيد خنشوش .. العبادة والعمل الجمعياتي
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رمضان الشروق
متقاعدون في رمضان .. عبدالمجيد خنشوش .. العبادة والعمل الجمعياتي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

عبدالمجيد خنشوش متقاعد من شركة فسفاط قفصة ورئيس الجمعية التونسية للمتقاعدين يقول ل:"الشروق" أوزع وقتي في رمضان بين العبادة والعمل الجمعياتي ذلك ان هذا الشهر الكريم هو فرصة لتهذيب النفس بالصلاة وقراءة القران وتهذيب الجسم بقلة الاكل ، وانتقد الذين يفرطون في الاكل والمصروف في رمضان بينما يفترض ان يقع العكس مقارنة بالايام العادية واعتبر ان رمضان ايضا هو شهر للعمل ولأنه متقاعد فقد وجه اهتمامه للعمل الجمعياتي من خلال ترأسه لجمعية المتقاعدين حيث ضبطت برنامجها السنوي والمعهود في رمضان والمتمثل خاصة في توجيه مساعدات عينية ومادية للعائلات المعوزة سواء على مستوى وطني او جهوي ومحلي عبر مكاتبها التي تزداد انتشارا يوما عن يوم على كامل تراب الجمهورية بتزايد عدد المتقاعدين من القطاعين العام والخاص.
وحول مدى أقدامه على مساعدة زوجته خلال شهر رمضان افاد مبتسما احاول في كل مرة دخول المطبخ لمساعدتها قبل الافطار لكنها تمنعني من ذلك وتطلب مني الخروج وتركها بمفردها لاني لا احسن فعل ما تريده كما انها تعمل على شراء مستلزمات المنزل بمفردها .
وحول الفرق بين رمضان وهو يعمل ورمضان بعد التقاعد قال: "لا فرق يذكر بالنسبة لي طالما اني املأ وقتي بالعمل الجمعياتي وانصح بالمناسبة جميع المتقاعدين للانخراط في الجمعية والقيام باي نشاط لفائدة هذه الفئة التي فاق عددها المليون حاليا.

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رمضان الشروق
متقاعدون في رمضان .. عبدالمجيد خنشوش .. العبادة والعمل الجمعياتي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

عبدالمجيد خنشوش متقاعد من شركة فسفاط قفصة ورئيس الجمعية التونسية للمتقاعدين يقول ل:"الشروق" أوزع وقتي في رمضان بين العبادة والعمل الجمعياتي ذلك ان هذا الشهر الكريم هو فرصة لتهذيب النفس بالصلاة وقراءة القران وتهذيب الجسم بقلة الاكل ، وانتقد الذين يفرطون في الاكل والمصروف في رمضان بينما يفترض ان يقع العكس مقارنة بالايام العادية واعتبر ان رمضان ايضا هو شهر للعمل ولأنه متقاعد فقد وجه اهتمامه للعمل الجمعياتي من خلال ترأسه لجمعية المتقاعدين حيث ضبطت برنامجها السنوي والمعهود في رمضان والمتمثل خاصة في توجيه مساعدات عينية ومادية للعائلات المعوزة سواء على مستوى وطني او جهوي ومحلي عبر مكاتبها التي تزداد انتشارا يوما عن يوم على كامل تراب الجمهورية بتزايد عدد المتقاعدين من القطاعين العام والخاص.
وحول مدى أقدامه على مساعدة زوجته خلال شهر رمضان افاد مبتسما احاول في كل مرة دخول المطبخ لمساعدتها قبل الافطار لكنها تمنعني من ذلك وتطلب مني الخروج وتركها بمفردها لاني لا احسن فعل ما تريده كما انها تعمل على شراء مستلزمات المنزل بمفردها .
وحول الفرق بين رمضان وهو يعمل ورمضان بعد التقاعد قال: "لا فرق يذكر بالنسبة لي طالما اني املأ وقتي بالعمل الجمعياتي وانصح بالمناسبة جميع المتقاعدين للانخراط في الجمعية والقيام باي نشاط لفائدة هذه الفئة التي فاق عددها المليون حاليا.

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