متقاعدون في رمضان .. عبدالمجيد خنشوش .. العبادة والعمل الجمعياتي

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عبدالمجيد خنشوش متقاعد من شركة فسفاط قفصة ورئيس الجمعية التونسية للمتقاعدين يقول ل:"الشروق" أوزع وقتي في رمضان بين العبادة والعمل الجمعياتي ذلك ان هذا الشهر الكريم هو فرصة لتهذيب النفس بالصلاة وقراءة القران وتهذيب الجسم بقلة الاكل ، وانتقد الذين يفرطون في الاكل والمصروف في رمضان بينما يفترض ان يقع العكس مقارنة بالايام العادية واعتبر ان رمضان ايضا هو شهر للعمل ولأنه متقاعد فقد وجه اهتمامه للعمل الجمعياتي من خلال ترأسه لجمعية المتقاعدين حيث ضبطت برنامجها السنوي والمعهود في رمضان والمتمثل خاصة في توجيه مساعدات عينية ومادية للعائلات المعوزة سواء على مستوى وطني او جهوي ومحلي عبر مكاتبها التي تزداد انتشارا يوما عن يوم على كامل تراب الجمهورية بتزايد عدد المتقاعدين من القطاعين العام والخاص.
وحول مدى أقدامه على مساعدة زوجته خلال شهر رمضان افاد مبتسما احاول في كل مرة دخول المطبخ لمساعدتها قبل الافطار لكنها تمنعني من ذلك وتطلب مني الخروج وتركها بمفردها لاني لا احسن فعل ما تريده كما انها تعمل على شراء مستلزمات المنزل بمفردها .
وحول الفرق بين رمضان وهو يعمل ورمضان بعد التقاعد قال: "لا فرق يذكر بالنسبة لي طالما اني املأ وقتي بالعمل الجمعياتي وانصح بالمناسبة جميع المتقاعدين للانخراط في الجمعية والقيام باي نشاط لفائدة هذه الفئة التي فاق عددها المليون حاليا.
عبدالمجيد خنشوش متقاعد من شركة فسفاط قفصة ورئيس الجمعية التونسية للمتقاعدين يقول ل:"الشروق" أوزع وقتي في رمضان بين العبادة والعمل الجمعياتي ذلك ان هذا الشهر الكريم هو فرصة لتهذيب النفس بالصلاة وقراءة القران وتهذيب الجسم بقلة الاكل ، وانتقد الذين يفرطون في الاكل والمصروف في رمضان بينما يفترض ان يقع العكس مقارنة بالايام العادية واعتبر ان رمضان ايضا هو شهر للعمل ولأنه متقاعد فقد وجه اهتمامه للعمل الجمعياتي من خلال ترأسه لجمعية المتقاعدين حيث ضبطت برنامجها السنوي والمعهود في رمضان والمتمثل خاصة في توجيه مساعدات عينية ومادية للعائلات المعوزة سواء على مستوى وطني او جهوي ومحلي عبر مكاتبها التي تزداد انتشارا يوما عن يوم على كامل تراب الجمهورية بتزايد عدد المتقاعدين من القطاعين العام والخاص.
وحول مدى أقدامه على مساعدة زوجته خلال شهر رمضان افاد مبتسما احاول في كل مرة دخول المطبخ لمساعدتها قبل الافطار لكنها تمنعني من ذلك وتطلب مني الخروج وتركها بمفردها لاني لا احسن فعل ما تريده كما انها تعمل على شراء مستلزمات المنزل بمفردها .
وحول الفرق بين رمضان وهو يعمل ورمضان بعد التقاعد قال: "لا فرق يذكر بالنسبة لي طالما اني املأ وقتي بالعمل الجمعياتي وانصح بالمناسبة جميع المتقاعدين للانخراط في الجمعية والقيام باي نشاط لفائدة هذه الفئة التي فاق عددها المليون حاليا.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018