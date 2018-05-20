أسرار التمر.. فوائــد نــواة التمـــــــر

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تعمل العديد من العائلات القديمة على استخدام نواة التمر في العديد من العلاجات أو الاستخدامات اليومية.
مثلا: تسكين آلام الأسنان، كحل للعين، انتاج بديل عن الكاكاو، حيث يعتبربديلاً للقهوة بدون كافيين.
ويمكن تلخيص أهم فوائد التمر بالاضافة لفوائده الجنسية في النقاط التالية:
– التمر لا ينقل الميكروبات والجراثيم، والسوس الذي بداخله (التمر القديم) يلتهم الأميبا ويفتك بالجراثيم التي قد تصيب الإنسان.
– التمر هو أكثر فائدة من الكافيار صحياً.
– التمر لو غلي وشرب كالشاي يفرح القلب الحزين.
– التمرة الواحدة تمدك بسعرات حرارية تكفيك لمجهود يوم كامل.
– يعتبر التمر من أهم الأغذية التي تلعب دوراً وقائياً ضد مرض السرطان.
– يفيد التمر للشيوخ الذين بدؤوا يعانون قلة السمع والشعور بطنين الآذان (ضعف الأعصاب السمعية).
تعمل العديد من العائلات القديمة على استخدام نواة التمر في العديد من العلاجات أو الاستخدامات اليومية.
مثلا: تسكين آلام الأسنان، كحل للعين، انتاج بديل عن الكاكاو، حيث يعتبربديلاً للقهوة بدون كافيين.
ويمكن تلخيص أهم فوائد التمر بالاضافة لفوائده الجنسية في النقاط التالية:
– التمر لا ينقل الميكروبات والجراثيم، والسوس الذي بداخله (التمر القديم) يلتهم الأميبا ويفتك بالجراثيم التي قد تصيب الإنسان.
– التمر هو أكثر فائدة من الكافيار صحياً.
– التمر لو غلي وشرب كالشاي يفرح القلب الحزين.
– التمرة الواحدة تمدك بسعرات حرارية تكفيك لمجهود يوم كامل.
– يعتبر التمر من أهم الأغذية التي تلعب دوراً وقائياً ضد مرض السرطان.
– يفيد التمر للشيوخ الذين بدؤوا يعانون قلة السمع والشعور بطنين الآذان (ضعف الأعصاب السمعية).
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018