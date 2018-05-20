أسرار التمر.. فوائــد نــواة التمـــــــر

تعمل العديد من العائلات القديمة على استخدام نواة التمر في العديد من العلاجات أو الاستخدامات اليومية.

مثلا: تسكين آلام الأسنان، كحل للعين، انتاج بديل عن الكاكاو، حيث يعتبربديلاً للقهوة بدون كافيين.

ويمكن تلخيص أهم فوائد التمر بالاضافة لفوائده الجنسية في النقاط التالية:

– التمر لا ينقل الميكروبات والجراثيم، والسوس الذي بداخله (التمر القديم) يلتهم الأميبا ويفتك بالجراثيم التي قد تصيب الإنسان.

– التمر هو أكثر فائدة من الكافيار صحياً.

– التمر لو غلي وشرب كالشاي يفرح القلب الحزين.

– التمرة الواحدة تمدك بسعرات حرارية تكفيك لمجهود يوم كامل.

– يعتبر التمر من أهم الأغذية التي تلعب دوراً وقائياً ضد مرض السرطان.

– يفيد التمر للشيوخ الذين بدؤوا يعانون قلة السمع والشعور بطنين الآذان (ضعف الأعصاب السمعية).