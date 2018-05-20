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يوم الأحد 20 ماي 2018
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أسرار التمر.. فوائــد نــواة التمـــــــر
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رمضان الشروق
أسرار التمر.. فوائــد نــواة التمـــــــر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

تعمل العديد من العائلات القديمة على استخدام نواة التمر في العديد من العلاجات أو الاستخدامات اليومية.
مثلا: تسكين آلام الأسنان، كحل للعين، انتاج بديل عن الكاكاو، حيث يعتبربديلاً للقهوة بدون كافيين.
ويمكن تلخيص أهم فوائد التمر بالاضافة لفوائده الجنسية في النقاط التالية:
– التمر لا ينقل الميكروبات والجراثيم، والسوس الذي بداخله (التمر القديم) يلتهم الأميبا ويفتك بالجراثيم التي قد تصيب الإنسان.
– التمر هو أكثر فائدة من الكافيار صحياً.
– التمر لو غلي وشرب كالشاي يفرح القلب الحزين.
– التمرة الواحدة تمدك بسعرات حرارية تكفيك لمجهود يوم كامل.
– يعتبر التمر من أهم الأغذية التي تلعب دوراً وقائياً ضد مرض السرطان.
– يفيد التمر للشيوخ الذين بدؤوا يعانون قلة السمع والشعور بطنين الآذان (ضعف الأعصاب السمعية).

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رمضان الشروق
أسرار التمر.. فوائــد نــواة التمـــــــر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

تعمل العديد من العائلات القديمة على استخدام نواة التمر في العديد من العلاجات أو الاستخدامات اليومية.
مثلا: تسكين آلام الأسنان، كحل للعين، انتاج بديل عن الكاكاو، حيث يعتبربديلاً للقهوة بدون كافيين.
ويمكن تلخيص أهم فوائد التمر بالاضافة لفوائده الجنسية في النقاط التالية:
– التمر لا ينقل الميكروبات والجراثيم، والسوس الذي بداخله (التمر القديم) يلتهم الأميبا ويفتك بالجراثيم التي قد تصيب الإنسان.
– التمر هو أكثر فائدة من الكافيار صحياً.
– التمر لو غلي وشرب كالشاي يفرح القلب الحزين.
– التمرة الواحدة تمدك بسعرات حرارية تكفيك لمجهود يوم كامل.
– يعتبر التمر من أهم الأغذية التي تلعب دوراً وقائياً ضد مرض السرطان.
– يفيد التمر للشيوخ الذين بدؤوا يعانون قلة السمع والشعور بطنين الآذان (ضعف الأعصاب السمعية).

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