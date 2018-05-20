خضر وغلال رمضان.. خضر وغلال رمضان

الخوخ مفيد لصحّة القلب يحتوي الخوخ على البوتاسيوم، وفيتامين ج والألياف التي تساهم في تحسين صحّة القلب، وينصح الأطباء بزيادة تناول المصادر المُحتويَة على البوتاسيوم، وتقليل استهلاك مصادر الصوديوم للوقاية من خطر الإصابة بالأمراض القلبية وأمراض الأوعية الدموية؛ حيث وجدت إحدى الدراسات أنّ الذين يحصلون على 4069 ملغ من البوتاسيوم يكونون أقل عرضةً لحدوث الوفاة بسب نقص تروية القلب، مقارنةً بالذين يحصلون على أقل من 1000 ملغ من البوتاسيوم يوميّاً.