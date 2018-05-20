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يوم الأحد 20 ماي 2018
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خضر وغلال رمضان.. خضر وغلال رمضان
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رمضان الشروق
خضر وغلال رمضان.. خضر وغلال رمضان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

الخوخ مفيد لصحّة القلب يحتوي الخوخ على البوتاسيوم، وفيتامين ج والألياف التي تساهم في تحسين صحّة القلب، وينصح الأطباء بزيادة تناول المصادر المُحتويَة على البوتاسيوم، وتقليل استهلاك مصادر الصوديوم للوقاية من خطر الإصابة بالأمراض القلبية وأمراض الأوعية الدموية؛ حيث وجدت إحدى الدراسات أنّ الذين يحصلون على 4069 ملغ من البوتاسيوم يكونون أقل عرضةً لحدوث الوفاة بسب نقص تروية القلب، مقارنةً بالذين يحصلون على أقل من 1000 ملغ من البوتاسيوم يوميّاً.

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رمضان الشروق
خضر وغلال رمضان.. خضر وغلال رمضان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

الخوخ مفيد لصحّة القلب يحتوي الخوخ على البوتاسيوم، وفيتامين ج والألياف التي تساهم في تحسين صحّة القلب، وينصح الأطباء بزيادة تناول المصادر المُحتويَة على البوتاسيوم، وتقليل استهلاك مصادر الصوديوم للوقاية من خطر الإصابة بالأمراض القلبية وأمراض الأوعية الدموية؛ حيث وجدت إحدى الدراسات أنّ الذين يحصلون على 4069 ملغ من البوتاسيوم يكونون أقل عرضةً لحدوث الوفاة بسب نقص تروية القلب، مقارنةً بالذين يحصلون على أقل من 1000 ملغ من البوتاسيوم يوميّاً.

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من مقاصد الصيام .. التوبــــــــــــــة
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
التوبة إلى الله من جميع الذنوب واجبة على كل مكلف كل لحظة كما يدل عليه قوله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ...
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في السيرة النبوية .. قصة نزول الوحي
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
كان محمد صلى الله عليه وسلم يكثر من الذهاب إلى غار حراء،
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معارضـــــــــات في المدائح النبوية
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
على امتداد شهر رمضان الكريم تنشر جريدة الشروق معارضات في المدائح النبوية، التي كانت على منوال بانت سعاد،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
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