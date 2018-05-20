إن كان بإمكانه الصيام .. مــــاذا يأكــــل مريض السكري ؟

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هذه مجموعة من النصائح التي يستطيع مريض السكري مراعاتهاعند وجبة الإفطار:
* تناول وجبة الافطار فور الأذان.
* قسم وجبة الافطار الى عدة وجبات صغيرة الحجم (كوب ماء +حبات التمر ، سلطة، طبق رئيسي).
* ابدأ وجبة الفطور بكوب من الماء وثلاث حبات تمر صغيرة الحجم.
* تجنب الأطعمة المالحة والمخللات.
* تجنب الأغذية الدسمة والعالية بالدهون والمقالي.
* اشرب كمية كافية من المياه .
* ابتعد عن تناول المشروبات التي تحوي الكافيين كالمشروبات الغازية.
* استبدل العصائر بحبة الفواكه الكاملة.
* تناول الكربوهيدرات المعقدة بدلا من البسيطة كالخبز الاسمر بدل الابيض.
وجبة السحور
ومن الاشياء التي يجب اخذها بعين الاعتبار من قبل مريض السكري عند وجبة السحور:
* تأخير فترة السحور قدر الامكان (وقت قريب من الامساك)
* وجبة سحور شاملة لكافة العناصر والمجموعات الغذائية .
* حساب الكميات والحصص الغذائية تبعاً لحالة المريض.
* التركيز على الكربوهيدرات المعقدة (مثل الحبوب الكاملة)
* التركيز على البقوليات كالحمص والفول حيث انها عالية بالبروتين والالياف.
* تناول الدهون المفيدة كزيت الزيتون والامتناع عن الدهون المضرة كالمقاليات.
* تناول مصادر البروتين الجيدة والمتنوعة وقليلة الدهون مثل الجبن قليل الدسم وبكميات سليمة ، حيث ان البروتين يزيد فترة الاحساس بالشبع خلال النهار.
* شرب كميات كافية من الماء.
هذه مجموعة من النصائح التي يستطيع مريض السكري مراعاتهاعند وجبة الإفطار:
* تناول وجبة الافطار فور الأذان.
* قسم وجبة الافطار الى عدة وجبات صغيرة الحجم (كوب ماء +حبات التمر ، سلطة، طبق رئيسي).
* ابدأ وجبة الفطور بكوب من الماء وثلاث حبات تمر صغيرة الحجم.
* تجنب الأطعمة المالحة والمخللات.
* تجنب الأغذية الدسمة والعالية بالدهون والمقالي.
* اشرب كمية كافية من المياه .
* ابتعد عن تناول المشروبات التي تحوي الكافيين كالمشروبات الغازية.
* استبدل العصائر بحبة الفواكه الكاملة.
* تناول الكربوهيدرات المعقدة بدلا من البسيطة كالخبز الاسمر بدل الابيض.
وجبة السحور
ومن الاشياء التي يجب اخذها بعين الاعتبار من قبل مريض السكري عند وجبة السحور:
* تأخير فترة السحور قدر الامكان (وقت قريب من الامساك)
* وجبة سحور شاملة لكافة العناصر والمجموعات الغذائية .
* حساب الكميات والحصص الغذائية تبعاً لحالة المريض.
* التركيز على الكربوهيدرات المعقدة (مثل الحبوب الكاملة)
* التركيز على البقوليات كالحمص والفول حيث انها عالية بالبروتين والالياف.
* تناول الدهون المفيدة كزيت الزيتون والامتناع عن الدهون المضرة كالمقاليات.
* تناول مصادر البروتين الجيدة والمتنوعة وقليلة الدهون مثل الجبن قليل الدسم وبكميات سليمة ، حيث ان البروتين يزيد فترة الاحساس بالشبع خلال النهار.
* شرب كميات كافية من الماء.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018