إن كان بإمكانه الصيام .. مــــاذا يأكــــل مريض السكري ؟

هذه مجموعة من النصائح التي يستطيع مريض السكري مراعاتهاعند وجبة الإفطار:

* تناول وجبة الافطار فور الأذان.

* قسم وجبة الافطار الى عدة وجبات صغيرة الحجم (كوب ماء +حبات التمر ، سلطة، طبق رئيسي).

* ابدأ وجبة الفطور بكوب من الماء وثلاث حبات تمر صغيرة الحجم.

* تجنب الأطعمة المالحة والمخللات.

* تجنب الأغذية الدسمة والعالية بالدهون والمقالي.

* اشرب كمية كافية من المياه .

* ابتعد عن تناول المشروبات التي تحوي الكافيين كالمشروبات الغازية.

* استبدل العصائر بحبة الفواكه الكاملة.

* تناول الكربوهيدرات المعقدة بدلا من البسيطة كالخبز الاسمر بدل الابيض.

وجبة السحور

ومن الاشياء التي يجب اخذها بعين الاعتبار من قبل مريض السكري عند وجبة السحور:

* تأخير فترة السحور قدر الامكان (وقت قريب من الامساك)

* وجبة سحور شاملة لكافة العناصر والمجموعات الغذائية .

* حساب الكميات والحصص الغذائية تبعاً لحالة المريض.

* التركيز على الكربوهيدرات المعقدة (مثل الحبوب الكاملة)

* التركيز على البقوليات كالحمص والفول حيث انها عالية بالبروتين والالياف.

* تناول الدهون المفيدة كزيت الزيتون والامتناع عن الدهون المضرة كالمقاليات.

* تناول مصادر البروتين الجيدة والمتنوعة وقليلة الدهون مثل الجبن قليل الدسم وبكميات سليمة ، حيث ان البروتين يزيد فترة الاحساس بالشبع خلال النهار.

* شرب كميات كافية من الماء.