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يوم الأحد 20 ماي 2018
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إن كان بإمكانه الصيام .. مــــاذا يأكــــل مريض السكري ؟
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رمضان الشروق
إن كان بإمكانه الصيام .. مــــاذا يأكــــل مريض السكري ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

هذه مجموعة من النصائح التي يستطيع مريض السكري مراعاتهاعند وجبة الإفطار:
* تناول وجبة الافطار فور الأذان.
* قسم وجبة الافطار الى عدة وجبات صغيرة الحجم (كوب ماء +حبات التمر ، سلطة، طبق رئيسي).
* ابدأ وجبة الفطور بكوب من الماء وثلاث حبات تمر صغيرة الحجم.
* تجنب الأطعمة المالحة والمخللات.
* تجنب الأغذية الدسمة والعالية بالدهون والمقالي.
* اشرب كمية كافية من المياه .
* ابتعد عن تناول المشروبات التي تحوي الكافيين كالمشروبات الغازية.
* استبدل العصائر بحبة الفواكه الكاملة.
* تناول الكربوهيدرات المعقدة بدلا من البسيطة كالخبز الاسمر بدل الابيض.
وجبة السحور
ومن الاشياء التي يجب اخذها بعين الاعتبار من قبل مريض السكري عند وجبة السحور:
* تأخير فترة السحور قدر الامكان (وقت قريب من الامساك)
* وجبة سحور شاملة لكافة العناصر والمجموعات الغذائية .
* حساب الكميات والحصص الغذائية تبعاً لحالة المريض.
* التركيز على الكربوهيدرات المعقدة (مثل الحبوب الكاملة)
* التركيز على البقوليات كالحمص والفول حيث انها عالية بالبروتين والالياف.
* تناول الدهون المفيدة كزيت الزيتون والامتناع عن الدهون المضرة كالمقاليات.
* تناول مصادر البروتين الجيدة والمتنوعة وقليلة الدهون مثل الجبن قليل الدسم وبكميات سليمة ، حيث ان البروتين يزيد فترة الاحساس بالشبع خلال النهار.
* شرب كميات كافية من الماء.

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رمضان الشروق
إن كان بإمكانه الصيام .. مــــاذا يأكــــل مريض السكري ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

هذه مجموعة من النصائح التي يستطيع مريض السكري مراعاتهاعند وجبة الإفطار:
* تناول وجبة الافطار فور الأذان.
* قسم وجبة الافطار الى عدة وجبات صغيرة الحجم (كوب ماء +حبات التمر ، سلطة، طبق رئيسي).
* ابدأ وجبة الفطور بكوب من الماء وثلاث حبات تمر صغيرة الحجم.
* تجنب الأطعمة المالحة والمخللات.
* تجنب الأغذية الدسمة والعالية بالدهون والمقالي.
* اشرب كمية كافية من المياه .
* ابتعد عن تناول المشروبات التي تحوي الكافيين كالمشروبات الغازية.
* استبدل العصائر بحبة الفواكه الكاملة.
* تناول الكربوهيدرات المعقدة بدلا من البسيطة كالخبز الاسمر بدل الابيض.
وجبة السحور
ومن الاشياء التي يجب اخذها بعين الاعتبار من قبل مريض السكري عند وجبة السحور:
* تأخير فترة السحور قدر الامكان (وقت قريب من الامساك)
* وجبة سحور شاملة لكافة العناصر والمجموعات الغذائية .
* حساب الكميات والحصص الغذائية تبعاً لحالة المريض.
* التركيز على الكربوهيدرات المعقدة (مثل الحبوب الكاملة)
* التركيز على البقوليات كالحمص والفول حيث انها عالية بالبروتين والالياف.
* تناول الدهون المفيدة كزيت الزيتون والامتناع عن الدهون المضرة كالمقاليات.
* تناول مصادر البروتين الجيدة والمتنوعة وقليلة الدهون مثل الجبن قليل الدسم وبكميات سليمة ، حيث ان البروتين يزيد فترة الاحساس بالشبع خلال النهار.
* شرب كميات كافية من الماء.

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خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
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