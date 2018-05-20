حدث في رمضان ... 2005.. اقتصر على خمس دورات .. ميلاد أول مهرجان للموسيقى الروحية في تونس

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بادرت جمعية أحباء الإبداع الموسيقي بإدارة الطبيب المبدع محمد لطفي المرايحي في رمضان 2005 إلى تأسيس أول مهرجان للموسيقى الروحية في تونس.
هذا المهرجان الذي أعاد للموسيقى والإنشاد الصوفي توهجه...
مهرجان له خصوصية موسيقية سعى القائمون عليه الحفاظ عليها ودعمها من خلال تشجيع الطاقات...
هذا المهرجان ـ رغم جهود المشرفين عليه ـ اقتصر على 5 دورات فقط...
ومثل هذا المهرجان على امتداد دوراته إضافة فنية هامة للمشهد الإبداعي في تونس من خلال الأصوات التي أثثت مختلف سهراته على كامل دوراته من 2005 إلى 2009... على غرار ماهر الهمامي والمنشد المصري سعيد حافظ والمغربي حاتم الفرشيشي والفنان التركي قدسي أرقونار والتونسي أحمد جلمام والمغربي فؤاد زيادي وأولوش أنلوس الذي يعدّ أحد أعلام الطريقة البكتشية (تركيا) ومصدرها بير سلطان أبدال واسمه الحقيقي كودجة حيدر الذي كان يرعى الغنم إلى أن اتّصل بالدراويش الجوالين فانضمّ إليهم وظهرت لهم مواهبه فكنّوه «بير سلطان أبدال» أي السلطان المقدس الجوّال وقد ترك أشعارا تعد من عيون الإنشاد البكتاشي العلوي.
وكان في الحسبان أن يواصل هذا المهرجان طريقه الإبداعي المتفرد بكل ثبات، غير أنه لأسباب تتعلق بشحّ الدعم كان وراء اندثار هذا الفعل الإبداعي فقد عمل المشرفون عليه بإدارة الطبيب المبدع محمد لطفي المرايحي على تجاوز كل العراقيل والتصدي لكل محاولات تهميش هذه البادرة.. غير أن موازين القوى لم تكن متوازنة ليكون رمضان 2009 على موعد مع الدورة الخامسة والأخيرة لهذا المهرجان الذي بشهادة كل العارفين بالشأن الإبداعي قد أضفى على السهرات الرمضانية جوا من الروحانيات والخشوع والمتعة الفنية الهادئة والمشعة بالنور والغبطة والصفاء النفسي، علما أنّ جمعية الإبداع الموسيقي كانت قد أسست هذا المهرجان 3 مهرجانات أخرى هي مهرجان الإنشاد ومهرجان الموسيقى الآلاتية ومهرجان الموسيقى لروحية.. سرعان ما اضمحلت كلها إلى جانب جمعية الإبداع الموسيقي التي اختفت وسط الزحام لتبقى ذكرى خالدة.
بادرت جمعية أحباء الإبداع الموسيقي بإدارة الطبيب المبدع محمد لطفي المرايحي في رمضان 2005 إلى تأسيس أول مهرجان للموسيقى الروحية في تونس.
هذا المهرجان الذي أعاد للموسيقى والإنشاد الصوفي توهجه...
مهرجان له خصوصية موسيقية سعى القائمون عليه الحفاظ عليها ودعمها من خلال تشجيع الطاقات...
هذا المهرجان ـ رغم جهود المشرفين عليه ـ اقتصر على 5 دورات فقط...
ومثل هذا المهرجان على امتداد دوراته إضافة فنية هامة للمشهد الإبداعي في تونس من خلال الأصوات التي أثثت مختلف سهراته على كامل دوراته من 2005 إلى 2009... على غرار ماهر الهمامي والمنشد المصري سعيد حافظ والمغربي حاتم الفرشيشي والفنان التركي قدسي أرقونار والتونسي أحمد جلمام والمغربي فؤاد زيادي وأولوش أنلوس الذي يعدّ أحد أعلام الطريقة البكتشية (تركيا) ومصدرها بير سلطان أبدال واسمه الحقيقي كودجة حيدر الذي كان يرعى الغنم إلى أن اتّصل بالدراويش الجوالين فانضمّ إليهم وظهرت لهم مواهبه فكنّوه «بير سلطان أبدال» أي السلطان المقدس الجوّال وقد ترك أشعارا تعد من عيون الإنشاد البكتاشي العلوي.
وكان في الحسبان أن يواصل هذا المهرجان طريقه الإبداعي المتفرد بكل ثبات، غير أنه لأسباب تتعلق بشحّ الدعم كان وراء اندثار هذا الفعل الإبداعي فقد عمل المشرفون عليه بإدارة الطبيب المبدع محمد لطفي المرايحي على تجاوز كل العراقيل والتصدي لكل محاولات تهميش هذه البادرة.. غير أن موازين القوى لم تكن متوازنة ليكون رمضان 2009 على موعد مع الدورة الخامسة والأخيرة لهذا المهرجان الذي بشهادة كل العارفين بالشأن الإبداعي قد أضفى على السهرات الرمضانية جوا من الروحانيات والخشوع والمتعة الفنية الهادئة والمشعة بالنور والغبطة والصفاء النفسي، علما أنّ جمعية الإبداع الموسيقي كانت قد أسست هذا المهرجان 3 مهرجانات أخرى هي مهرجان الإنشاد ومهرجان الموسيقى الآلاتية ومهرجان الموسيقى لروحية.. سرعان ما اضمحلت كلها إلى جانب جمعية الإبداع الموسيقي التي اختفت وسط الزحام لتبقى ذكرى خالدة.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018