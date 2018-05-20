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يوم الأحد 20 ماي 2018
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حدث في رمضان ... 2005.. اقتصر على خمس دورات .. ميلاد أول مهرجان للموسيقى الروحية في تونس
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رمضان الشروق
حدث في رمضان ... 2005.. اقتصر على خمس دورات .. ميلاد أول مهرجان للموسيقى الروحية في تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

بادرت جمعية أحباء الإبداع الموسيقي بإدارة الطبيب المبدع محمد لطفي المرايحي في رمضان 2005 إلى تأسيس أول مهرجان للموسيقى الروحية في تونس.
هذا المهرجان الذي أعاد للموسيقى والإنشاد الصوفي توهجه...
مهرجان له خصوصية موسيقية سعى القائمون عليه الحفاظ عليها ودعمها من خلال تشجيع الطاقات...
هذا المهرجان ـ رغم جهود المشرفين عليه ـ اقتصر على 5 دورات فقط...
ومثل هذا المهرجان على امتداد دوراته إضافة فنية هامة للمشهد الإبداعي في تونس من خلال الأصوات التي أثثت مختلف سهراته على كامل دوراته من 2005 إلى 2009... على غرار ماهر الهمامي والمنشد المصري سعيد حافظ والمغربي حاتم الفرشيشي والفنان التركي قدسي أرقونار والتونسي أحمد جلمام والمغربي فؤاد زيادي وأولوش أنلوس الذي يعدّ أحد أعلام الطريقة البكتشية (تركيا) ومصدرها بير سلطان أبدال واسمه الحقيقي كودجة حيدر الذي كان يرعى الغنم إلى أن اتّصل بالدراويش الجوالين فانضمّ إليهم وظهرت لهم مواهبه فكنّوه «بير سلطان أبدال» أي السلطان المقدس الجوّال وقد ترك أشعارا تعد من عيون الإنشاد البكتاشي العلوي.
وكان في الحسبان أن يواصل هذا المهرجان طريقه الإبداعي المتفرد بكل ثبات، غير أنه لأسباب تتعلق بشحّ الدعم كان وراء اندثار هذا الفعل الإبداعي فقد عمل المشرفون عليه بإدارة الطبيب المبدع محمد لطفي المرايحي على تجاوز كل العراقيل والتصدي لكل محاولات تهميش هذه البادرة.. غير أن موازين القوى لم تكن متوازنة ليكون رمضان 2009 على موعد مع الدورة الخامسة والأخيرة لهذا المهرجان الذي بشهادة كل العارفين بالشأن الإبداعي قد أضفى على السهرات الرمضانية جوا من الروحانيات والخشوع والمتعة الفنية الهادئة والمشعة بالنور والغبطة والصفاء النفسي، علما أنّ جمعية الإبداع الموسيقي كانت قد أسست هذا المهرجان 3 مهرجانات أخرى هي مهرجان الإنشاد ومهرجان الموسيقى الآلاتية ومهرجان الموسيقى لروحية.. سرعان ما اضمحلت كلها إلى جانب جمعية الإبداع الموسيقي التي اختفت وسط الزحام لتبقى ذكرى خالدة.

محسن بن أحمد
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رمضان الشروق
حدث في رمضان ... 2005.. اقتصر على خمس دورات .. ميلاد أول مهرجان للموسيقى الروحية في تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

بادرت جمعية أحباء الإبداع الموسيقي بإدارة الطبيب المبدع محمد لطفي المرايحي في رمضان 2005 إلى تأسيس أول مهرجان للموسيقى الروحية في تونس.
هذا المهرجان الذي أعاد للموسيقى والإنشاد الصوفي توهجه...
مهرجان له خصوصية موسيقية سعى القائمون عليه الحفاظ عليها ودعمها من خلال تشجيع الطاقات...
هذا المهرجان ـ رغم جهود المشرفين عليه ـ اقتصر على 5 دورات فقط...
ومثل هذا المهرجان على امتداد دوراته إضافة فنية هامة للمشهد الإبداعي في تونس من خلال الأصوات التي أثثت مختلف سهراته على كامل دوراته من 2005 إلى 2009... على غرار ماهر الهمامي والمنشد المصري سعيد حافظ والمغربي حاتم الفرشيشي والفنان التركي قدسي أرقونار والتونسي أحمد جلمام والمغربي فؤاد زيادي وأولوش أنلوس الذي يعدّ أحد أعلام الطريقة البكتشية (تركيا) ومصدرها بير سلطان أبدال واسمه الحقيقي كودجة حيدر الذي كان يرعى الغنم إلى أن اتّصل بالدراويش الجوالين فانضمّ إليهم وظهرت لهم مواهبه فكنّوه «بير سلطان أبدال» أي السلطان المقدس الجوّال وقد ترك أشعارا تعد من عيون الإنشاد البكتاشي العلوي.
وكان في الحسبان أن يواصل هذا المهرجان طريقه الإبداعي المتفرد بكل ثبات، غير أنه لأسباب تتعلق بشحّ الدعم كان وراء اندثار هذا الفعل الإبداعي فقد عمل المشرفون عليه بإدارة الطبيب المبدع محمد لطفي المرايحي على تجاوز كل العراقيل والتصدي لكل محاولات تهميش هذه البادرة.. غير أن موازين القوى لم تكن متوازنة ليكون رمضان 2009 على موعد مع الدورة الخامسة والأخيرة لهذا المهرجان الذي بشهادة كل العارفين بالشأن الإبداعي قد أضفى على السهرات الرمضانية جوا من الروحانيات والخشوع والمتعة الفنية الهادئة والمشعة بالنور والغبطة والصفاء النفسي، علما أنّ جمعية الإبداع الموسيقي كانت قد أسست هذا المهرجان 3 مهرجانات أخرى هي مهرجان الإنشاد ومهرجان الموسيقى الآلاتية ومهرجان الموسيقى لروحية.. سرعان ما اضمحلت كلها إلى جانب جمعية الإبداع الموسيقي التي اختفت وسط الزحام لتبقى ذكرى خالدة.

محسن بن أحمد
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