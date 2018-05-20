توب كابي .. . رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس

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بلغ من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم علي تبليغ دعوة الإيمان والتوحيد إلى الله عز وجل لإنقاذ البشرية من ظلام الجهل والتخلف وعبادة الأوثان والشرك ـ إرسال خطاباته الشريفة إلى حكام وأمراء وملوك العالم يدعوهم فيها إلى الله عز وجل.
ومن أبرز تلك الرسائل، رسالته صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط في مصر، حيث كانت مصر آنذاك تعد من أهم حواضر الامبراطورية البيزنطية، فقد كانت تمد بيزنطة بالعديد من المؤن والعتاد، وكانت لمصر مكانة كبيرة ومتميزة لدى بيزنطة آنذاك.
ولقد أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم مكانة مصر مثلما أدرك مكانة البحرين، فأرسل رسائله الكريمة إلى بقاع وأماكن مهمة في العالم، وكان يحكم مصر في هذه الفترة حاكم يدعى «المقووقس» أو كيرس أو القوقازي، فقد كان يحكم مصر نيابة عن إمبراطور بيزنطة آنذاك، وكان حامل الرسالة الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة.
وقد أورد المؤرخ المصري ابن عبد الحكم سنة 257هـ نص هذه الرسالة، وهي تحمل دلالات بليغة للقبط في مصر الذين اشتاقوا لدعوة الإسلام ولعدالته وأحبوا هذا الرسول الكريم وأرسلوا مع حاطب بن أبي بلتعة العديد من الهدايا ومنها السيدة مارية القبطية التي تزوجت الرسول صلى الله عليه وسلم وأنجبت منه ابنه إبراهيم.
بلغ من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم علي تبليغ دعوة الإيمان والتوحيد إلى الله عز وجل لإنقاذ البشرية من ظلام الجهل والتخلف وعبادة الأوثان والشرك ـ إرسال خطاباته الشريفة إلى حكام وأمراء وملوك العالم يدعوهم فيها إلى الله عز وجل.
ومن أبرز تلك الرسائل، رسالته صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط في مصر، حيث كانت مصر آنذاك تعد من أهم حواضر الامبراطورية البيزنطية، فقد كانت تمد بيزنطة بالعديد من المؤن والعتاد، وكانت لمصر مكانة كبيرة ومتميزة لدى بيزنطة آنذاك.
ولقد أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم مكانة مصر مثلما أدرك مكانة البحرين، فأرسل رسائله الكريمة إلى بقاع وأماكن مهمة في العالم، وكان يحكم مصر في هذه الفترة حاكم يدعى «المقووقس» أو كيرس أو القوقازي، فقد كان يحكم مصر نيابة عن إمبراطور بيزنطة آنذاك، وكان حامل الرسالة الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة.
وقد أورد المؤرخ المصري ابن عبد الحكم سنة 257هـ نص هذه الرسالة، وهي تحمل دلالات بليغة للقبط في مصر الذين اشتاقوا لدعوة الإسلام ولعدالته وأحبوا هذا الرسول الكريم وأرسلوا مع حاطب بن أبي بلتعة العديد من الهدايا ومنها السيدة مارية القبطية التي تزوجت الرسول صلى الله عليه وسلم وأنجبت منه ابنه إبراهيم.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018