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يوم الأحد 20 ماي 2018
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توب كابي .. . رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس
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رمضان الشروق
توب كابي .. . رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

بلغ من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم علي تبليغ دعوة الإيمان والتوحيد إلى الله عز وجل لإنقاذ البشرية من ظلام الجهل والتخلف وعبادة الأوثان والشرك ـ  إرسال خطاباته الشريفة إلى حكام وأمراء وملوك العالم يدعوهم فيها إلى الله عز وجل.
ومن أبرز تلك الرسائل، رسالته صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط في مصر، حيث كانت مصر آنذاك تعد من أهم حواضر الامبراطورية البيزنطية، فقد كانت تمد بيزنطة بالعديد من المؤن والعتاد، وكانت لمصر مكانة كبيرة ومتميزة لدى بيزنطة آنذاك.
ولقد أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم مكانة مصر مثلما أدرك مكانة البحرين، فأرسل رسائله الكريمة إلى بقاع وأماكن مهمة في العالم، وكان يحكم مصر في هذه الفترة حاكم يدعى «المقووقس» أو كيرس أو القوقازي، فقد كان يحكم مصر نيابة عن إمبراطور بيزنطة آنذاك، وكان حامل الرسالة الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة.
وقد أورد المؤرخ المصري ابن عبد الحكم سنة 257هـ نص هذه الرسالة، وهي تحمل دلالات بليغة للقبط في مصر الذين اشتاقوا لدعوة الإسلام ولعدالته وأحبوا هذا الرسول الكريم وأرسلوا مع حاطب بن أبي بلتعة العديد من الهدايا ومنها السيدة مارية القبطية التي تزوجت الرسول صلى الله عليه وسلم وأنجبت منه ابنه إبراهيم.

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رمضان الشروق
توب كابي .. . رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

بلغ من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم علي تبليغ دعوة الإيمان والتوحيد إلى الله عز وجل لإنقاذ البشرية من ظلام الجهل والتخلف وعبادة الأوثان والشرك ـ  إرسال خطاباته الشريفة إلى حكام وأمراء وملوك العالم يدعوهم فيها إلى الله عز وجل.
ومن أبرز تلك الرسائل، رسالته صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط في مصر، حيث كانت مصر آنذاك تعد من أهم حواضر الامبراطورية البيزنطية، فقد كانت تمد بيزنطة بالعديد من المؤن والعتاد، وكانت لمصر مكانة كبيرة ومتميزة لدى بيزنطة آنذاك.
ولقد أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم مكانة مصر مثلما أدرك مكانة البحرين، فأرسل رسائله الكريمة إلى بقاع وأماكن مهمة في العالم، وكان يحكم مصر في هذه الفترة حاكم يدعى «المقووقس» أو كيرس أو القوقازي، فقد كان يحكم مصر نيابة عن إمبراطور بيزنطة آنذاك، وكان حامل الرسالة الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة.
وقد أورد المؤرخ المصري ابن عبد الحكم سنة 257هـ نص هذه الرسالة، وهي تحمل دلالات بليغة للقبط في مصر الذين اشتاقوا لدعوة الإسلام ولعدالته وأحبوا هذا الرسول الكريم وأرسلوا مع حاطب بن أبي بلتعة العديد من الهدايا ومنها السيدة مارية القبطية التي تزوجت الرسول صلى الله عليه وسلم وأنجبت منه ابنه إبراهيم.

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