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يوم الأحد 20 ماي 2018
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أبطـــــــــال من الذاكــــرة .. علــي بن غذاهــــم بـــــاي الشعب (4)
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رمضان الشروق
أبطـــــــــال من الذاكــــرة .. علــي بن غذاهــــم بـــــاي الشعب (4)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

نواصل مع رسالة القائم مقام كامبنون العائد لإدارة المدرسة الحربية بباردو بعد غياب تواصل 8 سنوات.
«ومن جهة أخرى فإن الأعرابي كان تابعا فيما مضى إداريا إلى العامل، وعدليا إلى القاضي، وكان له حق الالتجاء في آخر الأمر إلى الباي، وكان ـ حسب عبارة تصويرية فريدة ـ غير مأكول إلاّ من جانب رجلين فقط. أما اليوم وقد انتقلت معظم خصائص نظر العامل والقاضي إلى المحاكم فقد أصبح مأكولا من طرف سائر أعضاء تلكم المحاكم.
ولقد كان يقابل بالخضوع والامتثال أحكام العدالة المحلية لأن إجراءاتها كانت سريعة ولم يكن يضطرّ لتعقيبها لدى الباي إلا في الحالات الاستثنائية التي تكتسي شيئا من الخطورة».
أما اليوم ـ والكلام للقائم مقام كامبنون في رسالته ـ «أما اليوم فإن الساكن بقباس ـ التي هي على بعد ثمانين فرسخا من تونس إذا شاء أن يعقّب حكما أصدرته ضدّه محكمة الجهة التي ينتسب إليها. كان لزاما عليه أن يذهب لتونس، وبعد أن يتكبد في ترحاله النفقات الطائلة يجد نفسه محروما من حق كان يتمتع به. ونعني به عرض ما تعرض له من ظلم على مسامع الباي مباشرة، وليس له في هذه الحال إلا انتظار ما عسى أن تصدره في شأن قضيته لجنة أخرى منبثقة عن المجلس الأكبر ومشركية من نفس أولئك المماليك العامة، فهي التي تثبت ما تشاء وتمحو ما تشاء من الأحكام، وعملها في هذا الشأن شبيه بعمل محاكم النقض والإبرام».
وخلُص القائم مقام كامبنون، في هذه الرسالة الشهيرة.
«أن كل شيء قد تغيّر نعته في عادات ذلك الشعب العربي الذي ألف الاستقرار، وهذا ما يفسّر كون بذور الغضب لم تلبث أن أثمرت ذلك الاضطراب، فمن ذلك أن وفدا من سكان العاصمة التونسية يضم زهاء ألف ومائتي شخص قصد منذ بضعة أشهر قصر باردو حاملا رايات الأولياء الصالحين الذين هم مناط التبرك والتبجيل من طرف الشعب، وطلبوا من الباي أن يذهب عنهم المستحدثات من البدع ويأذن بتحجير تصدير الحبوب. فما كان من الباي إلا أن أعرض عن طلبهم وأصدر أمره بزجّ قادة الحركة في السجون.
ولو استجاب لطلبهم لحدثت ـ بدون شك ـ اضطرابات خطيرة تكون أول ضحاياها الأحياء الأوروبية بالعاصمة، ولم يفت المماليك جريا على سياسة المراوغة التي هي ديدنهم أن يزرعوا في أذهان الأهالي بأن الإصلاحات التي لم تحرز على رضاهم وأثارت احتجاجهم ليست من صنع أولئك المماليك بل هي من تدبيرات النصارى، وأن قناصلهم هم الذين فرضوها علينا غصبا عنا قائلين لهم «إن ليس لكم بد من قبولها والرضوخ إليها إلى أن يبدل الله الأوقات بخير».
يتبع

إعداد: محسن بن أحمد
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رمضان الشروق
أبطـــــــــال من الذاكــــرة .. علــي بن غذاهــــم بـــــاي الشعب (4)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

نواصل مع رسالة القائم مقام كامبنون العائد لإدارة المدرسة الحربية بباردو بعد غياب تواصل 8 سنوات.
«ومن جهة أخرى فإن الأعرابي كان تابعا فيما مضى إداريا إلى العامل، وعدليا إلى القاضي، وكان له حق الالتجاء في آخر الأمر إلى الباي، وكان ـ حسب عبارة تصويرية فريدة ـ غير مأكول إلاّ من جانب رجلين فقط. أما اليوم وقد انتقلت معظم خصائص نظر العامل والقاضي إلى المحاكم فقد أصبح مأكولا من طرف سائر أعضاء تلكم المحاكم.
ولقد كان يقابل بالخضوع والامتثال أحكام العدالة المحلية لأن إجراءاتها كانت سريعة ولم يكن يضطرّ لتعقيبها لدى الباي إلا في الحالات الاستثنائية التي تكتسي شيئا من الخطورة».
أما اليوم ـ والكلام للقائم مقام كامبنون في رسالته ـ «أما اليوم فإن الساكن بقباس ـ التي هي على بعد ثمانين فرسخا من تونس إذا شاء أن يعقّب حكما أصدرته ضدّه محكمة الجهة التي ينتسب إليها. كان لزاما عليه أن يذهب لتونس، وبعد أن يتكبد في ترحاله النفقات الطائلة يجد نفسه محروما من حق كان يتمتع به. ونعني به عرض ما تعرض له من ظلم على مسامع الباي مباشرة، وليس له في هذه الحال إلا انتظار ما عسى أن تصدره في شأن قضيته لجنة أخرى منبثقة عن المجلس الأكبر ومشركية من نفس أولئك المماليك العامة، فهي التي تثبت ما تشاء وتمحو ما تشاء من الأحكام، وعملها في هذا الشأن شبيه بعمل محاكم النقض والإبرام».
وخلُص القائم مقام كامبنون، في هذه الرسالة الشهيرة.
«أن كل شيء قد تغيّر نعته في عادات ذلك الشعب العربي الذي ألف الاستقرار، وهذا ما يفسّر كون بذور الغضب لم تلبث أن أثمرت ذلك الاضطراب، فمن ذلك أن وفدا من سكان العاصمة التونسية يضم زهاء ألف ومائتي شخص قصد منذ بضعة أشهر قصر باردو حاملا رايات الأولياء الصالحين الذين هم مناط التبرك والتبجيل من طرف الشعب، وطلبوا من الباي أن يذهب عنهم المستحدثات من البدع ويأذن بتحجير تصدير الحبوب. فما كان من الباي إلا أن أعرض عن طلبهم وأصدر أمره بزجّ قادة الحركة في السجون.
ولو استجاب لطلبهم لحدثت ـ بدون شك ـ اضطرابات خطيرة تكون أول ضحاياها الأحياء الأوروبية بالعاصمة، ولم يفت المماليك جريا على سياسة المراوغة التي هي ديدنهم أن يزرعوا في أذهان الأهالي بأن الإصلاحات التي لم تحرز على رضاهم وأثارت احتجاجهم ليست من صنع أولئك المماليك بل هي من تدبيرات النصارى، وأن قناصلهم هم الذين فرضوها علينا غصبا عنا قائلين لهم «إن ليس لكم بد من قبولها والرضوخ إليها إلى أن يبدل الله الأوقات بخير».
يتبع

إعداد: محسن بن أحمد
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