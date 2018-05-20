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يوم الأحد 20 ماي 2018
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أيام زمان.. شخصية «شناب» رمز الطرافة والتلقائية
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رمضان الشروق
أيام زمان.. شخصية «شناب» رمز الطرافة والتلقائية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

«شناب» هذه السلسلة الاذاعية المشهورة استنبطها الكاتب الاذاعي صلاح الدين البلهوان وهي شخصية لا تستقر في عمل تحصل عليه. وقد جسدها بحرفية وإتقان الممثل الراحل عز الدين بريكة من خلال تجسيد .شخصية طريفة تلقائية في تصرفاتها إلى حدّ الغباء أعطاها الراحل عز الدين بريكة من مهجته الكثير لترسخ في الذاكرة حتى اليوم. 
وعندما  بثت الإذاعة الوطنية السلسلة المذكورة لأول مرة سنة 1973 نالت نجاحا منقطع النظير فقد أعجب جمهور المستمعين بتلك الشخصية الطريفة والمذبذبة والخشنة واللينة في الوقت نفسه فقررت إدارة الاذاعة الوطنية انذاك بث جزء ثان، ولما نجح هو أيضا اتفقت مع مؤلفها صلاح الدين البلهوان على مواصلة الكتابة، فتواصل بثها في شهر رمضان إلى سنة  1978 وبلغت عدد حلقات السلسلة (138 حلقة)
وعن سر نجاح السلسلة قال الممثل عزالدين بريكة في الحوار الذي أجرته معه مجلة « الإذاعة والتلفزة » سنة 1989 : «لقد اقترح المختار حشيشة  رئيس مصلحة التمثيل وقتها على المخرج حمودة معالي ثلاثة أسماء وهم : محمد بن علي والحطاب الذيب وانا شخصيا لتقمص دور « شناب » فنجحت أنا في الاختبار أمام لجنة الاستماع، لأني أعطيت الدور ما يستحقه من طابع خاص، بالإضافة إلى الموهبة التي منحني إياها الله سبحانه وتعالى، كما نجح  » شناب » لأنه شخصية مذبذبة عاشت وسط مجتمعنا ونقل بأمانة ما يعيشه من متناقضات، شخصية في خارجها قوة وفي داخلها لين وطيبة ويظهر ذلك من خلال مواقفه الإنسانية وخاصة طاعته لوالدته   «عروسية الغالية».

عزالدين بريكة الممثل الموهوب

المرحوم عزالدين بريكة مولود (1932 ـ1995)، ولدت موهبته من خلال دخوله لميدان التمثيل في سنة مبكرة وبالتحديد في  المسرح المدرسي، حيث تقمص دور «هارون الرشيد» في المسرحية التي حملت العنوان نفسه، من تأليف وإخراج معلمه ومشجعه الأول الهادي القمرتي، وقد تنبأ له منذ البداية بمستقبل زاهر في عالم التمثيل . كما أتيحت للممثل الشاب عزالدين بريكة فرصة ثانية عندما انتدبه المنتج الإذاعي محي الدين مراد للعمل في برنامجه «عصفور سطح » الذي كان يبث في الخمسينات على موجات الإذاعة التونسية، ولما اقتنع بموهبته اقترح على المخرج حمودة معالي مؤسس الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية إلحاقه بعناصر الفرقة، فنجح في الاختبار وافتك مكانه امام كبار الممثلين على غرار حسن الخلصي ومحمد بن علي والحطاب الذيب ومحمد الهادي وعمر خلفت وغيرهم.

اعداد الهادي الجويني
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رمضان الشروق
أيام زمان.. شخصية «شناب» رمز الطرافة والتلقائية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

«شناب» هذه السلسلة الاذاعية المشهورة استنبطها الكاتب الاذاعي صلاح الدين البلهوان وهي شخصية لا تستقر في عمل تحصل عليه. وقد جسدها بحرفية وإتقان الممثل الراحل عز الدين بريكة من خلال تجسيد .شخصية طريفة تلقائية في تصرفاتها إلى حدّ الغباء أعطاها الراحل عز الدين بريكة من مهجته الكثير لترسخ في الذاكرة حتى اليوم. 
وعندما  بثت الإذاعة الوطنية السلسلة المذكورة لأول مرة سنة 1973 نالت نجاحا منقطع النظير فقد أعجب جمهور المستمعين بتلك الشخصية الطريفة والمذبذبة والخشنة واللينة في الوقت نفسه فقررت إدارة الاذاعة الوطنية انذاك بث جزء ثان، ولما نجح هو أيضا اتفقت مع مؤلفها صلاح الدين البلهوان على مواصلة الكتابة، فتواصل بثها في شهر رمضان إلى سنة  1978 وبلغت عدد حلقات السلسلة (138 حلقة)
وعن سر نجاح السلسلة قال الممثل عزالدين بريكة في الحوار الذي أجرته معه مجلة « الإذاعة والتلفزة » سنة 1989 : «لقد اقترح المختار حشيشة  رئيس مصلحة التمثيل وقتها على المخرج حمودة معالي ثلاثة أسماء وهم : محمد بن علي والحطاب الذيب وانا شخصيا لتقمص دور « شناب » فنجحت أنا في الاختبار أمام لجنة الاستماع، لأني أعطيت الدور ما يستحقه من طابع خاص، بالإضافة إلى الموهبة التي منحني إياها الله سبحانه وتعالى، كما نجح  » شناب » لأنه شخصية مذبذبة عاشت وسط مجتمعنا ونقل بأمانة ما يعيشه من متناقضات، شخصية في خارجها قوة وفي داخلها لين وطيبة ويظهر ذلك من خلال مواقفه الإنسانية وخاصة طاعته لوالدته   «عروسية الغالية».

عزالدين بريكة الممثل الموهوب

المرحوم عزالدين بريكة مولود (1932 ـ1995)، ولدت موهبته من خلال دخوله لميدان التمثيل في سنة مبكرة وبالتحديد في  المسرح المدرسي، حيث تقمص دور «هارون الرشيد» في المسرحية التي حملت العنوان نفسه، من تأليف وإخراج معلمه ومشجعه الأول الهادي القمرتي، وقد تنبأ له منذ البداية بمستقبل زاهر في عالم التمثيل . كما أتيحت للممثل الشاب عزالدين بريكة فرصة ثانية عندما انتدبه المنتج الإذاعي محي الدين مراد للعمل في برنامجه «عصفور سطح » الذي كان يبث في الخمسينات على موجات الإذاعة التونسية، ولما اقتنع بموهبته اقترح على المخرج حمودة معالي مؤسس الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية إلحاقه بعناصر الفرقة، فنجح في الاختبار وافتك مكانه امام كبار الممثلين على غرار حسن الخلصي ومحمد بن علي والحطاب الذيب ومحمد الهادي وعمر خلفت وغيرهم.

اعداد الهادي الجويني
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