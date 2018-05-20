أيام زمان.. شخصية «شناب» رمز الطرافة والتلقائية

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«شناب» هذه السلسلة الاذاعية المشهورة استنبطها الكاتب الاذاعي صلاح الدين البلهوان وهي شخصية لا تستقر في عمل تحصل عليه. وقد جسدها بحرفية وإتقان الممثل الراحل عز الدين بريكة من خلال تجسيد .شخصية طريفة تلقائية في تصرفاتها إلى حدّ الغباء أعطاها الراحل عز الدين بريكة من مهجته الكثير لترسخ في الذاكرة حتى اليوم.
وعندما بثت الإذاعة الوطنية السلسلة المذكورة لأول مرة سنة 1973 نالت نجاحا منقطع النظير فقد أعجب جمهور المستمعين بتلك الشخصية الطريفة والمذبذبة والخشنة واللينة في الوقت نفسه فقررت إدارة الاذاعة الوطنية انذاك بث جزء ثان، ولما نجح هو أيضا اتفقت مع مؤلفها صلاح الدين البلهوان على مواصلة الكتابة، فتواصل بثها في شهر رمضان إلى سنة 1978 وبلغت عدد حلقات السلسلة (138 حلقة)
وعن سر نجاح السلسلة قال الممثل عزالدين بريكة في الحوار الذي أجرته معه مجلة « الإذاعة والتلفزة » سنة 1989 : «لقد اقترح المختار حشيشة رئيس مصلحة التمثيل وقتها على المخرج حمودة معالي ثلاثة أسماء وهم : محمد بن علي والحطاب الذيب وانا شخصيا لتقمص دور « شناب » فنجحت أنا في الاختبار أمام لجنة الاستماع، لأني أعطيت الدور ما يستحقه من طابع خاص، بالإضافة إلى الموهبة التي منحني إياها الله سبحانه وتعالى، كما نجح » شناب » لأنه شخصية مذبذبة عاشت وسط مجتمعنا ونقل بأمانة ما يعيشه من متناقضات، شخصية في خارجها قوة وفي داخلها لين وطيبة ويظهر ذلك من خلال مواقفه الإنسانية وخاصة طاعته لوالدته «عروسية الغالية».
عزالدين بريكة الممثل الموهوب
المرحوم عزالدين بريكة مولود (1932 ـ1995)، ولدت موهبته من خلال دخوله لميدان التمثيل في سنة مبكرة وبالتحديد في المسرح المدرسي، حيث تقمص دور «هارون الرشيد» في المسرحية التي حملت العنوان نفسه، من تأليف وإخراج معلمه ومشجعه الأول الهادي القمرتي، وقد تنبأ له منذ البداية بمستقبل زاهر في عالم التمثيل . كما أتيحت للممثل الشاب عزالدين بريكة فرصة ثانية عندما انتدبه المنتج الإذاعي محي الدين مراد للعمل في برنامجه «عصفور سطح » الذي كان يبث في الخمسينات على موجات الإذاعة التونسية، ولما اقتنع بموهبته اقترح على المخرج حمودة معالي مؤسس الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية إلحاقه بعناصر الفرقة، فنجح في الاختبار وافتك مكانه امام كبار الممثلين على غرار حسن الخلصي ومحمد بن علي والحطاب الذيب ومحمد الهادي وعمر خلفت وغيرهم.
«شناب» هذه السلسلة الاذاعية المشهورة استنبطها الكاتب الاذاعي صلاح الدين البلهوان وهي شخصية لا تستقر في عمل تحصل عليه. وقد جسدها بحرفية وإتقان الممثل الراحل عز الدين بريكة من خلال تجسيد .شخصية طريفة تلقائية في تصرفاتها إلى حدّ الغباء أعطاها الراحل عز الدين بريكة من مهجته الكثير لترسخ في الذاكرة حتى اليوم.
وعندما بثت الإذاعة الوطنية السلسلة المذكورة لأول مرة سنة 1973 نالت نجاحا منقطع النظير فقد أعجب جمهور المستمعين بتلك الشخصية الطريفة والمذبذبة والخشنة واللينة في الوقت نفسه فقررت إدارة الاذاعة الوطنية انذاك بث جزء ثان، ولما نجح هو أيضا اتفقت مع مؤلفها صلاح الدين البلهوان على مواصلة الكتابة، فتواصل بثها في شهر رمضان إلى سنة 1978 وبلغت عدد حلقات السلسلة (138 حلقة)
وعن سر نجاح السلسلة قال الممثل عزالدين بريكة في الحوار الذي أجرته معه مجلة « الإذاعة والتلفزة » سنة 1989 : «لقد اقترح المختار حشيشة رئيس مصلحة التمثيل وقتها على المخرج حمودة معالي ثلاثة أسماء وهم : محمد بن علي والحطاب الذيب وانا شخصيا لتقمص دور « شناب » فنجحت أنا في الاختبار أمام لجنة الاستماع، لأني أعطيت الدور ما يستحقه من طابع خاص، بالإضافة إلى الموهبة التي منحني إياها الله سبحانه وتعالى، كما نجح » شناب » لأنه شخصية مذبذبة عاشت وسط مجتمعنا ونقل بأمانة ما يعيشه من متناقضات، شخصية في خارجها قوة وفي داخلها لين وطيبة ويظهر ذلك من خلال مواقفه الإنسانية وخاصة طاعته لوالدته «عروسية الغالية».
عزالدين بريكة الممثل الموهوب
المرحوم عزالدين بريكة مولود (1932 ـ1995)، ولدت موهبته من خلال دخوله لميدان التمثيل في سنة مبكرة وبالتحديد في المسرح المدرسي، حيث تقمص دور «هارون الرشيد» في المسرحية التي حملت العنوان نفسه، من تأليف وإخراج معلمه ومشجعه الأول الهادي القمرتي، وقد تنبأ له منذ البداية بمستقبل زاهر في عالم التمثيل . كما أتيحت للممثل الشاب عزالدين بريكة فرصة ثانية عندما انتدبه المنتج الإذاعي محي الدين مراد للعمل في برنامجه «عصفور سطح » الذي كان يبث في الخمسينات على موجات الإذاعة التونسية، ولما اقتنع بموهبته اقترح على المخرج حمودة معالي مؤسس الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية إلحاقه بعناصر الفرقة، فنجح في الاختبار وافتك مكانه امام كبار الممثلين على غرار حسن الخلصي ومحمد بن علي والحطاب الذيب ومحمد الهادي وعمر خلفت وغيرهم.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018