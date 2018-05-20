الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 20 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
حراس المدينة.. أحمد فهري الأنصاري.. حكايات لا تنتهي مع الكرامات
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب... سفيان طوبال: "منذ تعيين السالمي تونس كاملة تعرف شكون باش... حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي جريدة الشروق ليوم الأحد 20 ماي 2018
رمضان الشروق
حراس المدينة.. أحمد فهري الأنصاري.. حكايات لا تنتهي مع الكرامات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

مكتب نابل «الشروق»:
هو الشيخ أحمد الفهري بن محمد بن الفضل بن عتبة بن سهل بن إسحاق الأنصاري القبي الخزرجي النجاري بن قصي بن وهب جدّ النبي صلى الله عليه وسلم.
ولد بالساقية الحمراء بجنوب المغرب الأقصى في بداية القرن الرابع للهجرة وكان منذ صغره رجلا صالحا يقرأ القرآن ويهتم بأمور الدين واخذ العلم وحفظ القرآن وتضلع في أمور الفقه والسنة على يد معلمه الشيخ أحمد بن أبي داود إلى أن بلغ السابعة والعشرون من عمره حيث طلب التزوج فأمره معلمه بالخروج إلى المغرب الأوسط حيث قصد مدينة فاس وبها التقى بالأمير إدريس الأصغر الذي أحسن معاملته ثم بعد ذلك اتخذ من ياقوت العرش وهو رجل من أولياء الله الصالحين وكان له خير أنيس في رحلته إلى مدينة وهران التي قضى بها ثلاث سنوات ثم تحول فيما بعد إلى الجزائر ومنها إلى القيروان حيث عاش بها فترة واصل فيها أخذ المعرفة وعلوم الدين وفقه السنة وتعاليم اللغة صحبة رفيقه عبد الله بن أبي زيد القيرواني.
كراماتــــه
ظهرت كرامات الشيخ منذ صغره ومن أهمها عندما كان يتعبّد في جبل الزاوية إذ أقبل عليه رجل وقال له اذهب من هذا المكان إلى ضريح سعود واحرس البحر من القبلة وسعود يحرسه من الجوف وسعود عرف بالكرامات كذلك ودفن في مكان قريب من شاطئ البحر فقال له من أنت، قال رجل من أولياء الصالحين فقال له أنا أعرف أولياء الله أغواثا وأقطابا وأبدانا وأوتادا، فقال له أنا عبد القادر الجيلاني ونأتي بعدك بزمن طويل فنظر إلى اللوح المحفوظ فرأى فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله وأسماء الصحابة المبشرين بالجنة ومعهم إسحاق أحدهما أبو زيد البصطامي والآخر عبد القادر الجيلاني ثم أبصر نورا ودرّة بيضاء فقال ربّي ماذا أرى فسمع مناديا ينادي يا أحمد، فأما النور فهو أبو الحسن الشاذلي وأما الدرّة فهي رابعة العدوية فقال الشيخ أحمد الفهري «ربي اجعلني مثلهما» فسمع مناديا ينادي يا أحمد لك مزية من زارك لا يكون شقيا (روى هذه الكرامة قاسم الجليزي عن سيدي أحمد بن عروس عن سيدي أحمد الرفاعي عن سيدي احمد المدّاي ).

الضريح والزاوية

يبرز التعلق الكبير لأهل مدينة دار شعبان الفهري بالولي الصالح سيدي أحمد الفهري الأنصاري من خلال الزيارات المختلفة التي يقومون بها على الزاوية على مدار السنة مثلهم مثل أغلب أهالي المناطق الأخرى من البلاد، وتتمثل هذه الزيارات في زيارة العريس ليلة دخلته من خلال الاغتسال بماء بئر الزاوية ثم يرتدي بعد ذلك ثياب العرس. ونجد كذلك زيارة الطفل المختون حيث يتم إعداد الكسكسي باللحم كما أنه يقع ختان بعض ابناء الفقراء والمحتاجين على حساب الزاوية.

بسّام الشّعباني
تقرؤون أيضا
مدرسة رمضان .. سبع نصائح للتغلب على الغضب
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
يحتاج المسلم منهجية متكاملة للتغلب على الغضب تتركب من عدة عناصر لا بد من توفرها حتى ينجح كبح الغضب ويؤاي...
المزيد >>
من مقاصد الصيام .. التوبــــــــــــــة
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
التوبة إلى الله من جميع الذنوب واجبة على كل مكلف كل لحظة كما يدل عليه قوله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ...
المزيد >>
في السيرة النبوية .. قصة نزول الوحي
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
كان محمد صلى الله عليه وسلم يكثر من الذهاب إلى غار حراء،
المزيد >>
معارضـــــــــات في المدائح النبوية
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
على امتداد شهر رمضان الكريم تنشر جريدة الشروق معارضات في المدائح النبوية، التي كانت على منوال بانت سعاد،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
رمضان الشروق
حراس المدينة.. أحمد فهري الأنصاري.. حكايات لا تنتهي مع الكرامات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

مكتب نابل «الشروق»:
هو الشيخ أحمد الفهري بن محمد بن الفضل بن عتبة بن سهل بن إسحاق الأنصاري القبي الخزرجي النجاري بن قصي بن وهب جدّ النبي صلى الله عليه وسلم.
ولد بالساقية الحمراء بجنوب المغرب الأقصى في بداية القرن الرابع للهجرة وكان منذ صغره رجلا صالحا يقرأ القرآن ويهتم بأمور الدين واخذ العلم وحفظ القرآن وتضلع في أمور الفقه والسنة على يد معلمه الشيخ أحمد بن أبي داود إلى أن بلغ السابعة والعشرون من عمره حيث طلب التزوج فأمره معلمه بالخروج إلى المغرب الأوسط حيث قصد مدينة فاس وبها التقى بالأمير إدريس الأصغر الذي أحسن معاملته ثم بعد ذلك اتخذ من ياقوت العرش وهو رجل من أولياء الله الصالحين وكان له خير أنيس في رحلته إلى مدينة وهران التي قضى بها ثلاث سنوات ثم تحول فيما بعد إلى الجزائر ومنها إلى القيروان حيث عاش بها فترة واصل فيها أخذ المعرفة وعلوم الدين وفقه السنة وتعاليم اللغة صحبة رفيقه عبد الله بن أبي زيد القيرواني.
كراماتــــه
ظهرت كرامات الشيخ منذ صغره ومن أهمها عندما كان يتعبّد في جبل الزاوية إذ أقبل عليه رجل وقال له اذهب من هذا المكان إلى ضريح سعود واحرس البحر من القبلة وسعود يحرسه من الجوف وسعود عرف بالكرامات كذلك ودفن في مكان قريب من شاطئ البحر فقال له من أنت، قال رجل من أولياء الصالحين فقال له أنا أعرف أولياء الله أغواثا وأقطابا وأبدانا وأوتادا، فقال له أنا عبد القادر الجيلاني ونأتي بعدك بزمن طويل فنظر إلى اللوح المحفوظ فرأى فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله وأسماء الصحابة المبشرين بالجنة ومعهم إسحاق أحدهما أبو زيد البصطامي والآخر عبد القادر الجيلاني ثم أبصر نورا ودرّة بيضاء فقال ربّي ماذا أرى فسمع مناديا ينادي يا أحمد، فأما النور فهو أبو الحسن الشاذلي وأما الدرّة فهي رابعة العدوية فقال الشيخ أحمد الفهري «ربي اجعلني مثلهما» فسمع مناديا ينادي يا أحمد لك مزية من زارك لا يكون شقيا (روى هذه الكرامة قاسم الجليزي عن سيدي أحمد بن عروس عن سيدي أحمد الرفاعي عن سيدي احمد المدّاي ).

الضريح والزاوية

يبرز التعلق الكبير لأهل مدينة دار شعبان الفهري بالولي الصالح سيدي أحمد الفهري الأنصاري من خلال الزيارات المختلفة التي يقومون بها على الزاوية على مدار السنة مثلهم مثل أغلب أهالي المناطق الأخرى من البلاد، وتتمثل هذه الزيارات في زيارة العريس ليلة دخلته من خلال الاغتسال بماء بئر الزاوية ثم يرتدي بعد ذلك ثياب العرس. ونجد كذلك زيارة الطفل المختون حيث يتم إعداد الكسكسي باللحم كما أنه يقع ختان بعض ابناء الفقراء والمحتاجين على حساب الزاوية.

بسّام الشّعباني
تقرؤون أيضا
مدرسة رمضان .. سبع نصائح للتغلب على الغضب
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
يحتاج المسلم منهجية متكاملة للتغلب على الغضب تتركب من عدة عناصر لا بد من توفرها حتى ينجح كبح الغضب ويؤاي...
المزيد >>
من مقاصد الصيام .. التوبــــــــــــــة
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
التوبة إلى الله من جميع الذنوب واجبة على كل مكلف كل لحظة كما يدل عليه قوله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ...
المزيد >>
في السيرة النبوية .. قصة نزول الوحي
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
كان محمد صلى الله عليه وسلم يكثر من الذهاب إلى غار حراء،
المزيد >>
معارضـــــــــات في المدائح النبوية
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
على امتداد شهر رمضان الكريم تنشر جريدة الشروق معارضات في المدائح النبوية، التي كانت على منوال بانت سعاد،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب... سفيان طوبال: "منذ تعيين السالمي تونس كاملة تعرف شكون باش... حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي جريدة الشروق ليوم الأحد 20 ماي 2018
﻿