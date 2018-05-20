حراس المدينة.. أحمد فهري الأنصاري.. حكايات لا تنتهي مع الكرامات

مكتب نابل «الشروق»:

هو الشيخ أحمد الفهري بن محمد بن الفضل بن عتبة بن سهل بن إسحاق الأنصاري القبي الخزرجي النجاري بن قصي بن وهب جدّ النبي صلى الله عليه وسلم.

ولد بالساقية الحمراء بجنوب المغرب الأقصى في بداية القرن الرابع للهجرة وكان منذ صغره رجلا صالحا يقرأ القرآن ويهتم بأمور الدين واخذ العلم وحفظ القرآن وتضلع في أمور الفقه والسنة على يد معلمه الشيخ أحمد بن أبي داود إلى أن بلغ السابعة والعشرون من عمره حيث طلب التزوج فأمره معلمه بالخروج إلى المغرب الأوسط حيث قصد مدينة فاس وبها التقى بالأمير إدريس الأصغر الذي أحسن معاملته ثم بعد ذلك اتخذ من ياقوت العرش وهو رجل من أولياء الله الصالحين وكان له خير أنيس في رحلته إلى مدينة وهران التي قضى بها ثلاث سنوات ثم تحول فيما بعد إلى الجزائر ومنها إلى القيروان حيث عاش بها فترة واصل فيها أخذ المعرفة وعلوم الدين وفقه السنة وتعاليم اللغة صحبة رفيقه عبد الله بن أبي زيد القيرواني.

كراماتــــه

ظهرت كرامات الشيخ منذ صغره ومن أهمها عندما كان يتعبّد في جبل الزاوية إذ أقبل عليه رجل وقال له اذهب من هذا المكان إلى ضريح سعود واحرس البحر من القبلة وسعود يحرسه من الجوف وسعود عرف بالكرامات كذلك ودفن في مكان قريب من شاطئ البحر فقال له من أنت، قال رجل من أولياء الصالحين فقال له أنا أعرف أولياء الله أغواثا وأقطابا وأبدانا وأوتادا، فقال له أنا عبد القادر الجيلاني ونأتي بعدك بزمن طويل فنظر إلى اللوح المحفوظ فرأى فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله وأسماء الصحابة المبشرين بالجنة ومعهم إسحاق أحدهما أبو زيد البصطامي والآخر عبد القادر الجيلاني ثم أبصر نورا ودرّة بيضاء فقال ربّي ماذا أرى فسمع مناديا ينادي يا أحمد، فأما النور فهو أبو الحسن الشاذلي وأما الدرّة فهي رابعة العدوية فقال الشيخ أحمد الفهري «ربي اجعلني مثلهما» فسمع مناديا ينادي يا أحمد لك مزية من زارك لا يكون شقيا (روى هذه الكرامة قاسم الجليزي عن سيدي أحمد بن عروس عن سيدي أحمد الرفاعي عن سيدي احمد المدّاي ).

الضريح والزاوية

يبرز التعلق الكبير لأهل مدينة دار شعبان الفهري بالولي الصالح سيدي أحمد الفهري الأنصاري من خلال الزيارات المختلفة التي يقومون بها على الزاوية على مدار السنة مثلهم مثل أغلب أهالي المناطق الأخرى من البلاد، وتتمثل هذه الزيارات في زيارة العريس ليلة دخلته من خلال الاغتسال بماء بئر الزاوية ثم يرتدي بعد ذلك ثياب العرس. ونجد كذلك زيارة الطفل المختون حيث يتم إعداد الكسكسي باللحم كما أنه يقع ختان بعض ابناء الفقراء والمحتاجين على حساب الزاوية.

بسّام الشّعباني