حراس المدينة.. أحمد فهري الأنصاري.. حكايات لا تنتهي مع الكرامات

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مكتب نابل «الشروق»:
هو الشيخ أحمد الفهري بن محمد بن الفضل بن عتبة بن سهل بن إسحاق الأنصاري القبي الخزرجي النجاري بن قصي بن وهب جدّ النبي صلى الله عليه وسلم.
ولد بالساقية الحمراء بجنوب المغرب الأقصى في بداية القرن الرابع للهجرة وكان منذ صغره رجلا صالحا يقرأ القرآن ويهتم بأمور الدين واخذ العلم وحفظ القرآن وتضلع في أمور الفقه والسنة على يد معلمه الشيخ أحمد بن أبي داود إلى أن بلغ السابعة والعشرون من عمره حيث طلب التزوج فأمره معلمه بالخروج إلى المغرب الأوسط حيث قصد مدينة فاس وبها التقى بالأمير إدريس الأصغر الذي أحسن معاملته ثم بعد ذلك اتخذ من ياقوت العرش وهو رجل من أولياء الله الصالحين وكان له خير أنيس في رحلته إلى مدينة وهران التي قضى بها ثلاث سنوات ثم تحول فيما بعد إلى الجزائر ومنها إلى القيروان حيث عاش بها فترة واصل فيها أخذ المعرفة وعلوم الدين وفقه السنة وتعاليم اللغة صحبة رفيقه عبد الله بن أبي زيد القيرواني.
كراماتــــه
ظهرت كرامات الشيخ منذ صغره ومن أهمها عندما كان يتعبّد في جبل الزاوية إذ أقبل عليه رجل وقال له اذهب من هذا المكان إلى ضريح سعود واحرس البحر من القبلة وسعود يحرسه من الجوف وسعود عرف بالكرامات كذلك ودفن في مكان قريب من شاطئ البحر فقال له من أنت، قال رجل من أولياء الصالحين فقال له أنا أعرف أولياء الله أغواثا وأقطابا وأبدانا وأوتادا، فقال له أنا عبد القادر الجيلاني ونأتي بعدك بزمن طويل فنظر إلى اللوح المحفوظ فرأى فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله وأسماء الصحابة المبشرين بالجنة ومعهم إسحاق أحدهما أبو زيد البصطامي والآخر عبد القادر الجيلاني ثم أبصر نورا ودرّة بيضاء فقال ربّي ماذا أرى فسمع مناديا ينادي يا أحمد، فأما النور فهو أبو الحسن الشاذلي وأما الدرّة فهي رابعة العدوية فقال الشيخ أحمد الفهري «ربي اجعلني مثلهما» فسمع مناديا ينادي يا أحمد لك مزية من زارك لا يكون شقيا (روى هذه الكرامة قاسم الجليزي عن سيدي أحمد بن عروس عن سيدي أحمد الرفاعي عن سيدي احمد المدّاي ).
الضريح والزاوية
يبرز التعلق الكبير لأهل مدينة دار شعبان الفهري بالولي الصالح سيدي أحمد الفهري الأنصاري من خلال الزيارات المختلفة التي يقومون بها على الزاوية على مدار السنة مثلهم مثل أغلب أهالي المناطق الأخرى من البلاد، وتتمثل هذه الزيارات في زيارة العريس ليلة دخلته من خلال الاغتسال بماء بئر الزاوية ثم يرتدي بعد ذلك ثياب العرس. ونجد كذلك زيارة الطفل المختون حيث يتم إعداد الكسكسي باللحم كما أنه يقع ختان بعض ابناء الفقراء والمحتاجين على حساب الزاوية.
مكتب نابل «الشروق»:
هو الشيخ أحمد الفهري بن محمد بن الفضل بن عتبة بن سهل بن إسحاق الأنصاري القبي الخزرجي النجاري بن قصي بن وهب جدّ النبي صلى الله عليه وسلم.
ولد بالساقية الحمراء بجنوب المغرب الأقصى في بداية القرن الرابع للهجرة وكان منذ صغره رجلا صالحا يقرأ القرآن ويهتم بأمور الدين واخذ العلم وحفظ القرآن وتضلع في أمور الفقه والسنة على يد معلمه الشيخ أحمد بن أبي داود إلى أن بلغ السابعة والعشرون من عمره حيث طلب التزوج فأمره معلمه بالخروج إلى المغرب الأوسط حيث قصد مدينة فاس وبها التقى بالأمير إدريس الأصغر الذي أحسن معاملته ثم بعد ذلك اتخذ من ياقوت العرش وهو رجل من أولياء الله الصالحين وكان له خير أنيس في رحلته إلى مدينة وهران التي قضى بها ثلاث سنوات ثم تحول فيما بعد إلى الجزائر ومنها إلى القيروان حيث عاش بها فترة واصل فيها أخذ المعرفة وعلوم الدين وفقه السنة وتعاليم اللغة صحبة رفيقه عبد الله بن أبي زيد القيرواني.
كراماتــــه
ظهرت كرامات الشيخ منذ صغره ومن أهمها عندما كان يتعبّد في جبل الزاوية إذ أقبل عليه رجل وقال له اذهب من هذا المكان إلى ضريح سعود واحرس البحر من القبلة وسعود يحرسه من الجوف وسعود عرف بالكرامات كذلك ودفن في مكان قريب من شاطئ البحر فقال له من أنت، قال رجل من أولياء الصالحين فقال له أنا أعرف أولياء الله أغواثا وأقطابا وأبدانا وأوتادا، فقال له أنا عبد القادر الجيلاني ونأتي بعدك بزمن طويل فنظر إلى اللوح المحفوظ فرأى فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله وأسماء الصحابة المبشرين بالجنة ومعهم إسحاق أحدهما أبو زيد البصطامي والآخر عبد القادر الجيلاني ثم أبصر نورا ودرّة بيضاء فقال ربّي ماذا أرى فسمع مناديا ينادي يا أحمد، فأما النور فهو أبو الحسن الشاذلي وأما الدرّة فهي رابعة العدوية فقال الشيخ أحمد الفهري «ربي اجعلني مثلهما» فسمع مناديا ينادي يا أحمد لك مزية من زارك لا يكون شقيا (روى هذه الكرامة قاسم الجليزي عن سيدي أحمد بن عروس عن سيدي أحمد الرفاعي عن سيدي احمد المدّاي ).
الضريح والزاوية
يبرز التعلق الكبير لأهل مدينة دار شعبان الفهري بالولي الصالح سيدي أحمد الفهري الأنصاري من خلال الزيارات المختلفة التي يقومون بها على الزاوية على مدار السنة مثلهم مثل أغلب أهالي المناطق الأخرى من البلاد، وتتمثل هذه الزيارات في زيارة العريس ليلة دخلته من خلال الاغتسال بماء بئر الزاوية ثم يرتدي بعد ذلك ثياب العرس. ونجد كذلك زيارة الطفل المختون حيث يتم إعداد الكسكسي باللحم كما أنه يقع ختان بعض ابناء الفقراء والمحتاجين على حساب الزاوية.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018