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يوم الأحد 20 ماي 2018
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من أعلام التنوير والاصلاح.. عبدالجليل الزاوش
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رمضان الشروق
من أعلام التنوير والاصلاح.. عبدالجليل الزاوش
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

بمناسبة شهر رمضان المبارك تفتح جريدة الشروق كما عوّدت قراءها الأوفياء نافذة على الفكر الأصلاحي التنويري في تونس ليكتشف القارىء وخاصة من الشباب التونسي أرث بلادهم الكبير في مجال الأصلاح والتنوير لتعميق صلتهم بتراثهم وأرثهم الأصلاحي.

من الأعلام الذين تحتفظ لهم الذاكرة التونسية بأدوار مفصلية في تاريخ البلاد عبدالجليل الزاوش الذي كان من أوائل الخريجين من جامعة السربون الفرنسية وأوائل التونسيين الذين أمتهنوا المحاماة بعد عودته من باريس سنة 1900 .
وعبدالجليل الزاوش من مواليد مدينة تونس سنة 1873 في عائلة كانت على صلة وثيقة بالقصر الحسيني وتلقى تعليما فرنسيا لم يمكّنه من الاطلاع على الثقافة واللغة العربية بما يكفي درس في معهد سان شارل الفرنسي وفي المعهد الصادقي وسافر الى باريس بعد حصوله على البكالوريا ودرس بين السربون في كلية الأداب وكلية الحقوق والكوليج دي فرانس وهناك تعرف على طلبة من المشرق العربي ومن تركيا وكان مدمنا على مطالعة جريدتي اللواء والاتحاد والترقي التي كانت تصدر في باريس بما مكنه من الإلمام بقضايا المنطقة العربية والإسلامية وكان يتابع جلسات البرلمان الفرنسي وما يقع فيها من نقاش.
عاد الى تونس سنة 1900 بعد حصوله على الإجازة في الحقوق وباشر المحاماة التي تخلٌى عنها بعد فترة سريعة وكان من مؤسسي النادي التونسي وتم تعيينه في 7 فيفري 1907 في مجلس الشورى لتمثيل التونسيين والدفاع عن مصالحهم وكان من مؤسسي جريدة التونسي الناطقة بالفرنسية وكان هدفها إقناع الفرنسيين بعدالة القضية التونسية كما شارك في مؤتمر شمال أفريقيا المنعقد بباريس في 1908 مع ستة من الشبٌان التونسيين وهم البشير صفر وعبدالجليل الزاوش وخيرالله بن مصطفى ومحمد الأصرم ومحمد بن الخوجة والصادق الزمرلي والطاهر الأسود
وحاول الزاوش باعتباره عضوا في المجلس البلدي لمدينة تونس إقناع السلطات الفرنسية بعدم تسجيل مقبرة الزلاج كعقار تابع لبلدية تونس لكنّه فشل في ذلك وكاد يقتل في احداث الزلاج وقد تركت هذه الحادثة في وجدانه ندوبا عميقة .
ومن المناصب التي تولاها عبدالجليل الزاوش والي سوسة خلفا للبشير صفر وشيخ مدينة تونس ووزيرا للقلم والاستشارة وهو المنصب الذي استقبال منه في جانفي 1943 ليتفرغ للكتابة وتوفي فجأة في 4 جانفي 1947 .

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رمضان الشروق
من أعلام التنوير والاصلاح.. عبدالجليل الزاوش
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

بمناسبة شهر رمضان المبارك تفتح جريدة الشروق كما عوّدت قراءها الأوفياء نافذة على الفكر الأصلاحي التنويري في تونس ليكتشف القارىء وخاصة من الشباب التونسي أرث بلادهم الكبير في مجال الأصلاح والتنوير لتعميق صلتهم بتراثهم وأرثهم الأصلاحي.

من الأعلام الذين تحتفظ لهم الذاكرة التونسية بأدوار مفصلية في تاريخ البلاد عبدالجليل الزاوش الذي كان من أوائل الخريجين من جامعة السربون الفرنسية وأوائل التونسيين الذين أمتهنوا المحاماة بعد عودته من باريس سنة 1900 .
وعبدالجليل الزاوش من مواليد مدينة تونس سنة 1873 في عائلة كانت على صلة وثيقة بالقصر الحسيني وتلقى تعليما فرنسيا لم يمكّنه من الاطلاع على الثقافة واللغة العربية بما يكفي درس في معهد سان شارل الفرنسي وفي المعهد الصادقي وسافر الى باريس بعد حصوله على البكالوريا ودرس بين السربون في كلية الأداب وكلية الحقوق والكوليج دي فرانس وهناك تعرف على طلبة من المشرق العربي ومن تركيا وكان مدمنا على مطالعة جريدتي اللواء والاتحاد والترقي التي كانت تصدر في باريس بما مكنه من الإلمام بقضايا المنطقة العربية والإسلامية وكان يتابع جلسات البرلمان الفرنسي وما يقع فيها من نقاش.
عاد الى تونس سنة 1900 بعد حصوله على الإجازة في الحقوق وباشر المحاماة التي تخلٌى عنها بعد فترة سريعة وكان من مؤسسي النادي التونسي وتم تعيينه في 7 فيفري 1907 في مجلس الشورى لتمثيل التونسيين والدفاع عن مصالحهم وكان من مؤسسي جريدة التونسي الناطقة بالفرنسية وكان هدفها إقناع الفرنسيين بعدالة القضية التونسية كما شارك في مؤتمر شمال أفريقيا المنعقد بباريس في 1908 مع ستة من الشبٌان التونسيين وهم البشير صفر وعبدالجليل الزاوش وخيرالله بن مصطفى ومحمد الأصرم ومحمد بن الخوجة والصادق الزمرلي والطاهر الأسود
وحاول الزاوش باعتباره عضوا في المجلس البلدي لمدينة تونس إقناع السلطات الفرنسية بعدم تسجيل مقبرة الزلاج كعقار تابع لبلدية تونس لكنّه فشل في ذلك وكاد يقتل في احداث الزلاج وقد تركت هذه الحادثة في وجدانه ندوبا عميقة .
ومن المناصب التي تولاها عبدالجليل الزاوش والي سوسة خلفا للبشير صفر وشيخ مدينة تونس ووزيرا للقلم والاستشارة وهو المنصب الذي استقبال منه في جانفي 1943 ليتفرغ للكتابة وتوفي فجأة في 4 جانفي 1947 .

إعداد نورالدين بالطيب
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