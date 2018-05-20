كبار الحومة.. محمد بن سعد الحرباوي ... الوسائل الحديثة أفسدت نكهة رمضان

السرس (الشروق)

محمد بن سعد الحرباوي من مواليد سنة 1935 بجهة السرس، تحدث عن شهر رمضان زمن الاستعمار وما تعرض له الأهالي من ظلم وقهر ومعاناة عبر اجبارهم على تناول طعام الإفطار والسحور دون إنارة خوفا من المستعمرين . وعلى هذه الحالة فإن أهل القرية كانوا يجتمعون للاستمتاع بالأمثال الشعبية والأذكار النبوية وتاريخ الصحابة والتسامر، بما يخلق لحمة اجتماعية قوية داخل الأسرة وكامل سكان القرية.

و حول رمضان اليوم بدا الحرباوي مستاء من الوسائل الحديثة التي خلقت انفصاما في العائلة، فالأب والأم والأبناء كلهم منشغلون بالعالم الافتراضي بما أفسد نكهة رمضان وجعله يمر مثل بقية الأيام دون أن يحدث تغييرا اجتماعيا ويضاعف من درجة التحابب والتلاحم بين الناس . فبعد أن كانوا يجتمعون على نفس الطعام ويستمعون إلى نفس الأهازيج والأحاديث، أصبحوا يبحرون في عالم بعيد قد يساهم في التفكك الأسري والانحلال الاجتماعي لا غير .





المولدي العباسي