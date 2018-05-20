كبار الحومة.. محمد بن سعد الحرباوي ... الوسائل الحديثة أفسدت نكهة رمضان

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السرس (الشروق)
محمد بن سعد الحرباوي من مواليد سنة 1935 بجهة السرس، تحدث عن شهر رمضان زمن الاستعمار وما تعرض له الأهالي من ظلم وقهر ومعاناة عبر اجبارهم على تناول طعام الإفطار والسحور دون إنارة خوفا من المستعمرين . وعلى هذه الحالة فإن أهل القرية كانوا يجتمعون للاستمتاع بالأمثال الشعبية والأذكار النبوية وتاريخ الصحابة والتسامر، بما يخلق لحمة اجتماعية قوية داخل الأسرة وكامل سكان القرية.
و حول رمضان اليوم بدا الحرباوي مستاء من الوسائل الحديثة التي خلقت انفصاما في العائلة، فالأب والأم والأبناء كلهم منشغلون بالعالم الافتراضي بما أفسد نكهة رمضان وجعله يمر مثل بقية الأيام دون أن يحدث تغييرا اجتماعيا ويضاعف من درجة التحابب والتلاحم بين الناس . فبعد أن كانوا يجتمعون على نفس الطعام ويستمعون إلى نفس الأهازيج والأحاديث، أصبحوا يبحرون في عالم بعيد قد يساهم في التفكك الأسري والانحلال الاجتماعي لا غير .
السرس (الشروق)
محمد بن سعد الحرباوي من مواليد سنة 1935 بجهة السرس، تحدث عن شهر رمضان زمن الاستعمار وما تعرض له الأهالي من ظلم وقهر ومعاناة عبر اجبارهم على تناول طعام الإفطار والسحور دون إنارة خوفا من المستعمرين . وعلى هذه الحالة فإن أهل القرية كانوا يجتمعون للاستمتاع بالأمثال الشعبية والأذكار النبوية وتاريخ الصحابة والتسامر، بما يخلق لحمة اجتماعية قوية داخل الأسرة وكامل سكان القرية.
و حول رمضان اليوم بدا الحرباوي مستاء من الوسائل الحديثة التي خلقت انفصاما في العائلة، فالأب والأم والأبناء كلهم منشغلون بالعالم الافتراضي بما أفسد نكهة رمضان وجعله يمر مثل بقية الأيام دون أن يحدث تغييرا اجتماعيا ويضاعف من درجة التحابب والتلاحم بين الناس . فبعد أن كانوا يجتمعون على نفس الطعام ويستمعون إلى نفس الأهازيج والأحاديث، أصبحوا يبحرون في عالم بعيد قد يساهم في التفكك الأسري والانحلال الاجتماعي لا غير .
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018