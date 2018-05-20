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يوم الأحد 20 ماي 2018
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كبار الحومة.. محمد بن سعد الحرباوي ... الوسائل الحديثة أفسدت نكهة رمضان
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رمضان الشروق
كبار الحومة.. محمد بن سعد الحرباوي ... الوسائل الحديثة أفسدت نكهة رمضان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

السرس (الشروق)
محمد بن سعد الحرباوي من مواليد سنة 1935 بجهة السرس، تحدث عن شهر رمضان زمن الاستعمار وما تعرض له الأهالي من ظلم وقهر ومعاناة عبر اجبارهم على تناول طعام الإفطار والسحور دون إنارة خوفا من المستعمرين . وعلى هذه الحالة فإن أهل القرية كانوا يجتمعون للاستمتاع بالأمثال الشعبية والأذكار النبوية وتاريخ الصحابة والتسامر، بما يخلق لحمة اجتماعية قوية داخل الأسرة وكامل سكان القرية.
و حول رمضان اليوم بدا الحرباوي مستاء من الوسائل الحديثة التي خلقت انفصاما في العائلة، فالأب والأم والأبناء كلهم منشغلون بالعالم الافتراضي بما أفسد نكهة رمضان وجعله يمر مثل بقية الأيام دون أن يحدث تغييرا اجتماعيا ويضاعف من درجة التحابب والتلاحم بين الناس . فبعد أن كانوا يجتمعون على نفس الطعام ويستمعون إلى نفس الأهازيج والأحاديث، أصبحوا يبحرون في عالم بعيد قد يساهم في التفكك الأسري والانحلال الاجتماعي لا غير .

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رمضان الشروق
كبار الحومة.. محمد بن سعد الحرباوي ... الوسائل الحديثة أفسدت نكهة رمضان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

السرس (الشروق)
محمد بن سعد الحرباوي من مواليد سنة 1935 بجهة السرس، تحدث عن شهر رمضان زمن الاستعمار وما تعرض له الأهالي من ظلم وقهر ومعاناة عبر اجبارهم على تناول طعام الإفطار والسحور دون إنارة خوفا من المستعمرين . وعلى هذه الحالة فإن أهل القرية كانوا يجتمعون للاستمتاع بالأمثال الشعبية والأذكار النبوية وتاريخ الصحابة والتسامر، بما يخلق لحمة اجتماعية قوية داخل الأسرة وكامل سكان القرية.
و حول رمضان اليوم بدا الحرباوي مستاء من الوسائل الحديثة التي خلقت انفصاما في العائلة، فالأب والأم والأبناء كلهم منشغلون بالعالم الافتراضي بما أفسد نكهة رمضان وجعله يمر مثل بقية الأيام دون أن يحدث تغييرا اجتماعيا ويضاعف من درجة التحابب والتلاحم بين الناس . فبعد أن كانوا يجتمعون على نفس الطعام ويستمعون إلى نفس الأهازيج والأحاديث، أصبحوا يبحرون في عالم بعيد قد يساهم في التفكك الأسري والانحلال الاجتماعي لا غير .

المولدي العباسي
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من مقاصد الصيام .. التوبــــــــــــــة
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
التوبة إلى الله من جميع الذنوب واجبة على كل مكلف كل لحظة كما يدل عليه قوله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ...
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في السيرة النبوية .. قصة نزول الوحي
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
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معارضـــــــــات في المدائح النبوية
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
على امتداد شهر رمضان الكريم تنشر جريدة الشروق معارضات في المدائح النبوية، التي كانت على منوال بانت سعاد،...
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يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
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