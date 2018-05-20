مدينة و تاريخ .. توزر ..«توزروس» القديمة بوّابة الحضارة والسياحة الفاتنة

تونس – الشروق:

تقع مدينة توزر في الجنوب الغربي للبلاد التونسية وعلى بُعد حواليْ 430 كلم من تونس العاصمة وتُعتبر بوّابة الصحراء التونسية. وهذا الموقع الاستراتيجي والبهاء الطبيعي الذي تتعدّد فيه الخصائص من خلال التزاوج التجانسي لرمال الصحراء الذهبية والهضاب المتعرّجة وغابات النخيل الغناء والمياه الرقراقة الصافية التي يحرسها عن قرب شط الجريد الشهير. إضافة إلى تنوّع مخزون تراثها المادي واللامادي وعاداتها وتقاليدها المتزاحمة مكانا وفنّا إلى جانب كثرة أعلامها ومشاهيرها في مختلف المجالات ممّا جعل منها وجهة عامرة بالسيّاح القادمين من الخارج والداخل على حد السواء للاستمتاع بوفرة مواقعها ومعالمها.

وعُرفت هذه المدينة الفاتنة قديما بتسمية «توزروس» وسمّاها الرومان بمدينة الأحلام - جوهرة الصحراء وباب الجنة وتسميتها الحالية «توزر» تقترن قولا وأسطورة إلى امرأة اسمها توزر. وعلى امتداد تاريخها العصري شهدت المدينة تحولات «حداثية» لتطويع قساوة العوامل الطبيعية والموقع الجغرافي إلى مدينة «صحراوية» جميلة تطوّرت فيها الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتنموية خصوصا بالاعتماد على إرادة «الجريدية» أوّلا وعلى نهضة سياحية تستمدّ قوّتها من الغطاء الجمالي الطبيعي وثراء المخزون التراثي وتعدّد منتوجات الصناعات التقليدية ممّا جعل المدينة وجهة سياحية دائمة ومقصدا لمشاهير العالم في مختلف المجالات الابداعية خصوصا.

ويأتي أحباء توزر الجميلة من أجل الاستمتاع بمفاتن رأس العين وهضابها وزيارة واحاتها وحدائقها المتنوّعة الاختصاصات والحاضنة لكثير من أنواع الحيوانات إلى جانب منطقتها السياحية المتنوّعة الانشطة والتي تعكس التنوّع الاستثماري بالجهة.





عبد الجليل بن جدو