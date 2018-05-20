مدينة و تاريخ .. توزر ..«توزروس» القديمة بوّابة الحضارة والسياحة الفاتنة

-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018
تونس – الشروق:
تقع مدينة توزر في الجنوب الغربي للبلاد التونسية وعلى بُعد حواليْ 430 كلم من تونس العاصمة وتُعتبر بوّابة الصحراء التونسية. وهذا الموقع الاستراتيجي والبهاء الطبيعي الذي تتعدّد فيه الخصائص من خلال التزاوج التجانسي لرمال الصحراء الذهبية والهضاب المتعرّجة وغابات النخيل الغناء والمياه الرقراقة الصافية التي يحرسها عن قرب شط الجريد الشهير. إضافة إلى تنوّع مخزون تراثها المادي واللامادي وعاداتها وتقاليدها المتزاحمة مكانا وفنّا إلى جانب كثرة أعلامها ومشاهيرها في مختلف المجالات ممّا جعل منها وجهة عامرة بالسيّاح القادمين من الخارج والداخل على حد السواء للاستمتاع بوفرة مواقعها ومعالمها.
وعُرفت هذه المدينة الفاتنة قديما بتسمية «توزروس» وسمّاها الرومان بمدينة الأحلام - جوهرة الصحراء وباب الجنة وتسميتها الحالية «توزر» تقترن قولا وأسطورة إلى امرأة اسمها توزر. وعلى امتداد تاريخها العصري شهدت المدينة تحولات «حداثية» لتطويع قساوة العوامل الطبيعية والموقع الجغرافي إلى مدينة «صحراوية» جميلة تطوّرت فيها الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتنموية خصوصا بالاعتماد على إرادة «الجريدية» أوّلا وعلى نهضة سياحية تستمدّ قوّتها من الغطاء الجمالي الطبيعي وثراء المخزون التراثي وتعدّد منتوجات الصناعات التقليدية ممّا جعل المدينة وجهة سياحية دائمة ومقصدا لمشاهير العالم في مختلف المجالات الابداعية خصوصا.
ويأتي أحباء توزر الجميلة من أجل الاستمتاع بمفاتن رأس العين وهضابها وزيارة واحاتها وحدائقها المتنوّعة الاختصاصات والحاضنة لكثير من أنواع الحيوانات إلى جانب منطقتها السياحية المتنوّعة الانشطة والتي تعكس التنوّع الاستثماري بالجهة.
تونس – الشروق:
تقع مدينة توزر في الجنوب الغربي للبلاد التونسية وعلى بُعد حواليْ 430 كلم من تونس العاصمة وتُعتبر بوّابة الصحراء التونسية. وهذا الموقع الاستراتيجي والبهاء الطبيعي الذي تتعدّد فيه الخصائص من خلال التزاوج التجانسي لرمال الصحراء الذهبية والهضاب المتعرّجة وغابات النخيل الغناء والمياه الرقراقة الصافية التي يحرسها عن قرب شط الجريد الشهير. إضافة إلى تنوّع مخزون تراثها المادي واللامادي وعاداتها وتقاليدها المتزاحمة مكانا وفنّا إلى جانب كثرة أعلامها ومشاهيرها في مختلف المجالات ممّا جعل منها وجهة عامرة بالسيّاح القادمين من الخارج والداخل على حد السواء للاستمتاع بوفرة مواقعها ومعالمها.
وعُرفت هذه المدينة الفاتنة قديما بتسمية «توزروس» وسمّاها الرومان بمدينة الأحلام - جوهرة الصحراء وباب الجنة وتسميتها الحالية «توزر» تقترن قولا وأسطورة إلى امرأة اسمها توزر. وعلى امتداد تاريخها العصري شهدت المدينة تحولات «حداثية» لتطويع قساوة العوامل الطبيعية والموقع الجغرافي إلى مدينة «صحراوية» جميلة تطوّرت فيها الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتنموية خصوصا بالاعتماد على إرادة «الجريدية» أوّلا وعلى نهضة سياحية تستمدّ قوّتها من الغطاء الجمالي الطبيعي وثراء المخزون التراثي وتعدّد منتوجات الصناعات التقليدية ممّا جعل المدينة وجهة سياحية دائمة ومقصدا لمشاهير العالم في مختلف المجالات الابداعية خصوصا.
ويأتي أحباء توزر الجميلة من أجل الاستمتاع بمفاتن رأس العين وهضابها وزيارة واحاتها وحدائقها المتنوّعة الاختصاصات والحاضنة لكثير من أنواع الحيوانات إلى جانب منطقتها السياحية المتنوّعة الانشطة والتي تعكس التنوّع الاستثماري بالجهة.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018