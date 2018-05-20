من معاني الصوم ... اجتنـــاب الغش

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يعمد كثير من التجار في شهر رمضان الكريم إلى اتباع طرق التحايل في معاملاتهم مع الناس ويستغلون هذا الشهر المبارك للكسب السريع غير المشروع والربح المادي الحرام عن طريق الغشّ .ويحملهم حبهم للمال والطمع فيه أن يطلبوه بالتعامل المحرم والطرق غير المشروعة، فإن في الحلال كفاية عن الحرام، والمؤمن قد أغناه الله بحلاله عن حرامه وكفاه بفضله عمن سواه والكسب الحلال يبارك الله فيه وإن كان قليلا فينمو ويكون عونا لصاحبه على طاعة الله والمال الحرام يمحق الله بركته وإن كان كثيرا فلا ينتفع به صاحبه وإن بقي في يده، وقد يسلط الله عليه من يتلفه. وقد رغب نبينا صلوات الله وسلامه عليه في اكتساب الحلال، ورهب وحذر من اكتساب الحرام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) (المؤمنون: 51) وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) (البقرة:/ 172) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنّى يستجاب لذلك؟!.وأن مما يتأكد اجتنابه والتحذير منه وإنكاره الغش والخداع في التجارة فقد حرم الإسلام ذلك بكل صوره في بيع وشراء وفي سائر أنواع المعاملات فالمسلم مطالب بالتزام الصدق في كل شؤونه، والنصيحة في الدين أغلى من كل مكسب، كما قال الرسول: (الدين النصيحة) ، وقال عليه الصلاة والسلام: (البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) وقد مرّ رسول الله برجل يبيع طعاما فأعجبه ظاهره، فأدخل يده فيه فرأى بللا فقال: (ما هذا يا صاحب الطعام؟) قال: أصابته السماء يا رسول الله أي المطر فقال الرسول: (فهلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا).فانظر بماذا حكم النبي على من غش في الطعام، والطعام مادة ينتهي أثرها بسرعة، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟!فالإيمان الصحيح الكامل يتطلب الصدق والإخلاص والتقوى والنصح وتجنب الغش والإقلاع عن سلوكيات منافية لتعاليم الدين وتربية النفوس وتزكيتها وتعويدها على الكسب الحلال البعيد عن الغش والخداع. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) النساء/29 .
يعمد كثير من التجار في شهر رمضان الكريم إلى اتباع طرق التحايل في معاملاتهم مع الناس ويستغلون هذا الشهر المبارك للكسب السريع غير المشروع والربح المادي الحرام عن طريق الغشّ .ويحملهم حبهم للمال والطمع فيه أن يطلبوه بالتعامل المحرم والطرق غير المشروعة، فإن في الحلال كفاية عن الحرام، والمؤمن قد أغناه الله بحلاله عن حرامه وكفاه بفضله عمن سواه والكسب الحلال يبارك الله فيه وإن كان قليلا فينمو ويكون عونا لصاحبه على طاعة الله والمال الحرام يمحق الله بركته وإن كان كثيرا فلا ينتفع به صاحبه وإن بقي في يده، وقد يسلط الله عليه من يتلفه. وقد رغب نبينا صلوات الله وسلامه عليه في اكتساب الحلال، ورهب وحذر من اكتساب الحرام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) (المؤمنون: 51) وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) (البقرة:/ 172) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنّى يستجاب لذلك؟!.وأن مما يتأكد اجتنابه والتحذير منه وإنكاره الغش والخداع في التجارة فقد حرم الإسلام ذلك بكل صوره في بيع وشراء وفي سائر أنواع المعاملات فالمسلم مطالب بالتزام الصدق في كل شؤونه، والنصيحة في الدين أغلى من كل مكسب، كما قال الرسول: (الدين النصيحة) ، وقال عليه الصلاة والسلام: (البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) وقد مرّ رسول الله برجل يبيع طعاما فأعجبه ظاهره، فأدخل يده فيه فرأى بللا فقال: (ما هذا يا صاحب الطعام؟) قال: أصابته السماء يا رسول الله أي المطر فقال الرسول: (فهلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا).فانظر بماذا حكم النبي على من غش في الطعام، والطعام مادة ينتهي أثرها بسرعة، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟!فالإيمان الصحيح الكامل يتطلب الصدق والإخلاص والتقوى والنصح وتجنب الغش والإقلاع عن سلوكيات منافية لتعاليم الدين وتربية النفوس وتزكيتها وتعويدها على الكسب الحلال البعيد عن الغش والخداع. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) النساء/29 .
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018