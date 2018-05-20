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يوم الأحد 20 ماي 2018
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من معاني الصوم ... اجتنـــاب الغش
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رمضان الشروق
من معاني الصوم ... اجتنـــاب الغش
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

يعمد كثير من التجار في شهر رمضان الكريم إلى اتباع طرق التحايل في معاملاتهم مع الناس ويستغلون هذا الشهر المبارك للكسب السريع غير المشروع والربح المادي الحرام عن طريق الغشّ .ويحملهم حبهم للمال والطمع فيه أن يطلبوه بالتعامل المحرم والطرق غير المشروعة، فإن في الحلال كفاية عن الحرام، والمؤمن قد أغناه الله بحلاله عن حرامه وكفاه بفضله عمن سواه والكسب الحلال يبارك الله فيه وإن كان قليلا فينمو ويكون عونا لصاحبه على طاعة الله والمال الحرام يمحق الله بركته وإن كان كثيرا فلا ينتفع به صاحبه وإن بقي في يده، وقد يسلط الله عليه من يتلفه. وقد رغب نبينا صلوات الله وسلامه عليه في اكتساب الحلال، ورهب وحذر من اكتساب الحرام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) (المؤمنون: 51) وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) (البقرة:/ 172) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنّى يستجاب لذلك؟!.وأن مما يتأكد اجتنابه والتحذير منه وإنكاره الغش والخداع في التجارة فقد حرم الإسلام ذلك بكل صوره في بيع وشراء وفي سائر أنواع المعاملات فالمسلم مطالب بالتزام الصدق في كل شؤونه، والنصيحة في الدين أغلى من كل مكسب، كما قال الرسول: (الدين النصيحة) ، وقال عليه الصلاة والسلام: (البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) وقد مرّ رسول الله برجل يبيع طعاما فأعجبه ظاهره، فأدخل يده فيه فرأى بللا فقال: (ما هذا يا صاحب الطعام؟) قال: أصابته السماء يا رسول الله أي المطر فقال الرسول: (فهلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا).فانظر بماذا حكم النبي على من غش في الطعام، والطعام مادة ينتهي أثرها بسرعة، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟!فالإيمان الصحيح الكامل يتطلب الصدق والإخلاص والتقوى والنصح وتجنب الغش والإقلاع عن سلوكيات منافية لتعاليم الدين وتربية النفوس وتزكيتها وتعويدها على الكسب الحلال البعيد عن الغش والخداع. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) النساء/29 .

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رمضان الشروق
من معاني الصوم ... اجتنـــاب الغش
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

يعمد كثير من التجار في شهر رمضان الكريم إلى اتباع طرق التحايل في معاملاتهم مع الناس ويستغلون هذا الشهر المبارك للكسب السريع غير المشروع والربح المادي الحرام عن طريق الغشّ .ويحملهم حبهم للمال والطمع فيه أن يطلبوه بالتعامل المحرم والطرق غير المشروعة، فإن في الحلال كفاية عن الحرام، والمؤمن قد أغناه الله بحلاله عن حرامه وكفاه بفضله عمن سواه والكسب الحلال يبارك الله فيه وإن كان قليلا فينمو ويكون عونا لصاحبه على طاعة الله والمال الحرام يمحق الله بركته وإن كان كثيرا فلا ينتفع به صاحبه وإن بقي في يده، وقد يسلط الله عليه من يتلفه. وقد رغب نبينا صلوات الله وسلامه عليه في اكتساب الحلال، ورهب وحذر من اكتساب الحرام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) (المؤمنون: 51) وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) (البقرة:/ 172) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنّى يستجاب لذلك؟!.وأن مما يتأكد اجتنابه والتحذير منه وإنكاره الغش والخداع في التجارة فقد حرم الإسلام ذلك بكل صوره في بيع وشراء وفي سائر أنواع المعاملات فالمسلم مطالب بالتزام الصدق في كل شؤونه، والنصيحة في الدين أغلى من كل مكسب، كما قال الرسول: (الدين النصيحة) ، وقال عليه الصلاة والسلام: (البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) وقد مرّ رسول الله برجل يبيع طعاما فأعجبه ظاهره، فأدخل يده فيه فرأى بللا فقال: (ما هذا يا صاحب الطعام؟) قال: أصابته السماء يا رسول الله أي المطر فقال الرسول: (فهلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا).فانظر بماذا حكم النبي على من غش في الطعام، والطعام مادة ينتهي أثرها بسرعة، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟!فالإيمان الصحيح الكامل يتطلب الصدق والإخلاص والتقوى والنصح وتجنب الغش والإقلاع عن سلوكيات منافية لتعاليم الدين وتربية النفوس وتزكيتها وتعويدها على الكسب الحلال البعيد عن الغش والخداع. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) النساء/29 .

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من مقاصد الصيام .. التوبــــــــــــــة
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
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20 ماي 2018 السّاعة 21:00
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