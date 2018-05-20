فتاوى رمضانية

-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018
أسئلة متنوعة من قراء جريدة «الشروق» الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:
أو على رقم الهاتف الجوال :24411511 a.gharbi47@yahoo.fr
السؤال الاول
اضطررت الى أخذ حقنة في الوريد في نهار رمضان. هل أن ذلك يفسد الصيام أم لا؟
الجواب:
إذا كانت الحقنة التي أخذتها في الوريد في نهار رمضان مغذية أو مقوية فإنها تبطل الصوم سواء كانت في الوريد أو في غيره. أمّا إذا كانت لغير ذلك كأن تكون لتسكين الآلام أو نحو ذلك فإنها لا تفسد صوم الصائم.
السؤال الثاني
هل صحيح أن المضمضة تسقط عن الصائم في نهار رمضان؟
الجواب:
هذا الكلام غير صحيح فالمضمضة سنة من سنن الوضوء سواء في نهار رمضان أو غيره للصائم وغيره لكن يجب على المتوضئ أن يحتاط عند إدخال الماء إلى فمه أو عند الاستنشاق وهو صائم .قال النبي (وأسبغ الوضوء وخلّل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما).
السؤال الثالث
إذا جامع رجل زوجته في ليلة من شهر رمضان.هل عليه أن يتطهر ويغتسل غسل الجنابة أم لا؟
الجواب:
عليه أن يغتسل من الجنابة إذا لم يكن عنده مانع يمنعه من الطهارة من مرض ونحوه للصلاة وليس للصوم لقول الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (المائدة:6) ولقوله:( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) رواه البخاري .كما يجوز له أن يؤخر الطهارة إلى طلوع الفجر فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. رواه مسلم.
السؤال الرابع
إذا أرضعت المرأة صغيرها في شهر رمضان . هل يجوز لها أن تفطر؟وهل تقضي الأيام التي أفطرتها أم تتصدق بدلها بمال؟
الجواب:
يجوز للمرأة المرضعة أن تفطر إذا شقّ عليها الصيام أو إذا خافت على رضيعها من نقص في الحليب فإنه في هذا الحال يجوز لها أن تفطر وأن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها ولا يجوز لها تعويضها بإخراج صدقات .
السؤال الخامس
هل تتجدد نية الصيام إذا انقطع الصائم عن الصوم بسبب مرض ألمّ به ثم شفي منه ؟
الجواب:
لا عبادة بدون نية القيام بها والصوم عبادة كبقية العبادات الأخرى كالصلاة والزكاة والحج يحتاج إلى نية ومن قطع صيامه بسبب عذر شرعي كالمرض مثلا فعليه أن يجدد النية عند استئناف الصيام.
أسئلة متنوعة من قراء جريدة «الشروق» الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:
أو على رقم الهاتف الجوال :24411511 a.gharbi47@yahoo.fr
السؤال الاول
اضطررت الى أخذ حقنة في الوريد في نهار رمضان. هل أن ذلك يفسد الصيام أم لا؟
الجواب:
إذا كانت الحقنة التي أخذتها في الوريد في نهار رمضان مغذية أو مقوية فإنها تبطل الصوم سواء كانت في الوريد أو في غيره. أمّا إذا كانت لغير ذلك كأن تكون لتسكين الآلام أو نحو ذلك فإنها لا تفسد صوم الصائم.
السؤال الثاني
هل صحيح أن المضمضة تسقط عن الصائم في نهار رمضان؟
الجواب:
هذا الكلام غير صحيح فالمضمضة سنة من سنن الوضوء سواء في نهار رمضان أو غيره للصائم وغيره لكن يجب على المتوضئ أن يحتاط عند إدخال الماء إلى فمه أو عند الاستنشاق وهو صائم .قال النبي (وأسبغ الوضوء وخلّل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما).
السؤال الثالث
إذا جامع رجل زوجته في ليلة من شهر رمضان.هل عليه أن يتطهر ويغتسل غسل الجنابة أم لا؟
الجواب:
عليه أن يغتسل من الجنابة إذا لم يكن عنده مانع يمنعه من الطهارة من مرض ونحوه للصلاة وليس للصوم لقول الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (المائدة:6) ولقوله:( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) رواه البخاري .كما يجوز له أن يؤخر الطهارة إلى طلوع الفجر فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. رواه مسلم.
السؤال الرابع
إذا أرضعت المرأة صغيرها في شهر رمضان . هل يجوز لها أن تفطر؟وهل تقضي الأيام التي أفطرتها أم تتصدق بدلها بمال؟
الجواب:
يجوز للمرأة المرضعة أن تفطر إذا شقّ عليها الصيام أو إذا خافت على رضيعها من نقص في الحليب فإنه في هذا الحال يجوز لها أن تفطر وأن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها ولا يجوز لها تعويضها بإخراج صدقات .
السؤال الخامس
هل تتجدد نية الصيام إذا انقطع الصائم عن الصوم بسبب مرض ألمّ به ثم شفي منه ؟
الجواب:
لا عبادة بدون نية القيام بها والصوم عبادة كبقية العبادات الأخرى كالصلاة والزكاة والحج يحتاج إلى نية ومن قطع صيامه بسبب عذر شرعي كالمرض مثلا فعليه أن يجدد النية عند استئناف الصيام.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018