فتاوى رمضانية

أسئلة متنوعة من قراء جريدة «الشروق» الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:

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السؤال الاول

اضطررت الى أخذ حقنة في الوريد في نهار رمضان. هل أن ذلك يفسد الصيام أم لا؟

الجواب:

إذا كانت الحقنة التي أخذتها في الوريد في نهار رمضان مغذية أو مقوية فإنها تبطل الصوم سواء كانت في الوريد أو في غيره. أمّا إذا كانت لغير ذلك كأن تكون لتسكين الآلام أو نحو ذلك فإنها لا تفسد صوم الصائم.

السؤال الثاني

هل صحيح أن المضمضة تسقط عن الصائم في نهار رمضان؟

الجواب:

هذا الكلام غير صحيح فالمضمضة سنة من سنن الوضوء سواء في نهار رمضان أو غيره للصائم وغيره لكن يجب على المتوضئ أن يحتاط عند إدخال الماء إلى فمه أو عند الاستنشاق وهو صائم .قال النبي (وأسبغ الوضوء وخلّل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما).

السؤال الثالث

إذا جامع رجل زوجته في ليلة من شهر رمضان.هل عليه أن يتطهر ويغتسل غسل الجنابة أم لا؟

الجواب:

عليه أن يغتسل من الجنابة إذا لم يكن عنده مانع يمنعه من الطهارة من مرض ونحوه للصلاة وليس للصوم لقول الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (المائدة:6) ولقوله:( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) رواه البخاري .كما يجوز له أن يؤخر الطهارة إلى طلوع الفجر فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. رواه مسلم.

السؤال الرابع

إذا أرضعت المرأة صغيرها في شهر رمضان . هل يجوز لها أن تفطر؟وهل تقضي الأيام التي أفطرتها أم تتصدق بدلها بمال؟

الجواب:

يجوز للمرأة المرضعة أن تفطر إذا شقّ عليها الصيام أو إذا خافت على رضيعها من نقص في الحليب فإنه في هذا الحال يجوز لها أن تفطر وأن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها ولا يجوز لها تعويضها بإخراج صدقات .

السؤال الخامس

هل تتجدد نية الصيام إذا انقطع الصائم عن الصوم بسبب مرض ألمّ به ثم شفي منه ؟

الجواب:

لا عبادة بدون نية القيام بها والصوم عبادة كبقية العبادات الأخرى كالصلاة والزكاة والحج يحتاج إلى نية ومن قطع صيامه بسبب عذر شرعي كالمرض مثلا فعليه أن يجدد النية عند استئناف الصيام.