كتاب الشروق المتسلسل .. صلاح الدين الايوبي

تلقى صلاح الدين خلال سنوات طفولته الاولى التي قضاها بمدينة بعلبك قدرا محترما من العلوم فسمع الحديث من الحافظ ابي طاهر السلفي وابي الطاهر بن عوف والشيخ قطب الدين النيسابوري وعبد الله بن بري النحوي وحفظ القران الكريم في سن مبكرة واتقن علوم الفقه والنحو وكان له اهتمام واسه بالشعر . وكانت دمشق ايام نورالدين مقصد العلماء من المشرق والمغرب مما مكن صلاح الدين من تحصيل قدر محترم من المعارف المختلفة خاصة عند اتصاله بالشيخ عبد الله ابن ابي عصرون الذي احضره نورالدين وابتنى له المدارس في دمشق وبعض مدن الشام وقد بلغ هذا العالم من المكانة والمنزلة انه وصل الى مركز قاضي قضاة الجزيرة ومن اعظم ما تحدث به التاريخ عن اخلاص صلاح الدين له ان جعله من اخص خواصه . كما عرف عن صلاح الدين ولعه بالفروسية والرمي وتلقى تدريبات واسعة داخل معسكرات نورالدين وهو ما اظهر فتوته في وقت مبكر . وكانت مصر قبل ظهور صلاح الدين نهبا للثورات الداخلية والمنازعات ما بين الطوائف المختلفة من مماليك اتراك وسودانيين ومغاربة وانهكت المجاعات والاوبئة قواها وكانت اغتيالات الخلفاء والوزراء مختلفة ومتنوعة واصبح الخليفة الفاطمي لا يمثل شيئا انما الامر بيد المتغلبين من الوزراء والقواد وجرت مذابح كثيرة من اجل الوزارة في اكثر من مناسبة ولم تستقر الحالة الا بتولية طلائع بن رزيك للوزارة سنة 549 هجري ولكنه قتل سنة 558 هجري 1163 ميلادي وبعد تولي ابنه رزيك بن طلائع عادت الفوضى من جديد .

وكان كل من نورالدين وملك بيت المقدس اموري الصليبي ينظر الى مصر نظرة خاصة ويود كلاهما ضمها اليه لتعزيز جانبه ولا يمنع كلا منهما عن احتلالها الا خوفه من الاخر . وكانت الخلافات الداخلية من اجل الوزارة الفاطمية موجبة لتدخل كل من نورالدين وأموري في السياسة المصرية وباعثة الى النزاع بينهما .فعندما انتصب رزيك بن طلائع للخلافة الفاطمية ثار ضده شاور السعدي الوالي على مصر العليا واستطاع ان يتغلب على رزيك ويقتله وان ينتصب وزيرا للخليفة الفاطمي العاضد مكانه وذلك سنة 558 هجري 1163 ميلادي . واساء شاور السعدي وابناؤه السيرة مما جعل احد القادة وهو ضرغام بن عامر اللخمي يتواطأ مع الخليفة الفاطمي ضد الوزير شاور فثار عليه مما دفعه الى الفرار وانتصب ضرغام على كرسي الوزارة . فتوجه شاور السعدي الى دمشق مستنجدا بنورالدين متعهدا له بنفقات الحملة وغرامة سنوية قدرها ثلث ايرادات البلاد المصرية . ولكن نورالدين تلكأ وتردد في اجابة طلب شاور الى ان حدث ما ازال هذا التردد ، فقد جاءت الاخبار بان أموري ملك بيت المقدس هجم على مصر وتغلب على ضرغام واضطر هذا الاخير الى الاقرار له بالجزية خوفا من تحالف شاور مع نورالدين ، وهنا اضطر نورالدين الى اجابة شاور فبعث معه قائده اسد الدين شيركوه وكان من ضمن رجاله ابن اخيه الشاب صلاح الدين .

يتبع

اعداد : خالد البارودي