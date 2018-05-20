رمضان شهر الطاعات .. طريـــــــق الفـــــــلاح

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شهر رمضان الكريم شهر سماحة ويسر، شملت فضائله كل أمور الإنسان في هذه الحياة الدنيا والآخرة، ورسم رمضان الكريم للإنسان المؤمن طريق الفلاح والنجاح، وفضائل وبركات رمضان واسعة بحيث احتوت على كل ما يمكن أن يخطر على ذهن بشر، ولله في خلقه شؤون، وفي فرائضه حِكَم، ولصيام رمضان غايات نبيلة، وأهداف رفيعة، يفتح الآفاق أمام المؤمن ليفكر ويتذكر، ويراجع ويعود بأعماله وأفعاله لله - جلت قدرته -، والله غفور رحيم، تسع رحمته ذنوب المسيئين، ويقبل الله تعالى توبة التائبين.
ففي هذا الشهر الكريم فرصة لمراجعة النفس، والتقرب من الله - جل وعلا - مثلما هو شهر صلة الرحم والعمل الصالح، وشهر العبادة والتمعن في قراءة القرآن، واستنباط الدروس والعبر. لقد كان رمضان خيرًا على الأمة الإسلامية على مستوى تاريخها ففي رمضان تحققت الانتصارات للجيوش الإسلامية، وانهزم الكفر أمام الإيمان، وانكشفت الظلمة أمام الحقيقة، لقد كانت بداية انتصارات المسلمين في رمضان، حين انطلقت هذه الانتصارات من الجزيرة العربية، وامتدت أجنحة الإسلام السمح إلى مختلف بقاع العالم؛ لتنشر الرحمة والعدالة بين أبناء البشر.
شهر رمضان الكريم شهر سماحة ويسر، شملت فضائله كل أمور الإنسان في هذه الحياة الدنيا والآخرة، ورسم رمضان الكريم للإنسان المؤمن طريق الفلاح والنجاح، وفضائل وبركات رمضان واسعة بحيث احتوت على كل ما يمكن أن يخطر على ذهن بشر، ولله في خلقه شؤون، وفي فرائضه حِكَم، ولصيام رمضان غايات نبيلة، وأهداف رفيعة، يفتح الآفاق أمام المؤمن ليفكر ويتذكر، ويراجع ويعود بأعماله وأفعاله لله - جلت قدرته -، والله غفور رحيم، تسع رحمته ذنوب المسيئين، ويقبل الله تعالى توبة التائبين.
ففي هذا الشهر الكريم فرصة لمراجعة النفس، والتقرب من الله - جل وعلا - مثلما هو شهر صلة الرحم والعمل الصالح، وشهر العبادة والتمعن في قراءة القرآن، واستنباط الدروس والعبر. لقد كان رمضان خيرًا على الأمة الإسلامية على مستوى تاريخها ففي رمضان تحققت الانتصارات للجيوش الإسلامية، وانهزم الكفر أمام الإيمان، وانكشفت الظلمة أمام الحقيقة، لقد كانت بداية انتصارات المسلمين في رمضان، حين انطلقت هذه الانتصارات من الجزيرة العربية، وامتدت أجنحة الإسلام السمح إلى مختلف بقاع العالم؛ لتنشر الرحمة والعدالة بين أبناء البشر.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018