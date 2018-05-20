رمضان شهر الطاعات .. طريـــــــق الفـــــــلاح

شهر رمضان الكريم شهر سماحة ويسر، شملت فضائله كل أمور الإنسان في هذه الحياة الدنيا والآخرة، ورسم رمضان الكريم للإنسان المؤمن طريق الفلاح والنجاح، وفضائل وبركات رمضان واسعة بحيث احتوت على كل ما يمكن أن يخطر على ذهن بشر، ولله في خلقه شؤون، وفي فرائضه حِكَم، ولصيام رمضان غايات نبيلة، وأهداف رفيعة، يفتح الآفاق أمام المؤمن ليفكر ويتذكر، ويراجع ويعود بأعماله وأفعاله لله - جلت قدرته -، والله غفور رحيم، تسع رحمته ذنوب المسيئين، ويقبل الله تعالى توبة التائبين.

ففي هذا الشهر الكريم فرصة لمراجعة النفس، والتقرب من الله - جل وعلا - مثلما هو شهر صلة الرحم والعمل الصالح، وشهر العبادة والتمعن في قراءة القرآن، واستنباط الدروس والعبر. لقد كان رمضان خيرًا على الأمة الإسلامية على مستوى تاريخها ففي رمضان تحققت الانتصارات للجيوش الإسلامية، وانهزم الكفر أمام الإيمان، وانكشفت الظلمة أمام الحقيقة، لقد كانت بداية انتصارات المسلمين في رمضان، حين انطلقت هذه الانتصارات من الجزيرة العربية، وامتدت أجنحة الإسلام السمح إلى مختلف بقاع العالم؛ لتنشر الرحمة والعدالة بين أبناء البشر.