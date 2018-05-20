معارضـــــــــات في المدائح النبوية

على امتداد شهر رمضان الكريم تنشر جريدة الشروق معارضات في المدائح النبوية، التي كانت على منوال بانت سعاد، التي أنشدها الصحابي كعب بن زهير رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما بأن هذه القصيدة، لقيت وافر الإهتمام من كثير من الشعراء على مر العصور. وقد أورد الإمام المقري أن بعض العلماء كان لا يستفتح مجلسه إلا بقصيدة كعب .

أبو حيان الاندلسي رحمه الله

لا تعذلاه فما ذو الحب معذول ** العقل مختبل والقلب متبول

هزت له أسمرًا من خوط قامتها ** فما انثنى للصب إلا وهو مقتول

جميلة فصل الحسن البيع لها ** فكم لها جمل منه وتفصيل

فالنحر ذو غنجٍ والعرف ذو أرج ** والخصر مختطف والعنق مجدول

هيفاء ينبس في الخصر الوشاح لها ** ردمًا تخرس في الساق الخلاخيل

من اللواتي غذاهن النعيم فما ** يشقين آباؤها الصيد البهاليل

نزر الكلام غميات الجواب ** إذا سلن بعد الصحا حصر مكاسيل

من حليها ومناها مونس وهدى ** فليس يلحقها ذعر وتضليل

حلت بمنعقد الزوراء زارة شوسا ** غيارى فعقد الصبر محلول

أتاك منك نذير فأنذرن به ** وبادر التوب إن التوب مقبول

وأمل العفر واسلك مهمها قدفا ** إلى رضى الله إن العفو مأمول

إن الجهاد وحج البيت مختتما ** بزورة المصطفى للعفو تأميل

فشق حيزوم هذا الليل ممتطيًا ** أخا خرام به قد يبلغ السؤل

أقب أعوج يعزي للوجيه له ** وجه أغر وفي الرجلين تحجيل

جفر حوافره معر قوايمه ** ضمر أياطله وللذيل عثكول

إذا توجه أصغى وهو ملتفت ** ساعر اعتقا فيهن تأليل

إن تعارض به هوجا هاج له ** جرى يرى البرق عنه وهو مخذول

يحمى حوزة الإسلام ملتقيًا ** كتايبا غص منها العرض والطول

كتايبًا قد عموا عن كل واضحةٍ ** من الكتاب وغرتهم أباطيل

في رماقط ضرب الموت الزوام ** به سرادقًا فعليهم منه تخييل

يتبع