من مقاصد الصيام .. التوبــــــــــــــة

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التوبة إلى الله من جميع الذنوب واجبة على كل مكلف كل لحظة كما يدل عليه قوله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» [النور:31].
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر- يتوب إلى الله كل يوم مائة مرة، روى الأغر المزني قال: قال الرسول الله : « يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فأني أتوب في اليوم مائة مرة «.وقد بين أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
ومن أنجح حيل إبليس التي يحتال بها على الناس التسويف في التوبة، فيوسوس للعاصي بأن يتمهل في التوبة، فإن أمامه زمناً طويلاً، ولو تاب الآن ثم رجع لا يمكن أن تقبل توبته بعد ذلك، فيكون من أصحاب النار، أو يوسوس له بأنه إذا بلغ الخمسين أو الستين مثلاً عليه أن يتوب توبة نصوحاً، ويلزم المسجد ويكثر القربات، أما الآن فإنه في شبابه وزهرة عمره فليمتع نفسه ولا يشق عليها بالتزام الطاعات من الآن. وهذه بعض مكائد إبليس في التسويف في التوبة. قال بعض الصالحين أنذركم من عبارة « سوف «، فإنها أكبر جنود إبليس، ومثل المؤمن الحازم الذي يتوب إلى الله من كل ذنب وفي كل وقت خوفاً من سوء الخاتمة ومحبة لله، والمفرط المسوف الذي يؤخر توبته، كمثل قوم في سفر دخلوا قرية، فاما الحازم فاشترى ما يصلح لتمام سفره وجلس متأهباً للرحيل. أما المفرط فإنه يقول كل يوم: سأذهب غداً ،حتى أعلن قائد القافلة الرحيل ولا زاد معه، وهذا مثل للناس في الدنيا، فإن المؤمن الحازم متى ما جاء الموت لم يندم، أما العاصي المفرط فإنه يقول « رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ « [المؤمنون:100،99].
التوبة إلى الله من جميع الذنوب واجبة على كل مكلف كل لحظة كما يدل عليه قوله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» [النور:31].
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر- يتوب إلى الله كل يوم مائة مرة، روى الأغر المزني قال: قال الرسول الله : « يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فأني أتوب في اليوم مائة مرة «.وقد بين أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
ومن أنجح حيل إبليس التي يحتال بها على الناس التسويف في التوبة، فيوسوس للعاصي بأن يتمهل في التوبة، فإن أمامه زمناً طويلاً، ولو تاب الآن ثم رجع لا يمكن أن تقبل توبته بعد ذلك، فيكون من أصحاب النار، أو يوسوس له بأنه إذا بلغ الخمسين أو الستين مثلاً عليه أن يتوب توبة نصوحاً، ويلزم المسجد ويكثر القربات، أما الآن فإنه في شبابه وزهرة عمره فليمتع نفسه ولا يشق عليها بالتزام الطاعات من الآن. وهذه بعض مكائد إبليس في التسويف في التوبة. قال بعض الصالحين أنذركم من عبارة « سوف «، فإنها أكبر جنود إبليس، ومثل المؤمن الحازم الذي يتوب إلى الله من كل ذنب وفي كل وقت خوفاً من سوء الخاتمة ومحبة لله، والمفرط المسوف الذي يؤخر توبته، كمثل قوم في سفر دخلوا قرية، فاما الحازم فاشترى ما يصلح لتمام سفره وجلس متأهباً للرحيل. أما المفرط فإنه يقول كل يوم: سأذهب غداً ،حتى أعلن قائد القافلة الرحيل ولا زاد معه، وهذا مثل للناس في الدنيا، فإن المؤمن الحازم متى ما جاء الموت لم يندم، أما العاصي المفرط فإنه يقول « رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ « [المؤمنون:100،99].
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018