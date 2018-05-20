الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 20 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
من مقاصد الصيام .. التوبــــــــــــــة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب... سفيان طوبال: "منذ تعيين السالمي تونس كاملة تعرف شكون باش... حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي جريدة الشروق ليوم الأحد 20 ماي 2018
رمضان الشروق
من مقاصد الصيام .. التوبــــــــــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

التوبة إلى الله من جميع الذنوب واجبة على كل مكلف كل لحظة كما يدل عليه قوله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» [النور:31].

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر- يتوب إلى الله كل يوم مائة مرة، روى الأغر المزني قال: قال الرسول الله : « يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فأني أتوب في اليوم مائة مرة «.وقد بين أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
ومن أنجح حيل إبليس التي يحتال بها على الناس التسويف في التوبة، فيوسوس للعاصي بأن يتمهل في التوبة، فإن أمامه زمناً طويلاً، ولو تاب الآن ثم رجع لا يمكن أن تقبل توبته بعد ذلك، فيكون من أصحاب النار، أو يوسوس له بأنه إذا بلغ الخمسين أو الستين مثلاً عليه أن يتوب توبة نصوحاً، ويلزم المسجد ويكثر القربات، أما الآن فإنه في شبابه وزهرة عمره فليمتع نفسه ولا يشق عليها بالتزام الطاعات من الآن. وهذه بعض مكائد إبليس في التسويف في التوبة. قال بعض الصالحين أنذركم من عبارة « سوف «، فإنها أكبر جنود إبليس، ومثل المؤمن الحازم الذي يتوب إلى الله من كل ذنب وفي كل وقت خوفاً من سوء الخاتمة ومحبة لله، والمفرط المسوف الذي يؤخر توبته، كمثل قوم في سفر دخلوا قرية، فاما الحازم فاشترى ما يصلح لتمام سفره وجلس متأهباً للرحيل. أما المفرط فإنه يقول كل يوم: سأذهب غداً ،حتى أعلن قائد القافلة الرحيل ولا زاد معه، وهذا مثل للناس في الدنيا، فإن المؤمن الحازم متى ما جاء الموت لم يندم، أما العاصي المفرط فإنه يقول « رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ « [المؤمنون:100،99].

تقرؤون أيضا
مدرسة رمضان .. سبع نصائح للتغلب على الغضب
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
يحتاج المسلم منهجية متكاملة للتغلب على الغضب تتركب من عدة عناصر لا بد من توفرها حتى ينجح كبح الغضب ويؤاي...
المزيد >>
من مقاصد الصيام .. التوبــــــــــــــة
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
التوبة إلى الله من جميع الذنوب واجبة على كل مكلف كل لحظة كما يدل عليه قوله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ...
المزيد >>
في السيرة النبوية .. قصة نزول الوحي
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
كان محمد صلى الله عليه وسلم يكثر من الذهاب إلى غار حراء،
المزيد >>
معارضـــــــــات في المدائح النبوية
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
على امتداد شهر رمضان الكريم تنشر جريدة الشروق معارضات في المدائح النبوية، التي كانت على منوال بانت سعاد،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
رمضان الشروق
من مقاصد الصيام .. التوبــــــــــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

التوبة إلى الله من جميع الذنوب واجبة على كل مكلف كل لحظة كما يدل عليه قوله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» [النور:31].

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر- يتوب إلى الله كل يوم مائة مرة، روى الأغر المزني قال: قال الرسول الله : « يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فأني أتوب في اليوم مائة مرة «.وقد بين أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
ومن أنجح حيل إبليس التي يحتال بها على الناس التسويف في التوبة، فيوسوس للعاصي بأن يتمهل في التوبة، فإن أمامه زمناً طويلاً، ولو تاب الآن ثم رجع لا يمكن أن تقبل توبته بعد ذلك، فيكون من أصحاب النار، أو يوسوس له بأنه إذا بلغ الخمسين أو الستين مثلاً عليه أن يتوب توبة نصوحاً، ويلزم المسجد ويكثر القربات، أما الآن فإنه في شبابه وزهرة عمره فليمتع نفسه ولا يشق عليها بالتزام الطاعات من الآن. وهذه بعض مكائد إبليس في التسويف في التوبة. قال بعض الصالحين أنذركم من عبارة « سوف «، فإنها أكبر جنود إبليس، ومثل المؤمن الحازم الذي يتوب إلى الله من كل ذنب وفي كل وقت خوفاً من سوء الخاتمة ومحبة لله، والمفرط المسوف الذي يؤخر توبته، كمثل قوم في سفر دخلوا قرية، فاما الحازم فاشترى ما يصلح لتمام سفره وجلس متأهباً للرحيل. أما المفرط فإنه يقول كل يوم: سأذهب غداً ،حتى أعلن قائد القافلة الرحيل ولا زاد معه، وهذا مثل للناس في الدنيا، فإن المؤمن الحازم متى ما جاء الموت لم يندم، أما العاصي المفرط فإنه يقول « رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ « [المؤمنون:100،99].

تقرؤون أيضا
مدرسة رمضان .. سبع نصائح للتغلب على الغضب
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
يحتاج المسلم منهجية متكاملة للتغلب على الغضب تتركب من عدة عناصر لا بد من توفرها حتى ينجح كبح الغضب ويؤاي...
المزيد >>
من مقاصد الصيام .. التوبــــــــــــــة
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
التوبة إلى الله من جميع الذنوب واجبة على كل مكلف كل لحظة كما يدل عليه قوله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ...
المزيد >>
في السيرة النبوية .. قصة نزول الوحي
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
كان محمد صلى الله عليه وسلم يكثر من الذهاب إلى غار حراء،
المزيد >>
معارضـــــــــات في المدائح النبوية
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
على امتداد شهر رمضان الكريم تنشر جريدة الشروق معارضات في المدائح النبوية، التي كانت على منوال بانت سعاد،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب... سفيان طوبال: "منذ تعيين السالمي تونس كاملة تعرف شكون باش... حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي جريدة الشروق ليوم الأحد 20 ماي 2018
﻿