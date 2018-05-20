مدرسة رمضان .. سبع نصائح للتغلب على الغضب

يحتاج المسلم منهجية متكاملة للتغلب على الغضب تتركب من عدة عناصر لا بد من توفرها حتى ينجح كبح الغضب ويؤاي ثماره المرجوة اولها الْسُّكُوتُ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. قَالَهَا ثَلاَثَاً. (رَوَاه أَحْمَدُ) وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: إِذَا سَمِعْتَ الْكَلِمَةَ تُؤْذِيْكَ فَطَأْطِىءْ لَهَا رَأْسَكَ، حَتَّى تَتَخَطَّاكَ. وَقَالَ الْشَّافِعِي رَحِمَهُ الله: إِذَا نَطَقَ الْسَّفِيْهُ فَلاَ تُجِبْهُ فَخَيْرٌ مِنْ إِجَابَتِهِ الْسُّكُوتُ. ثانيا أَنْ يُمْسِكَ الْغَضْبَان الْيَدَ وَاللِّسَان: قال سَلْمَانُ رضي الله عنه لِرَجُلٍ: لاَ تَغْضَبْ. فَقَالَ: لاَ أَمْلِكُ فَقَالَ: إِذَا غَضِبْتَ فَامْسِكْ يَدَكَ وَلِسَانَكَ.

ثالثا الاسْتِعَاذَةُ باِللهِ مِنَ الْشيطانِ: قَالَ تَعَالَى {وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (فصلت 36) وعَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ صُرَدٍ رضي الله عنه قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوْسٌ وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَباً قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ, فَقَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَو قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَو قَالَ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْشَّيْطَانِ الْرَّجِيْمِ. (رواه البخاري).

رابعا مَنْ كَانَ قَائِماً فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ الْغَضَبُ وَإلا فَلْيَضْطَجِعْ. عنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِن ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلاَّ فَلْيَضْطَّجِعْ. (رَوَاه أَحْمَدُ).

خامسا الوضوء: رَوَى أَبُو دَاودَ قال صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الْشَّيْطَانِ وَإِنَّ الْشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ الْنَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ الْنَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَأْ. وقال صلى الله عليه وسلّم: إذا غضب أحدكم فلتوضأ بالماء فإنّما الغضب من النّار. (أخرجه أبو داود).

سادسا تَذَكُّرُ قُدْرَةِ اللهِ عَلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِك عَلَى غَيْرِهِ: قَالَ تَعَالى {وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} (الكهف 24) وَقَالَ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ} (الأعراف 201) ورَوَى مُسْلِمٌ َعَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِي رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَماً لِي بِسَوْطٍ، فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتَاً: اعلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ اعْلَمْ ْأبَا مَسْعُوْدٍ. فَلَمْ أَفْهَمِ الْصَّوْتَ مِنْ شِدَّةِ الْغَضَبِ, فَلَمَّا دَنَا الْتَفَتُّ فَإِذَا هُوْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَسَقَطَ الْسَّوْطُ مِنْ يَدي مِنْ هَيْبَتِهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اعْلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ َللهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلاَمِ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ فَقَالَ: أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ الْنَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ الْنَّارُ قَالَ أَبُو مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه ُ فَقَلْتُ: لاَ أَضْرِبُ مَمْلُوْكاً بَعْدَهُ أَبَداً.

سابعا تَذَكُّرُ ثَوَابِ الْعَفْوِ عِنْدَ الْمَقْدِرَةِ مِنْ الْعِزَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ: قَالَ تَعَالَى {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (النور 22).

الشيخ عبد الناصر الخنيسي