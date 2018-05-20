تجليات مع سيدي إبراهيم الرياحي .. قصة الـ 14 مطلبا... وحكاية معرفة الكيمياء (4)

ذاع صيت الشيخ ابراهيم الرياحي في بلدان المغرب والمشرق وأصبح علمه وتقواه وورعه سيرة تتداول في كل الأمصار. وفي سنة 1811 (م) قدم من المغرب الشيخ سيدي علي حرازم فتعرف بالشيخ وأقام معه في المدرسة وتمتّنت الصحبة بين الشيخين وظهرت على الشيخ علي حرازم الكرامات الى أن انتفض ذات ليلة من منامه وأيقظ الشيخ ابراهيم الرياحي من منامه وقال له: قم وأطلب من اللّه ما تريد فهذه ساعة إجابة إن شاء اللّه... فاستجاب الشيخ وبسرعة كبيرة كتب مطالب مقيدة بخطّه وعددها 14 طلبا وهي:

1 ـ طلبت من اللّه تعالى دوام رؤية النبيء صلّى اللّه عليه وسلّم بلا شك ولا تلبيس.

2 ـ طلبت عليك يا ربّ التصرف بالاسم الأعظم.

3 ـ طلبت عليك يا ربّ المعرفة بك التامة على أن تكون مقاما لا حالا.

4 ـ طلبت عليك يا ربّ معرفة الكيمياء ونتائج عملها بسهولة.

5 ـ طلبت عليك يا ربّ أن تتولاني بعجزي عن أن أتولاك.

6 ـ طلبت عليك يا ربّ امرأة على وفق المراد على سبيل الدوام.

7 ـ وأبناء صالحين.

8 ـ وعمرا طويلا بالخير معمورا بالطاعة.

9 ـ ومشيخة في علمي الظاهر والباطن على وفق ما يرضيك ويرضي رسولك.

10 ـ وأن يغني قلبي وكفيّ.

11 ـ وأن تسخّر لي الروحانية والإنس والجن.

12 ـ وأن تبلغني في الآخرة والدنيا ما يليق بكرمك مما لا نعلمه ولا ندري كيف نسألك إياه.

13 ـ وأن تفهمني عنك فهما حقيقيا.

14 ـ الموت على الإيمان الكامل.

واللافت بعد استعراض هذه المطالب التي توجه بها شيخنا الى المولى العلي القدير ودونها كتابة لتبقى محفوظة للأجيال أن سيدي ابراهيم الرياحي ركز في الطلبات الأولى بالخصوص على كل ما يدعم التقوى والإيمان والتبحر في المعرفة باللّه وإدراك أسرار الكون، لكن الجانب الذي بقي خفيا في طلبات الشيخ وفي حياته كما بقي غائبا في الأبحاث والأطروحات التي تناولت سيرته هو ولعه بالعلوم الصحيحة، حيث طلب من اللّه معرفة الكيمياء ونتائج عملها بسهولة. ويقول السيد محمد الرياحي القائم على الضريح في سياق تسليط الضوء على هذا الجانب الخفي في حياة الشيخ أن الاستجابة لدعوات الشيخ وبخاصة الى هذا الطلب كانت كاملة وأكيدة حيث عرف عنه أنه برع في تركيب الخلطات الكيميائية من الأعشاب والعقاقير ووصفها كأدوية لمرضى كانوا يطلبون العلاج والشفاء على يديه... وهذا الجانب الخفي في سيرة الشيخ يحتاج انكبابا من الدارسين والباحثين لتسليط الضوء عليه ونفض الغبار عنه حتى يظهر للعالم وبجلاء هذا الجانب المضيء في حياة علامة تبحّر في علوم الدين وفي دنيا التصوّف وأقبل على العلوم التجريبية ليجسّد البعد العلمي والمعرفي في شخصية الفقيه المسلم.

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