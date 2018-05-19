مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أفادت وسائل إعلام ألمانية بمقتل شخصين في إطلاق نار في مدينة بغرب البلاد، مشيرة إلى أن العناصر الأمنية تمكنت من اعتقال المنفذ.

وقالت تقارير إعلامية إن حادث إطلاق النار وقع بالقرب من مدينة ساربروكن بجنوب غرب البلاد.

وذكرت صحيفة "ساربروكر تسايتونغ" أن الشرطة لديها مشتبه به قيد الاحتجاز، مشيرة إلى أن إطلاق النار كان في فيشينغن جنوب شرق المدينة.

ولم تتبين بعد خلفيات الحادث، فيما لم تصدر الشرطة أي تفاصيل حول العملية.