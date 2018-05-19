المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير

أفادت السلطات المحلية بمدينة أغادير المغربية أن شخصا لقي مصرعه فور وصوله إلى المستشفى، وذلك جراء مضاعفات إصابته خلال مواجهات اندلعت صباح اليوم السبت بين فصيلين طلابيين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمدينة.

وقد تدخلت قوات الأمن خلال لانهاء المواجهات وتفريق هؤلاء الطلبة، فيما تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث وتحديد الأشخاص المتورطين في مقتل الضحية، وفق ما افادت به وكالة أنباء المغرب العربي .