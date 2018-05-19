حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها عشية اليوم ان دورية حرس مرور تابعة للمركز الثاني بالطريق السيارة الرابطة بين تونس – بنزرت تمكنت من إيقاف شاحنة نقل خفيف على متنها شخصان. وبتفتيش السيارة تفتيشا دقيقا، تمّ العثور على 03 صناديق حديدية محملة بالمرجان البحري تزن جمليا 83 كلغ. قدرت قيمتها المالية بـ 70 ألف دينار. و بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بحجز كمية المرجان والشاحنة وإتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض.