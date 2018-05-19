وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان

أدى وزير الداخلية لطفي إبراهم، اليوم السبت، زيارة تفقدية إلى عدد من المقرات الأمنية بولاية زغوان، حيث إطلع على سير عمل مختلف الوحدات الأمنية وعلى الوضع الأمني بالجهة .

وقد شملت هذه الزيارة منطقة الحرس الوطني بالفحص، وكل من المنطقة الجهوية للحرس الوطني والمنطقة الجهوية للأمن الوطني، والإدارة الجهوية للحماية المدنية بزغوان.