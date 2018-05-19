والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله

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كشفت تقارير صحفية، أنَّ وكلاء نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، كثفوا اتصالاتهم في الفترة الأخيرة، من أجل تحقيق رغبة البرازيلي بالانتقال إلى ريال مدريد.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنَّ المهاجم يرغب في ارتداء قميص الفريق الملكي، ابتداء من الموسم المقبل، رغم صعوبة إقناع سان جيرمان بالتخلي عنه بعد موسم واحد فقط. وذكرت الصحيفة أنَّ والد نيمار زاد من المكالمات الهاتفية مع جوني كالافات مسؤول الانتقالات بالريال، وبيني زاهافي وكيل اللاعبين، الذي من المتوقع أن يلعب دورًا محوريًا في صفقة انتقال النجم البرازيلي للميرنجي.
كان زاهافي تواجد في العاصمة الإسبانية قبل 10 أيام، من أجل وضع الأساس لإستراتيجية ناجحة تنقل نيمار إلى صفوف الميرنغي.
على الجانب الآخر، تسود حالة من القلق والشك في سان جيرمان بشأن رغبة نيمار في الرحيل، خاصة بعد قرار جوهرة السيليساو مؤخرًا بالعودة إلى البرازيل، بعد خوضه تدريبًا واحدًا مع الفريق الباريسي.
شاهد أيضًا: هلا مونديال.. سجين يرفع كأس العالم.. وعلاقة غرامية تطيح برونالدو
كشفت تقارير صحفية، أنَّ وكلاء نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، كثفوا اتصالاتهم في الفترة الأخيرة، من أجل تحقيق رغبة البرازيلي بالانتقال إلى ريال مدريد.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنَّ المهاجم يرغب في ارتداء قميص الفريق الملكي، ابتداء من الموسم المقبل، رغم صعوبة إقناع سان جيرمان بالتخلي عنه بعد موسم واحد فقط. وذكرت الصحيفة أنَّ والد نيمار زاد من المكالمات الهاتفية مع جوني كالافات مسؤول الانتقالات بالريال، وبيني زاهافي وكيل اللاعبين، الذي من المتوقع أن يلعب دورًا محوريًا في صفقة انتقال النجم البرازيلي للميرنجي.
كان زاهافي تواجد في العاصمة الإسبانية قبل 10 أيام، من أجل وضع الأساس لإستراتيجية ناجحة تنقل نيمار إلى صفوف الميرنغي.
على الجانب الآخر، تسود حالة من القلق والشك في سان جيرمان بشأن رغبة نيمار في الرحيل، خاصة بعد قرار جوهرة السيليساو مؤخرًا بالعودة إلى البرازيل، بعد خوضه تدريبًا واحدًا مع الفريق الباريسي.
شاهد أيضًا: هلا مونديال.. سجين يرفع كأس العالم.. وعلاقة غرامية تطيح برونالدو
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018