والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله

كشفت تقارير صحفية، أنَّ وكلاء نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، كثفوا اتصالاتهم في الفترة الأخيرة، من أجل تحقيق رغبة البرازيلي بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنَّ المهاجم يرغب في ارتداء قميص الفريق الملكي، ابتداء من الموسم المقبل، رغم صعوبة إقناع سان جيرمان بالتخلي عنه بعد موسم واحد فقط. وذكرت الصحيفة أنَّ والد نيمار زاد من المكالمات الهاتفية مع جوني كالافات مسؤول الانتقالات بالريال، وبيني زاهافي وكيل اللاعبين، الذي من المتوقع أن يلعب دورًا محوريًا في صفقة انتقال النجم البرازيلي للميرنجي.

كان زاهافي تواجد في العاصمة الإسبانية قبل 10 أيام، من أجل وضع الأساس لإستراتيجية ناجحة تنقل نيمار إلى صفوف الميرنغي.

على الجانب الآخر، تسود حالة من القلق والشك في سان جيرمان بشأن رغبة نيمار في الرحيل، خاصة بعد قرار جوهرة السيليساو مؤخرًا بالعودة إلى البرازيل، بعد خوضه تدريبًا واحدًا مع الفريق الباريسي.

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