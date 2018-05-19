مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين

الشروق اون لاين – محمد الطاهر:

كتب الاستاذ الجامعة التونسية والمنسق العلمي لشبكة باب المغاربة للدراسات الاستراتيجية صلاح الداودي نصا تلقت الشروق اون لاين نسخة منه تحدث فيه عن مقترح مبادرة وطنية لمناصرة الفلسطينيين وتجريم التطبيع وعن مسيرة وطنية يوم 5 جوان في ذكرى النكسة وجاء النص كالتالي: " وإلى عموم الشعب التونسي المعادي للكيان الصهيوني

المسيرة الوطنية: مسيرة تكريس الفرز وتثبيت البوصلة/ذكرى النكسة - 5 جوان 2018- العاصمة تونس- الشارع الرئيسي

1-أن تبادر القوى السياسية والاجتماعية والمدنية والحقوقية الوطنية المعبرة عن التيار الوطني المناهض لكيان العدو الصهيوني بالتنادي لتنظيم تصعيد وطني حاسم من أجل فك الارتباط الجذري بقوى الاستعمار والإرهاب والتبعية والتطبيع والذي يتمثل أساسا (الارتباط) في إسقاط استراتيجية التطبيع التي يتصاعد فرضها على وطننا

2- أن تحشد على هذه القاعدة ما أمكن من أحزاب ومنظمات وجمعيات وشخصيات وطنية ومن جماهير شعبنا المكافحة من أجل هذه البوصلة. وأن تتبنى هذه المسيرة وما يليها من خطوات تنفيذية تستهدف أساسا فرض تجريم التطبيع

3-أن تعلن كل القوى التي يتم الإتفاق معها علنا وأمام الشعب وأثناء المسيرة الوطنية التزامها بمتابعة التصدي الجماعي الفوري لكل جريمة تطبيعية والإلتزام بتجريم أي نوع من التعامل الذي يحمل شبهة التطبيع وأن تقاطع كل نشاط تطبيعي وأن تمضي على قانون تجريم التطبيع في الشارع وبين الجماهير أولا

4-أن يتم توجيه توصيات صارمة وتعميما على الراي العام الوطني ولجان التنظيم والتعبئة الجماهيرية وعموم الساحة التونسية وعموم الشعب بالعمل على فضح ونبذ ومقاطعة ومحاصرة كل متردد في هذا المجال في كل مستويات العمل السياسي والمدني والنقابي والثقافي والإعلامي والثقافي والعلمي والشعبي

5- أن يتم الإلتزام التام بإنجاح عمل وطني تاريخي ونظيف برايات تونس وفلسطين حصرا وبخطابات وحدوية وثورية وتحررية مضادة لتكريس الانقسام الفلسطيني حصرا وبشعارات مجرمة للتطبيع والاستعمار والإرهاب حصرا وبمشاركة أهل القضية حصرا (كما في البند السابق).