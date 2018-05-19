مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين

-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018
الشروق اون لاين – محمد الطاهر:
كتب الاستاذ الجامعة التونسية والمنسق العلمي لشبكة باب المغاربة للدراسات الاستراتيجية صلاح الداودي نصا تلقت الشروق اون لاين نسخة منه تحدث فيه عن مقترح مبادرة وطنية لمناصرة الفلسطينيين وتجريم التطبيع وعن مسيرة وطنية يوم 5 جوان في ذكرى النكسة وجاء النص كالتالي: " وإلى عموم الشعب التونسي المعادي للكيان الصهيوني
المسيرة الوطنية: مسيرة تكريس الفرز وتثبيت البوصلة/ذكرى النكسة - 5 جوان 2018- العاصمة تونس- الشارع الرئيسي
1-أن تبادر القوى السياسية والاجتماعية والمدنية والحقوقية الوطنية المعبرة عن التيار الوطني المناهض لكيان العدو الصهيوني بالتنادي لتنظيم تصعيد وطني حاسم من أجل فك الارتباط الجذري بقوى الاستعمار والإرهاب والتبعية والتطبيع والذي يتمثل أساسا (الارتباط) في إسقاط استراتيجية التطبيع التي يتصاعد فرضها على وطننا
2- أن تحشد على هذه القاعدة ما أمكن من أحزاب ومنظمات وجمعيات وشخصيات وطنية ومن جماهير شعبنا المكافحة من أجل هذه البوصلة. وأن تتبنى هذه المسيرة وما يليها من خطوات تنفيذية تستهدف أساسا فرض تجريم التطبيع
3-أن تعلن كل القوى التي يتم الإتفاق معها علنا وأمام الشعب وأثناء المسيرة الوطنية التزامها بمتابعة التصدي الجماعي الفوري لكل جريمة تطبيعية والإلتزام بتجريم أي نوع من التعامل الذي يحمل شبهة التطبيع وأن تقاطع كل نشاط تطبيعي وأن تمضي على قانون تجريم التطبيع في الشارع وبين الجماهير أولا
4-أن يتم توجيه توصيات صارمة وتعميما على الراي العام الوطني ولجان التنظيم والتعبئة الجماهيرية وعموم الساحة التونسية وعموم الشعب بالعمل على فضح ونبذ ومقاطعة ومحاصرة كل متردد في هذا المجال في كل مستويات العمل السياسي والمدني والنقابي والثقافي والإعلامي والثقافي والعلمي والشعبي
5- أن يتم الإلتزام التام بإنجاح عمل وطني تاريخي ونظيف برايات تونس وفلسطين حصرا وبخطابات وحدوية وثورية وتحررية مضادة لتكريس الانقسام الفلسطيني حصرا وبشعارات مجرمة للتطبيع والاستعمار والإرهاب حصرا وبمشاركة أهل القضية حصرا (كما في البند السابق).
الشروق اون لاين – محمد الطاهر:
كتب الاستاذ الجامعة التونسية والمنسق العلمي لشبكة باب المغاربة للدراسات الاستراتيجية صلاح الداودي نصا تلقت الشروق اون لاين نسخة منه تحدث فيه عن مقترح مبادرة وطنية لمناصرة الفلسطينيين وتجريم التطبيع وعن مسيرة وطنية يوم 5 جوان في ذكرى النكسة وجاء النص كالتالي: " وإلى عموم الشعب التونسي المعادي للكيان الصهيوني
المسيرة الوطنية: مسيرة تكريس الفرز وتثبيت البوصلة/ذكرى النكسة - 5 جوان 2018- العاصمة تونس- الشارع الرئيسي
1-أن تبادر القوى السياسية والاجتماعية والمدنية والحقوقية الوطنية المعبرة عن التيار الوطني المناهض لكيان العدو الصهيوني بالتنادي لتنظيم تصعيد وطني حاسم من أجل فك الارتباط الجذري بقوى الاستعمار والإرهاب والتبعية والتطبيع والذي يتمثل أساسا (الارتباط) في إسقاط استراتيجية التطبيع التي يتصاعد فرضها على وطننا
2- أن تحشد على هذه القاعدة ما أمكن من أحزاب ومنظمات وجمعيات وشخصيات وطنية ومن جماهير شعبنا المكافحة من أجل هذه البوصلة. وأن تتبنى هذه المسيرة وما يليها من خطوات تنفيذية تستهدف أساسا فرض تجريم التطبيع
3-أن تعلن كل القوى التي يتم الإتفاق معها علنا وأمام الشعب وأثناء المسيرة الوطنية التزامها بمتابعة التصدي الجماعي الفوري لكل جريمة تطبيعية والإلتزام بتجريم أي نوع من التعامل الذي يحمل شبهة التطبيع وأن تقاطع كل نشاط تطبيعي وأن تمضي على قانون تجريم التطبيع في الشارع وبين الجماهير أولا
4-أن يتم توجيه توصيات صارمة وتعميما على الراي العام الوطني ولجان التنظيم والتعبئة الجماهيرية وعموم الساحة التونسية وعموم الشعب بالعمل على فضح ونبذ ومقاطعة ومحاصرة كل متردد في هذا المجال في كل مستويات العمل السياسي والمدني والنقابي والثقافي والإعلامي والثقافي والعلمي والشعبي
5- أن يتم الإلتزام التام بإنجاح عمل وطني تاريخي ونظيف برايات تونس وفلسطين حصرا وبخطابات وحدوية وثورية وتحررية مضادة لتكريس الانقسام الفلسطيني حصرا وبشعارات مجرمة للتطبيع والاستعمار والإرهاب حصرا وبمشاركة أهل القضية حصرا (كما في البند السابق).
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018