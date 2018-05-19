السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري

نعى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، في برقية تعزية توجه بها اليوم السبت إلى الشعب التونسي وإلى ذويها، المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري، "التي جعلت من مسيرتها عنوانا للكلمة الحرة، ورمزا للإباء والصدق والوفاء، والثبات على المبدأ ونكران الذات، والتفاني في خدمة تونس وقيم الديمقراطية والحريّة والعدالة والمساواة والدولة المدنيّة".

وأكد قايد السبسي في برقيته، "أن التاريخ والشعب التونسي سيحفظ لميّة الجريبي مكانة متميّزة في سجل الملاحم التي خاضها من أجل التحرّر"، مذكرا بأنها كانت "مناضلة صادقة من طينة أولئك الذين ضحّوا ورابطوا وثبتوا، وعانوا لقاء وفائهم وثباتهم وإخلاصهم وصلابة مواقفهم وما بدّلوا تبديلاً".

وتقدم رئيس الجمهورية بخالص عبارات التعازي إلى الشعب التونسي وإلى عائلة المناضلة الراحلة، سائلا المولى أن يتغمّد فقيدة تونس بواسع رحمته وفيض مغفرته، ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

يذكر أن السياسية التونسية والأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري ميّة الجريبي، توفيت ظهر اليوم السبت، عن سن تناهز 58 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

يشار إلى أنه تم إنتخابها عضوا في المجلس الوطني التأسيسي في إنتخابات 23 أكتوبر 2011 عن دائرة بن عروس، ونافست مصطفى بن جعفر الأمين العام السابق لحزب التكتل من أجل العمل والحريات على رئاسة هذا المجلس، قبل أن تنسحب من الحياة السياسية سنة 2014 بسبب معاناتها من المرض.