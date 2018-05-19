السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري

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نعى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، في برقية تعزية توجه بها اليوم السبت إلى الشعب التونسي وإلى ذويها، المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري، "التي جعلت من مسيرتها عنوانا للكلمة الحرة، ورمزا للإباء والصدق والوفاء، والثبات على المبدأ ونكران الذات، والتفاني في خدمة تونس وقيم الديمقراطية والحريّة والعدالة والمساواة والدولة المدنيّة".
وأكد قايد السبسي في برقيته، "أن التاريخ والشعب التونسي سيحفظ لميّة الجريبي مكانة متميّزة في سجل الملاحم التي خاضها من أجل التحرّر"، مذكرا بأنها كانت "مناضلة صادقة من طينة أولئك الذين ضحّوا ورابطوا وثبتوا، وعانوا لقاء وفائهم وثباتهم وإخلاصهم وصلابة مواقفهم وما بدّلوا تبديلاً".
وتقدم رئيس الجمهورية بخالص عبارات التعازي إلى الشعب التونسي وإلى عائلة المناضلة الراحلة، سائلا المولى أن يتغمّد فقيدة تونس بواسع رحمته وفيض مغفرته، ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.
يذكر أن السياسية التونسية والأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري ميّة الجريبي، توفيت ظهر اليوم السبت، عن سن تناهز 58 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
يشار إلى أنه تم إنتخابها عضوا في المجلس الوطني التأسيسي في إنتخابات 23 أكتوبر 2011 عن دائرة بن عروس، ونافست مصطفى بن جعفر الأمين العام السابق لحزب التكتل من أجل العمل والحريات على رئاسة هذا المجلس، قبل أن تنسحب من الحياة السياسية سنة 2014 بسبب معاناتها من المرض.
نعى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، في برقية تعزية توجه بها اليوم السبت إلى الشعب التونسي وإلى ذويها، المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري، "التي جعلت من مسيرتها عنوانا للكلمة الحرة، ورمزا للإباء والصدق والوفاء، والثبات على المبدأ ونكران الذات، والتفاني في خدمة تونس وقيم الديمقراطية والحريّة والعدالة والمساواة والدولة المدنيّة".
وأكد قايد السبسي في برقيته، "أن التاريخ والشعب التونسي سيحفظ لميّة الجريبي مكانة متميّزة في سجل الملاحم التي خاضها من أجل التحرّر"، مذكرا بأنها كانت "مناضلة صادقة من طينة أولئك الذين ضحّوا ورابطوا وثبتوا، وعانوا لقاء وفائهم وثباتهم وإخلاصهم وصلابة مواقفهم وما بدّلوا تبديلاً".
وتقدم رئيس الجمهورية بخالص عبارات التعازي إلى الشعب التونسي وإلى عائلة المناضلة الراحلة، سائلا المولى أن يتغمّد فقيدة تونس بواسع رحمته وفيض مغفرته، ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.
يذكر أن السياسية التونسية والأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري ميّة الجريبي، توفيت ظهر اليوم السبت، عن سن تناهز 58 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
يشار إلى أنه تم إنتخابها عضوا في المجلس الوطني التأسيسي في إنتخابات 23 أكتوبر 2011 عن دائرة بن عروس، ونافست مصطفى بن جعفر الأمين العام السابق لحزب التكتل من أجل العمل والحريات على رئاسة هذا المجلس، قبل أن تنسحب من الحياة السياسية سنة 2014 بسبب معاناتها من المرض.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018