رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم

-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018
-
13:42ريال مدريد يستعيد نجميه قبل نهائي كييف
19 ماي 2018
-
13:24السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي
19 ماي 2018
-
13:04مية الجريبي في ذمة الله
19 ماي 2018
-
12:45قبلي: تشكيات من نقص الحليب في شهر رمضان
19 ماي 2018
-
12:29ضخّ 80940 لتر من الزيت المدعم داخل كافة معتمديات ولاية تونس
19 ماي 2018
-
12:03مجموعة باي بال تقتني شركة سويدية بقيمة 2،2 مليار دولار
19 ماي 2018
-
11:35حورية قلاتي في ذمة الله
19 ماي 2018
قررت رئاسة الحكومة السماح للأعوان العموميين الراغبين في المغادرة الاختيارية (المرة الثانية خلال سنة 2018 ) بتقديم مطالبهم عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري بداية من 2 جويلية 2018 .
وبينت رئاسة الحكومة ، وفق ما ورد في قرار حكومي نشر بالرائد الرسمي عدد 39 من الرائد الرسمي الصادر في 15 ماي 2018 ان تقديم المطالب من قبل الأعوان العموميين سيكون من 2 جويلية إلى 30 أوت 2018 على ان يتم البت فيها من قبل الوزراء بعد أخذ رأي لجنة فنية محدثة للغرض من 31 أوت إلى 28 سبتمبر 2018.
وتتولي اللجنة الخاصة برئاسة الحكومة التعهد بالملفات المصادق عليها من قبل الوزارات من 1 إلى 30 أكتوبر 2018 .
يذكر ان قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين للمرة الاولي انطلق يوم 1 مارس 2018 وانتهى بحلول 30 أفريل 2018 وشهد تسجيل 6400 مطلب بمختلف الادارات نال 4600 مطلب الموافقة .
قررت رئاسة الحكومة السماح للأعوان العموميين الراغبين في المغادرة الاختيارية (المرة الثانية خلال سنة 2018 ) بتقديم مطالبهم عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري بداية من 2 جويلية 2018 .
وبينت رئاسة الحكومة ، وفق ما ورد في قرار حكومي نشر بالرائد الرسمي عدد 39 من الرائد الرسمي الصادر في 15 ماي 2018 ان تقديم المطالب من قبل الأعوان العموميين سيكون من 2 جويلية إلى 30 أوت 2018 على ان يتم البت فيها من قبل الوزراء بعد أخذ رأي لجنة فنية محدثة للغرض من 31 أوت إلى 28 سبتمبر 2018.
وتتولي اللجنة الخاصة برئاسة الحكومة التعهد بالملفات المصادق عليها من قبل الوزارات من 1 إلى 30 أكتوبر 2018 .
يذكر ان قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين للمرة الاولي انطلق يوم 1 مارس 2018 وانتهى بحلول 30 أفريل 2018 وشهد تسجيل 6400 مطلب بمختلف الادارات نال 4600 مطلب الموافقة .
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018
-
13:42ريال مدريد يستعيد نجميه قبل نهائي كييف
19 ماي 2018
-
13:24السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي
19 ماي 2018
-
13:04مية الجريبي في ذمة الله
19 ماي 2018
-
12:45قبلي: تشكيات من نقص الحليب في شهر رمضان
19 ماي 2018
-
12:29ضخّ 80940 لتر من الزيت المدعم داخل كافة معتمديات ولاية تونس
19 ماي 2018
-
12:03مجموعة باي بال تقتني شركة سويدية بقيمة 2،2 مليار دولار
19 ماي 2018
-
11:35حورية قلاتي في ذمة الله
19 ماي 2018