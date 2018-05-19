رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم

قررت رئاسة الحكومة السماح للأعوان العموميين الراغبين في المغادرة الاختيارية (المرة الثانية خلال سنة 2018 ) بتقديم مطالبهم عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري بداية من 2 جويلية 2018 .

وبينت رئاسة الحكومة ، وفق ما ورد في قرار حكومي نشر بالرائد الرسمي عدد 39 من الرائد الرسمي الصادر في 15 ماي 2018 ان تقديم المطالب من قبل الأعوان العموميين سيكون من 2 جويلية إلى 30 أوت 2018 على ان يتم البت فيها من قبل الوزراء بعد أخذ رأي لجنة فنية محدثة للغرض من 31 أوت إلى 28 سبتمبر 2018.

وتتولي اللجنة الخاصة برئاسة الحكومة التعهد بالملفات المصادق عليها من قبل الوزارات من 1 إلى 30 أكتوبر 2018 .

يذكر ان قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين للمرة الاولي انطلق يوم 1 مارس 2018 وانتهى بحلول 30 أفريل 2018 وشهد تسجيل 6400 مطلب بمختلف الادارات نال 4600 مطلب الموافقة .

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