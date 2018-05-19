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يوم السبت 19 ماي 2018
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وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
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الأولى
وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018 | 16:24

ودَّع جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، جماهير فريقه، وزملاءه اللاعبين، بعد خروجه في الدقيقة 64 من مباراة هيلاس فيرونا، في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

كان بوفون، أعلن، الخميس الماضي، أنه سيترك يوفنتوس، بعدما قضى معه 17 عاما، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام الرحيل لنادٍ آخر، أو الاعتزال.

وحرص ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، على استبدال بوفون بكارلو بنسوليو، في الدقيقة 64، ليتوقف اللعب قليلاً، حيث قام الحارس المخضرم بوداع زملائه، ولاعبي الفريق المنافس، بالإضافة الى الجماهير.

كما حرص بوفون، عقب خروجه من ملعب المباراة، على التوجه ناحية الجماهير لمصافحتهم.

 

وكالات
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وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018 السّاعة 16:24
ودَّع جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، جماهير فريقه، وزملاءه اللاعبين، بعد خروجه في الدقيقة 64 من مباراة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018 | 16:24

ودَّع جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، جماهير فريقه، وزملاءه اللاعبين، بعد خروجه في الدقيقة 64 من مباراة هيلاس فيرونا، في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

كان بوفون، أعلن، الخميس الماضي، أنه سيترك يوفنتوس، بعدما قضى معه 17 عاما، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام الرحيل لنادٍ آخر، أو الاعتزال.

وحرص ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، على استبدال بوفون بكارلو بنسوليو، في الدقيقة 64، ليتوقف اللعب قليلاً، حيث قام الحارس المخضرم بوداع زملائه، ولاعبي الفريق المنافس، بالإضافة الى الجماهير.

كما حرص بوفون، عقب خروجه من ملعب المباراة، على التوجه ناحية الجماهير لمصافحتهم.

 

وكالات
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19 ماي 2018 السّاعة 16:55
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رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018 السّاعة 16:39
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وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018 السّاعة 16:24
ودَّع جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، جماهير فريقه، وزملاءه اللاعبين، بعد خروجه في الدقيقة 64 من مباراة...
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