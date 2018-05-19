جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب

شنت جماهير روما الإيطالي، هجومًا عنيفًا على ماريو بالوتيلي مهاجم فريق نيس الفرنسي، في ظل الأنباء التي تتردد حول اقترابه من الانضمام لصفوف الذئاب.

وينتهي عقد بالوتيلي مع نادي نيس، في شهر جوان المقبل، وأشارت تقارير عديدة إلى رغبة روما في التعاقد معه خلال الصيف المقبل.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن جماهير الذئاب علقت لافتة للتعبير عن رأيهم في انضمام بالوتيلي المحتمل إلى روما، وكتبت: "نصف لاعب ورجل لا قيمة له، بالوتيلي.. روما لا تريدك".

يشار إلى أن بالوتيلي لعب في إيطاليا لميلان وإنتر، كما خاض تجربتين في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي وليفربول.