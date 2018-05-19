عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب:

علمت الشروق أون لاين أن سلسلة الكاميرا الخفية التي أعدٌها وليد الزريبي وشارك فيها سليم بفون في دور الربي كوهين الذي يعرض على مجموعة من الفنانين والسياسيين التعاون مع اسرائيل .الحلقة الأولى ستبث مساء اليوم وهي خاصة برئيس حزب الوفاء عبدالرؤوف العيادي وستبث على شاشة تونسنا بعد آذان المغرب.